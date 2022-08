Juventus-Roma, match valido per la terza giornata della Serie A 2022-23, è terminato sul punteggio di 1-1 , frutto delle reti di Dusan Vlahovic e Tammy Abraham. La gara è stata arbitrata da Massimiliano Irrati. Con questo risultato i bianconeri salgono a quota cinque punti e rimangono imbattuti; stesso discorso per i giallorossi, che però raggiungono - momentaneamente - la vetta della Serie A insieme a Lazio e Torino.

Rabiot sfida Matic, Juventus-Roma Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Juventus

Wojciech SZCZESNY 6 – Inoperoso. Non so veramente cosa scrivere.

Alex SANDRO 6 – Dopo le tante voci sullo scarso rendimento della scorsa stagione, il brasiliano confeziona un’altra bella partita e conquista gli applausi dello Stadium. Ottima la connection con il nuovo arrivo Kostic.

DANILO 6.5 – Il jolly, l’uomo da giostrare ovunque. Praticamente perfetto in tutte le situazioni senza palla e generatore di tracce di gioco nella prima costruzione. Giocatore intelligente.

BREMER 6.5 – Finalmente centrale di destra, il suo ruolo. Si mangia Abraham a colazione e oscura la vallata tutte le volte che la Roma prova a farsi vedere in area.

Mattia DE SCIGLIO 6 – Festeggia il 300° gettone tra club e nazionale con una prestazione di ottima fattura: aggressivo in avanti, preciso e ben posizionato. Spinazzola non gli crea problemi.

Fabio MIRETTI 7 – Mamma mia che giocatore. Per 60 minuti abbondanti sembra Iniesta, alternando magie da illusionista a pressione folle sui portatori, poi finisce la benzina ed è costretto ad uscire. Standing ovation per lui: meritata (Dal 77’ MILIK 6 – Poco tempo per incidere alla "prima" in bianconero)

Manuel LOCATELLI 6.5 – Dybala gli gira intorno e lo fa ammonire dopo appena sei minuti, ma lui non ne risente e gioca come se niente fosse. Molto bene in distribuzione, aggressivo nella riconquista. Segna anche il gol del 2-0 bianconero, ma un tocco con la mano di Vlahovic glielo cancella. (Dall’86’ ROVELLA SV)

Adrien RABIOT 6.5 – Cavallo pazzo: Allegri lo mette sul centrodestra e lui ripaga la scelta nel migliore dei modi. Si muove tanto, mette pressione a Matic e sbaglia pochissimo. Promosso. (Dal 58’ ZAKARIA 6 – Entra e fa il suo, senza infamia e senza lode)

Juan CUADRADO 6.5 – Fondamentale in difesa con il suo posizionamento tattico; eccellente in attacco con i classici dribbling, tiri e cross. Sfiora il gol in un paio di occasioni. (Dal 77’ MCKENNIE 6 – Energia in un ruolo non propriamente suo)

Dusan VLAHOVIC 6 – Dopo 76 secondi timbra la terza rete in due partite allo Stadium, ma per il resto è controllato ottimamente da Smalling e Ibanez. (Dall’86’ KEAN SV)

Filip KOSTIC 6 – Il fit con Alex Sandro è più che buono e il lavoro sulla corsia non è disprezzabile. Obbliga Mourinho al cambio di Karsdorp, ma non crea grandissimi pericoli.

All. Massimiliano ALLEGRI 6 – Super primo tempo: di energia, di voglia, di aggressività e anche di ottimi movimenti. Nella ripresa invece la squadra si spegne e lascia troppo campo alla Roma. Una prestazione a metà, per una Juventus che continua a convincere a targhe alterne.

La punizione di Vlahovic, Juventus-Roma Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Roma

Rui PATRICIO 6 – Sul gol di Vlahovic (e sul raddoppio annullato di Locatelli) può solo guardare e applaudire; sul tiro di Cuadrado risponde con un bel riflesso.

Gianluca MANCINI 5.5 – Difficile dare un voto sufficiente al primo tempo della Roma: difensivamente parlando non fa danni, ma palla al piede non è sostenibile. La coppia con Karsdorp crea pochissimo. (Dal 46’ EL SHAARAWY 6.5 – Dona una scossa a tutta la Roma, obbligando la squadra a cambiare passo)

Chris SMALLING 6.5 – Un giocatore rinato. Vlahovic segna, ma solamente su punizione. L’ex United marca molto bene e non perde nemmeno per un secondo il capocannoniere della Serie A.

Roger IBAÑEZ 6.5 – Con la palla nei piedi la valutazione sarà quasi sempre negativa, mentre in marcatura segue il regolamento a menadito. Bravo a spalleggiarsi Vlahovic con Smalling e concentrato nelle uscite sul lato sinistro.

Rick KARSDORP 5 – Non bene. Kostic lo salta in maniera sistematica e in proiezione offensiva oscilla sempre tra "giocata banale" e "ritardo sul binario". Fa spazientire Mourinho. (Dal 62’ CELIK 6 – Qualche discesa speciale e nient’altro)

Bryan CRISTANTE 5 – Mou lo getta nella mischia dal primo minuto sperando di trovare pulizia e ordine, ma i 90 minuti allo Stadium sono infernali. Impreciso, indolente e superficiale.

Nemanja MATIC 5.5 – Particolarmente addormentato nei primi 15/20 minuti, poi sente la sveglia e fa sentire la sua fisicità. Discreto nei contrasti e nel corpo-a-corpo, insufficiente nel giro-palla e nelle aperture.

Leonardo SPINAZZOLA 5 – Una bella iniziativa in cui salta De Sciglio e poco altro. L’impressione è che non sia ancora al massimo della forma. (Dal 46’ ZALEWSKI 6 – Soffre la qualità di Cuadrado, poi quando la Juve si sgonfia guadagna metri)

Lorenzo PELLEGRINI 5.5 – Ha voglia di fare e di spaccare tutto con la sua anima da capitano giallorosso, ma oltre a qualche giocata non esce praticamente nulla dal suo destro fatato. Il centrocampo non lo aiuta, ma lui ci mette del suo. (Dal 93’ BOVE SV)

Paulo DYBALA 6 – Partita di sacrificio: senza un filtro a centrocampo è costretto a perdere metri e giocare lontano dalla porta. Salva la serata contro la sua ex squadra trovando l’assist in sforbiciata per Abraham. (Dal 78’ KUMBULLA 6 – Mantiene la posizione)

Tammy ABRAHAM 6 – Bremer e Danilo lo chiudono nello stanzino e gli nascondono la palla; lui prende posizione nell’area piccola e timbra il pareggio a 20’ dalla fine. Alla fine della fiera è promosso, ma quanti difetti nel primo controllo…

All. José MOURINHO 6 – Per circa 65 minuti non ci capisce veramente niente. La Roma sembra fiacca, in ritardo, imprecisa e inconcludente. A 20' dalla fine arriva il pareggio di Abraham e come d’incanto tutti riprendono vigore. Bene i cambi, ma bisogna lavorare tanto-tanto-tanto.

