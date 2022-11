Calcio

Serie A, Juventus-Lazio - Allegri: "Per Sarri la pausa Mondiali è un insulto? Se ci dicono di fermarci ci fermiamo"

SERIE A - Ultima giornata prima del lungo stop tra Mondiali e pausa natalizia. Per Maurizio Sarri questo Mondiale, e quindi la relativa lunga pausa del campionato, è un insulto al calcio. Allegri, invece, non vuole dare una sua opinione. Anche perché gli allenatori, come i giocatori, non possono decidere niente: "Se ci dicono di giocare giochiamo, se ci dicono di fermarci, ci fermiamo".

00:00:29, 36 minuti fa