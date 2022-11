Stephan Lichtsteiner è sempre legata al mondo del calcio. L'ex giocatore svizzero, infatti, è assistente nelle categorie giovanili del Basilea. Ma Roma-Lazio. Il nativo di Adligenswil ha parlato di queste sfide, e non solo, in un'intervista esclusiva rilasciata a Eurosport UK. Dal suo ritiro sono passati ormai più di due anni, ma la nuova vita diè sempre legata al mondo del calcio. L'ex giocatore svizzero, infatti, è assistente nelle categorie giovanili del Basilea. Ma nel weekend di Serie A in arrivo , è probabile che la sua mente e il suo sguardo attraversino le Alpi e si posino due partite di una certa rilevanza del nostro campionato e in cui lui è stato protagonista durante gli anni di militanza in Italia: Juventus-Inter . Il nativo di Adligenswil ha parlato di queste sfide, e non solo, in un'intervista esclusiva rilasciata a Eurosport UK.

Ad

Su Juve-Inter

Serie A Roma-Lazio, ovvero Mourinho-Sarri: è il derby degli opposti 2 ORE FA

"Tutte le partite sono importanti, ma Juve-Inter è speciale. Una grande rivalità. Tutte e due vogliono vincere, per i tre punti e per risalire in classifica, ma soprattutto perchè è il derby d'Italia. Alla fine dei novanta minuti è una partita come le altre, certo, ma prima e durante c'è più pressione e devi curare ogni dettaglio".

Sul momento Juve

"Difficile dire come sia la situazione della Juventus, vivendola dall'esterno. Credo che sia normale dopo un periodo in cui si è vinto tanto, quasi tutto, si è arrivato due volte in finale di Champions, che possano arrivare dei problemi. Ma credo che la società possa risolverli in fretta. Parliamo della Juve, con dirigenti e allenatori importanti. Ora è difficile, ma purtroppo fa parte dello sport, del calcio. È finito un ciclo e sono cambiate molte cose, molti giocatori se ne sono andati. Bisogna ricreare una squadra vincente come abbiamo fatto noi 11 anni fa".

I segreti della "sua" Juve

"La qualità del gruppo era mostruosa, avevamo anche fame però. Si mettevano tutti gli interessa individuali da parte per vincere. Ci sono tanti giocatori forti, ma pochi sono davvero vincenti e credo che quello fosse la nostra forza. Alla Juve non c'è alternativa: conta solo vincere. Il resto vale per le altre società. Se arrivi alla Juve devi sapere che se non vinci non sei da Juve".

Il ricordo del derby di Roma

"Il momento migliore nel derby di Roma? Quello con il mio gol è stato bello, soprattutto perchè abbiamo vinto la partita. In generale con la Lazio ne ho più persi che vinti, quindi quello resta il più bello, anche per i tifosi. Una partita che ti dà tanta fiducia se la vinci, anche se poi devi essere bravo a mantenere il giusto equilibrio. Una sfida unica, se ne parla già due-tre settimane prima".

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Serie A Sgarbi: "San Siro non si tocca, non si può buttare giù" 4 ORE FA