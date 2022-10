Adrien Rabiot. Il centrocampista francese - da sempre tra i "non preferiti" del tifoso medio della Juve - è stato a un passo da dire addio alla Vecchia Signora la scorsa estate 20 milioni di euro. Lui e la sua mamma agente però hanno deciso di rimanere a Torino, soprattutto per non rischiare di compromettere la chiamata della Francia per il Mondiale di novembre. Un inizio di stagione claudicante o senza continuità in Inghilterra infatti glielo avrebbe precluso. Rabiot, dato per sicuro partente e praticamente separato in casa alla Juventus, è rimasto e si è giocato le sue carte in bianconero. E pare che, almeno fino a questo momento abbia vinto la sua personale scommessa. Provate a fermare per strada un tifoso della Juventus e a chiedergli chi sia il giocatore che più sacrificherebbe nella attuale rosa bianconera: tra i primi nomi che gli verrebbero in mente - ne siamo abbastanza certi - ci sarebbe quello di. Il centrocampista francese - da sempre tra i "" del tifoso medio della Juve - è stato a un passo da dire addio alla Vecchia Signora la scorsa estate quando il Manchester United si era mosso per prenderlo , mettendo sul banco una cifra intorno ai. Lui e la sua mamma agente però hanno deciso di rimanere a Torino, soprattutto per non rischiare di compromettere la chiamata della Francia per il Mondiale di novembre. Un inizio di stagione claudicante o senza continuità in Inghilterra infatti glielo avrebbe precluso. Rabiot, dato per sicuro partente e praticamente separato in casa alla Juventus, è rimasto e si è giocato le sue carte in bianconero. E pare che, almeno fino a questo momento abbia vinto la sua personale scommessa.

Adrien Rabiot esulta durante Juventus-Maccabi Haifa - Champions League 2022-23 Credit Foto Getty Images

I numeri di Rabiot

Ribadiamo "personale". Siamo tutti a conoscenza del momento della Juve: la disastrosa partenza tra campionato e Champions League è sotto gli occhi di tutti, ma se ci dobbiamo soffermare sulla situazione del singolo, il signor Adrien Rabiot ha sempre goduto della fiducia di mister Allegri, e le sue cifre stagionali lo dimostrano. Sempre titolare, sia in Serie A che in Champions, quando le condizioni fisiche glielo hanno permesso: 3 presenze e 2 gol in Champions League (contro il Maccabi Haifa nell'unica gara finta finora dai bianconeri) e 6 presenze in campionato. E' vero, il centrocampo è il reparto in cui la Juve è andato pià in sofferenza in questo inizio di campionato: forse anche per questo il suo posto non è mai stato in discussione, ma dobbiamo anche considerare che Allegri ha grande stima di Rabiot e che pensa che possa essere un giocatore con "10 gol nei piedi", come ha più volte affermato.

Dovrebbe fare dieci gol, non cinque o sei. Deve migliorare i tempi di inserimenti e nel tiro, deve spaccare la porta quando arriva lì".

Gli ingaggi in casa Juventus

Paul Pogba 8 milioni Leo Paredes 7 Dusan Vlahovic 7 Adrien Rabiot 7 Wojciech Szczesny 6,5 Leonardo Bonucci 6,5 Alex Sandro 6 Angel Di Maria 6 Juan Cuadrado 5 Bremer 5 Federico Chiesa 5 Danilo 4 Arkadiusz Milik 3,5 Manuel Locatelli 3 Filip Kostic 2,5 Weston McKennie 2,5 Moise Kean 2,5 Mattia Perin 2,3 Daniele Rugani 2 Mattia De Sciglio 2 Federico Gatti 1 Nicolò Fagioli 1 Carlo Pinsoglio 0,3 Fabio Miretti 0,3

Rinnovo in vista? Ma a quali cifre?

mandar giù" un rinnovo di Rabiot, ma non alle cifre attuali. I 7 milioni annui percepiti da Rabiot fanno di lui al momento il secondo giocatore più pagato della rosa, alle spalle di Pogba (8) e al pari di Paredes e Vlahovic. Se Veronique chiedesse le stesse cifre da qui a giugno (quando scadrà il contratto) difficilmente riceverebbe da Arrivabene % Co. un sì come risposta. Da partente a titolarissimo dunque, e ora si torna a parlare della possibilità di rinnovargli il contratto . Ricordiamo: Adrien Rabiot percepisce 7 milioni all'anno, e con tutta probabilità Veronique, la madre-agente del francese, punta a mantenere questo standard, visto che anche quest'anno il ragazzo sta scendendo sempre in campo e che - con tutta probabilità - giocare da protagonista anche il prossimo Mondiale in Qatar con la Francia. Il paventato rinnovo, dobbiamo dirlo, coglie però un po' a sorpresa i tifosi della Juventus: i commenti in questo senso sono prevalentemente negativi. E' vero, Rabiot sta giocando con continuità ma in una Juventus non certamente scintillante e non sempre le sue prestazioni sono state all'altezza. Per questo probabilmente il tifoso medio bianconero potrebbe anche "" un rinnovo di Rabiot, ma non alle cifre attuali., alle spalle di Pogba (8) e al pari di Paredes e Vlahovic. Se Veronique chiedesse le stesse cifre da qui a giugno (quando scadrà il contratto) difficilmente riceverebbe da Arrivabene % Co. un sì come risposta.

