Dopo Lazio-Inter, altro big match alla terza giornata di campionato. Allo Stadium la Juventus ospita una delle squadre più in forma del campionato, ovvero la Roma di José Mourinho che è reduce da due vittorie consecutive nelle prime due gare della stagione di Serie A. La Juventus, dopo l’esordio vincente contro il Sassuolo, è stata rallentata nella sua corsa dalla Sampdoria che ha bloccato i bianconeri sullo 0-0 di Marassi. Per i giallorossi, dunque, l’opportunità di mettere distanza tra se e la Juve, per Allegri l’occasione del riscatto dopo il mezzo passo falso di Genova. Ecco le formazioni

Le formazioni ufficiali

Ad

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Miretti, Rabiot,; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. All. Allegri

Calciomercato Roma, ci siamo! Felix alla Cremonese sblocca Belotti: domani le visite 2 ORE FA

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

Milik è della Juventus: le immagini del suo arrivo a Torino

Serie A Mourinho: "Non dico il rigorista, altrimenti Perin ha 24 ore per studiare" UN GIORNO FA