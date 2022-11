Calcio

Serie A, Juventus-Inter - Allegri fa l'in bocca al lupo all'arbitro Doveri: "Partita importante per lui, fa 200 in A"

SERIE A - Juventus-Inter ha, ovviamente, un sapore particolare per tutti ma, durante la conferenza stampa della vigilia, il tecnico dei bianconeri ha voluto fare anche l'in bocca al lupo all'arbitro. "Sarà una partita importante anche per Doveri perché fa 200 gare in Serie A".

00:00:19, 39 minuti fa