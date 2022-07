La stretta finale per rinnovare uno dei matrimoni più longevi nella storia degli sponsor tecnici porterà presto a una fumata bianca: Inter e Nike sono vicine a un accordo che garantirà ai nerazzurri un tesoretto minimo di oltre 25 milioni di euro a stagione. Da limare ancora gli ultimi dettagli sulla durata della partnership, che dovrebbe oscillare tra i 5 e gli 8 anni. L'Inter dunque, continuerà a vestire Nike per almneo un altro lustro, dopo il primo sodalizio stretto nel lontano 1998.

Nike, Puma e Adidas: tre marchi per tre big

Per il colosso dello sportswear, la chiusura dell'accordo con la Beneamata è stata di vitale importanza: negli ultimi mesi infatti, Puma si era assicurata il rinnovo con i campioni d'Italia e acerrimi rivali del Milan, garantendo al Diavolo 30 milioni a stagione. I rossoneri però, danno in gestione all'azienda tedesca l'attività di licensing e merchandising, mentre i cugini nerazzurri hanno riscosso i diritti di licensing e retail dei prodotti gestendo in proprio la rete di vendita (nella passata stagione, il club ha ricavato 4 milioni solamente da questa attività. La Juventus invece rimane roccaforte Adidas, che nel 2018 - era appena partita l'epopea Cristiano Ronaldo - aveva siglato un'intesa decennale da 408 milioni (cifra minima): attualmente frutta 51 milioni di euro a stagione.

Sponsor tecnici, la top 10

SQUADRA SPONSOR CIFRA 1. Real Madrid Adidas 120 2. Barcellona Nike 105 3. Manchester United Adidas 87 4. PSG Nike 80 5. Manchester City Puma 75 6. Arsenal Adidas 70 7. Chelsea Nike 70 8. Bayern Monaco Adidas 60 9. Juventus Adidas 51 10. Liverpool e Tottenham Nike 35

Nike e Inter ancora insieme

Subito dopo aver conquistato i tifosi presentando la nuova maglia home, Nike e Inter sono pronte a continuare la marcia assieme su cifre più che raddoppiate. Il pedrigree commerciale del club milanese, dopotutto, è schizzato alle stelle dopo la vittoria dello scudetto due stagioni fa. Inevitabile dunque il ritocco delle voci economiche in accordo, l'ultimo firmato da Thohir nel 2014 e valido fino al 2024. Otto anni fa, i nerazzurri si erano accontentati di una base di 4 milioni, poi cresciuta nel corso degli anni assieme ai bonus per le prestazioni fino ai 12,5 milioni. Un picco che non rappresenta nemmeno la metà del nuovo accordo in procinto di finalizzazione.

