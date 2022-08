Juventus-Spezia, match valido per la quarta giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 2-0 , frutto delle reti di Vlahovic su punizione e di Milik nel recupero. Gara arbitrata da Andrea Colombo della sezione di Como.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle della Juventus

Wojciech SZCZESNY 6 - Sonnecchia per quasi tutto il primo tempo e poi, dopo un'uscita sbagliata, cade male su una caviglia e deve uscire in barella. Auguri (dal 43' Mattia PERIN 6 - Ordinaria amministrazione. Lo Spezia non costringe nemmeno lui a sporcarsi i guanti)

DANILO 6 - Gara di stampo prettamente difensivo. E quando ha la possibilità di sganciarsi, a una decina di minuti dalla fine, non trova la porta.

Federico GATTI 6 - A tratti non precisissimo con i piedi, però difensivamente c'è. Sufficiente all'esordio in partite ufficiali con la maglia della Juventus.

Gleison BREMER 6,5 - Sicuro. Nella ripresa effettua più di una chiusura che gli consente di guadagnargli gli applausi dello Stadium (dall'85' Alex SANDRO s.v.)

Mattia DE SCIGLIO 5 - Decisamente impacciato. Soffre la vivacità di Holm e spesso con la palla tra i piedi combina qualcosa di negativo. Insufficiente.

Fabio MIRETTI 7 - Si alterna tra la posizione di mezzala e quella di trequartista. Tenta di ribellarsi alla noia mortale del gioco bianconero e, nel recupero, fornisce a Milik l'assist del 2-0.

Manuel LOCATELLI 5,5 - A volte sembra nascondersi, senza prendersi troppe responsabilità. Spesso gira a vuoto di fronte al palleggio dello Spezia.

Adrien RABIOT 6 - Prestazione a due facce, con un buon primo tempo e una ripresa in netto calando. Nel finale, però, manda in porta Danilo.

Juan CUADRADO 5 - Impreciso e sottotono. Sbaglia parecchio, anche in zone di campo pericolose, e non riesce mai ad accendersi (dal 54' Angel DI MARIA 5,5 - Poco da segnalare. Avrà tempo per recuperare pienamente fiato e ritmo)

Dusan VLAHOVIC 7 - Altra gemma su punizione, praticamente identica a quella estratta contro la Roma. Servito poco, trova comunque il modo di creare il panico con la sua sola presenza (dall'85' Arek MILIK 7 - Entra e segna. Se questo non è farsi trovare pronti...)

Moise KEAN 5,5 - Ha voglia di fare, ma tra teoria e pratica sembra sempre esserci una certa distanza. E il pubblico dell'Allianz Stadium perde la pazienza (dal 54' Filip KOSTIC 6 - Cerca se non altro di dare la scossa a una situazione stagnante)

All. Massimiliano ALLEGRI 6 - A livello di gioco non ci siamo proprio. Ma queste partite vanno vinte. E dunque, ancora una volta, ha ragione lui.

Le pagelle dello Spezia

Bartlomiej DRAGOWSKI 6 - Non ha colpe sui sinistri vincenti di Vlahovic e di Milik. Nel mezzo si oppone con un gran riflesso a un'inzuccata del serbo.

Petko HRISTOV 6 - Turbante in testa, atteggiamento da guerriero, prova a opporsi a chi tenta di superarlo. Nel finale non tiene Milik.

Jakub KIWIOR 6 - Bello il duello ad armi pari con Vlahovic. Crolla soltanto in pieno recupero, bucando il cross che porta al 2-0 realizzato da Milik.

Dimitris NIKOLAOU 6,5 - Contiene bene Cuadrado e non si fa mettere i piedi in testa nemmeno da Di Maria. Promosso.

Emil HOLM 6 - Parte abbastanza piano, poi inizia pian piano a sciogliersi. Fa partire un cross pericolosissimo e quando può cerca sempre di sgasare verso il fondo (dall'85' Mikael ELLERTSSON s.v.)

Simone BASTONI 5,5 - Da mezzala destra fatica parecchio. Non pochi i palloni persi durante il corso della gara (dal 72' Jacopo SALA s.v.)

Mehdi BOURABIA 6 - Comanda in maniera egregia la manovra, abbandonandosi anche a qualche preziosismo (dall'85' Leandro SANCA s.v.)

Viktor KOVALENKO 5,5 - Si vede meno rispetto ai compagni di reparto. Gotti lo toglie dal campo a mezz'ora dalla fine (dal 60' Kevin AGUDELO 5,5 - Non combina molto)

Arkadiusz RECA 5,5 - Propositivo quando c'è da attaccare, meno preciso in fase difensiva. Suo il fallo da cui ha origine la pennellata vincente di Vlahovic.

Emmanuel GYASI 5,5 - Cerca l'intesa con Nzola, ma si mette in mostra meno del compagno di reparto. Supera Szczesny, ma il gol viene annullato per fuorigioco (dal 60' David STRELEC 6 - Buon ingresso in campo. Brillante)

Mbala NZOLA 5,5 - Si fa vedere più di Gyasi, ma non riesce mai a calciare verso la porta bianconera. Per un attaccante non è poco.

All. Luca GOTTI 6 - Giocando così, le soddisfazioni potranno arrivare. Ma se i suoi giocatori non riescono ad arrivare al tiro...

