Calcio

Serie A, Juventus-Inter - Allegri: "Vlahovic non sta ancora bene. Valuteremo: inutile portare uno che non può giocare"

SERIE A - Vlahovic ancora alle prese della pubalgia. Milik dovrebbe partire da titolare nel match contro l'Inter, mentre il serbo resta in dubbio. Un'ultima valutazione verrà fatta domenica in mattina per capire se l'ex attaccante della Fiorentina sarà disponibile almeno per andare in panchina.

00:00:59, 16 minuti fa