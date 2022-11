Roma perde Atalanta e contro il Napoli, ma per Mourinho è solo frutto di episodi negativi non gestiti al meglio. Vedi quello che è successo questa sera all'Olimpico, con il portoghese che ha ammesso di non essere riuscito a trasformare la partita troppo “emozionale” vista contro la Lazio. L'argomento Dybala è ancora caldo con Mou che ha affermato: “l'assenza di Dybala era più pesante rispetto alle loro di Immobile e Milinkovic Savic”. Ma Dybala potrebbe tornare presto, Laperde “in casa” con la Lazio e continua il trend negativo, se vogliamo, contro le grandi in casa. Così era successo anche contro l'e contro il, ma perè solo frutto di episodi negativi non gestiti al meglio. Vedi quello che è successo questa sera all'Olimpico, con il portoghese che ha ammesso di non essere riuscito a trasformare la partita troppo “emozionale” vista contro la Lazio. L'argomento Dybala è ancora caldo con Mou che ha affermato: “”. Ma Dybala potrebbe tornare presto, ancora prima del Mondiale

Si aspettava che la Lazio avrebbe giocato questo tipo di partita?

La partita che hanno fatto è la conseguenza di stare sull'1-0. Blocco basso, compatti, tutti assieme, nelle nostre culture si dice che è stata una partita cinica, intelligente. In Inghilterra la gente va a casa dopo 20 minuti. Il tempo utile di gioco è sicuramente bassissimo, l'intensità e la continuità del gioco sono bassissimi, loro hanno capito che noi dominavamo, ma c'era mancanza di creatività negli ultimi 20 metri. Si è parlato di Milinkovic Savic e Immobile, non si è parlato di Dybala, penso che sia più importante perché è la luce che ci dà assiste gol. Senza Lorenzo poi è ancora più difficile, ma quando è entrato Volpato ci ha dato creatività. Poco tempo di gioco, penso che gli ultimi 8 minuti di recupero siano stati effettivamente un minuto e mezzo, prendono loro i punti e vanno a casa

Perché Abraham e Zaniolo non portano qualità?

Sono giocatori totalmente diversi. Nicolò non è creativo, ha un potenziale fisico incredibile, che quando trova spazi è inarrestabile, ma se tutti stanno dentro l'area o nei primi 20 metri è difficile trovare spazi. Ho provato a trovarglieli mettendolo a destra, ma è diventata una partita troppo emozionale, non avevo il controllo sulla comunicazione con i giocatori. Troppa gente dentro al campo, troppa palla lunga. Paulo, Lorenzo e Volpato sono la nostra creatività. Sul ragazzo abbiamo speranza, più di speranza, fiducia che possa essere un giocatore importante

Come sta Dybala?

Ovviamente vuole andare al Mondiale, difficile dire di no. Se c'è una buona evoluzione del suo infortunio, speriamo di riaverlo domenica col Torino

Contro le big perdete spesso in casa

La Roma perde e secondo me immeritatamente. L'Atalanta ha fatto un tiro in porta e ha vinto 1-0, il Napoli ha avuto difficoltà come mai gli era capitato e ha vinto con un gran gol di Osimhen e la Lazio ha vinto con un mezzo gol. Ci manca lucidità, ma l'identità per fare risultato è intoccabile

Farete qualcosa a gennaio?

Penso di no. Bisogna recuperare giocatori, non so se per esempio Wijnaldum ci sarà ad inizio anno. Dobbiamo fare con quello che abbiamo, come Volpato che ha già giocato 4 partite. Se dobbiamo dare spazio ad altri giovani, lo faremo

