Inter è già focalizzata al match contro il Bayern Monaco (Dumfries su tutti che ha giocato un po' malconcio contro la Samp dopo il pestone subito nella rifinitura prima dell'anticipo. L'esterno olandese verrà rivalutato lunedì e, solo dopo, Inzaghi sceglierà se rischiarlo o meno per la trasferta in Baviera. Anche perché il vero focus sarà sulla partita contro la Juventus domenica sera alle 20.45. Dopo il successo per 3-0 contro la Sampdoria , l'è già focalizzata al match contro il Bayern Monaco ( le probabili formazioni ). Non c'è in palio più nulla nel girone dei nerazzurri, con l'Inter già qualificata agli ottavi di finale e i bavaresi già qualificati col primo posto. Ma nessuno vuole sfigurare e la squadra di Inzaghi proverà a mostrare tutti i suoi progressi anche in Europa. C'è da fare però anche un discorso di giocatori a disposizione.su tutti che ha giocato un po' malconcio contro la Samp dopo il pestone subito nella rifinitura prima dell'anticipo. L'esterno olandese verrà rivalutato lunedì e, solo dopo, Inzaghi sceglierà se rischiarlo o meno per la trasferta in Baviera. Anche perché il vero focus sarà sulla partita contro ladomenica sera alle 20.45.

Il grande atteso, però, è Marcelo Brozovic che non farà in tempo a rientrare per il Bayern Monaco. Il centrocampista croato ha continuato il suo lavoro personalizzato e non verrà convocato per la trasferta di Champions. L'obiettivo, appunto, è di averlo per la Juventus, poi sarà Inzaghi a decidere se schierarlo subito in campo o continuare con la mossa 'play' di Çalhanoglu. Out per la prossima di Champions anche D'Ambrosio che non ha preso parte all'allenamento della domenica a causa di un affaticamento agli adduttori che si porta dietro ormai da qualche giorno.

