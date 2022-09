Si terrà venerdì il Consiglio di Amministrazione della Juventus che approverà il bilancio 2021-22: il documento contabile sarà poi sottoposto all’attenzione, e al voto, dell’assemblea dei soci, nella seconda metà di ottobre. Venerdì si conoscerà con precisione l’ammontare del passivo: finora la cifra è stata calcolata in base a quanto emerso in cui la perdita per la Juventus si aggirava sui 132 milioni, da sommare alla prima semestrale chiusa al 31 dicembre 2021, quando il meno era di 119 milioni. Silenzio, parla Agnelli. Anzi parlerà.che approverà il bilancio 2021-22: il documento contabile sarà poi sottoposto all’attenzione, e al voto, dell’assemblea dei soci, nella seconda metà di ottobre. Venerdì si conoscerà con precisione l’ammontare del passivo: finora la cifra è stata calcolata in base a quanto emerso dal bilancio semestrale di Exor , la cassaforte degli Agnelli-Elkann, azionisti di maggioranza del club bianconero,, da sommare alla prima semestrale chiusa al 31 dicembre 2021, quando il meno era di 119 milioni.

Rosso da 250 milioni di euro

Se le perdite fossero confermate, si tratterebbe di un rosso da circa 250 milioni di euro, superiore dunque rispetto all’esercizio 2020/21, quando la Juventus chiuse a -209,9 milioni di euro. Per il club sarebbe il quinto bilancio in rosso consecutivo dopo le perdite appunto per 209,9 milioni nel 2020/21, per 89,7 milioni nel 2019/20, per 39,8 milioni nel 2018/19 e per 19,2 milioni nel 2017/18.

Il futuro di Allegri?

con due sole vittorie in 9 partite ufficiali in stagione. , anche se sono in molti a pensare che l'argomento possa scatenare dibattito anche in sede di consiglio. Sul tavolo del CdA ovviamente si metteranno anche i risultati sportivi della Juventus: la "crisi" è ormai sotto gli occhi di tutti, Al momento la panchina di Massimiliano Allegri non sarebbe in discussione , anche se sono in molti a pensare che l'argomento possa scatenare dibattito anche in sede di consiglio.

