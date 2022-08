Due grandi squadre, seppur con ancora tanto da rivedere: Juventus e Roma non si fanno male e chiudono 1-1 il big match dello Stadium, confermando i propri pregi ma anche gli innumerevoli difetti che le contraddistinguono. A decidere il risultato sono le reti dei due bomber: in avvio apre Vlahovic, risponde nella ripresa Abraham. E' proprio l'attaccante serbo, carichissimo sin dal riscaldamento, ad aprire al secondo minuto la gara: punizione magistrale quella del numero 7, che bacia la traversa e si insacca con Rui Patricio pietrificato sull'altro palo. La Juventus sfrutta la scia emotiva del gol e prende in mano la gara, a discapito di una Roma estremamente imprecisa e senza idee per tutta la prima frazione di gioco.

Vlahovic a segno contro la Roma Credit Foto Getty Images

Nella ripresa Mourinho rimescola le carte e passa alla difesa a 4 inserendo El Shaarawy al posto di mancini: una mossa azzeccatissima, che permette ai giallorossi di alzare il baricentro e trovare il gol del pareggio al minuto 69. Ancora una volta sono i corner la vera arma segreta: cross di Pellegrini, acrobazia di Dybala e testa di Abraham a regalare il pareggio. Nel finale la Juventus, nonostante i cambi tra cui l'esordio assoluto di Milik in bianconero, non riesce a trovare energie e soluzioni per segnare il gol della vittoria. Allegri non può certo essere contento del risultato, ma si gode un Miretti sfavillante; per Mourinho, nonostante un centrocampo in evidente difficoltà, un segnale chiaro: la sua Roma, nonostante un primo tempo pessimo, non ha mollato neppure stavolta.

Il tabellino

Juventus-Roma 1-1

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Miretti (77' McKennie), Locatelli (85' Rovella), Rabiot (58' Zakaria); Cuadrado (77' Milik), Vlahovic (85' Kean), Kostic. All.: Allegri.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini (46' El Shaarawy), Smalling, Ibanez; Karsdorp (62' Celik), Cristante, Matic, Spinazzola (46' Zalewski); Pellegrini (90+3 Bove), Dybala (78' Kumbulla); Abraham. All.: Mourinho.

ARBITRO: N. Irrati

GOL: 2' Vlahovic, 69' Abraham

AMMONITI: 6' Locatelli, 42' Cristante

ESPULSI: -

NOTE: recupero 5'

La cronaca in 5 momenti

02 - VLAHOVIIIIIIICCC!! VLAHOVIIIICCCC SU PUNIZIONEEEEE! Perfetta l'esecuzione del bomber bianconero: gol stupendo, bianconeri subito avanti!

16 - RUI PATRICIO! CHE PARATA SU CUADRADO! Ripartenza bruciante della Juventus gestita perfettamente da Miretti, palla sulla destra al colombiano che calcia forte trovando la pronta opposizione dell'estremo difensore portoghese!

54 - CUADRADO! CHANCE JUVE! Danilo trova il colombiano, che punta in area Zalewski e scarica il mancino: sfera a lato.

69 - ABRAHAAAAAM! ABRAHAAAAAM! DAL NULLA PAREGGIA LA ROMA! Angolo lungo di Pellegrini, Dybala la rimette dentro in semirovesciata e l'inglese trafigge Szczesny!

84 - OCCASIONE COLOSSALE PER LA ROMA! Sul corner tocco maldestro di Bremer, poi nessuno a un passo dalla linea di porta riesce ad avventarsi sulla sfera!

Il momento social

Fantacalcio

Chi sale - Dusan VLAHOVIC: Dopo 76 secondi timbra la terza rete in due partite allo Stadium. Per il resto è controllato ottimamente da Smalling e Ibanez, ma sa sempre essere una sentenza.

Chi scende - Leonardo SPINAZZOLA: Una bella iniziativa in cui salta De Sciglio e poco altro. L’impressione è che non sia ancora al massimo della forma.

