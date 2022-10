Ogni partita, la stessa solfa. È questo il grande limite della Juventus. Quindici-venti minuti di bollicine e poi un imbarazzante, progressivo calo: di testa e di personalità, il più delle volte; di gamba, in altri casi. Spesso, al netto degli avversari. È questo il grande limite della Juventus. Quindici-venti minuti di bollicine e poi un imbarazzante, progressivo calo: di testa e di personalità, il più delle volte; di gamba, in altri casi. Spesso, al netto degli avversari. Il 2-0 di un Milan mutilato ha accentuato i confini della crisi . Sempre più profonda. E martedì, ad Haifa, l’attende un Maccabi che all’andata, pur spremuto dallo Yom Kippur, aveva sfiorato il tracollo ma anche un’improvvisa e clamorosa rimonta.

Fuori da lotta scudetto e pericolante in Champions

Ottava, a meno dieci dal Napoli: siamo appena alla nona e Madama, come nell’ottobre 2021, è già fuori dalla lotta scudetto. Con l’aggravante - rispetto a un anno fa - di essere pericolosamente lontano persino dagli ottavi di Champions. L’impressione, tornando all’ordalia di sabato, è che Stefano Pioli stia dando il meglio, mentre Massimiliano Allegri l’abbia dato. Andrea Agnelli commise il peccato mortale di licenziare Maurizio Sarri, che bene o male aveva firmato il nono e ultimo scudetto della striscia. Scelta che ha portato all’esperimento di Andrea Pirlo e al richiamo "suicida" di un mister che, per due stagioni, si era dato alla pazza gioia.

Tutto comincia da lì. Ma non può essere tutto lì. Gli infortuni, la sopravvalutazione della rosa e il disordine aziendale - dalla sciocchezza della Superlega ai mercati confusi e all’inchiesta Prisma (sui bilanci, sulle plusvalenze) - hanno fatto del club lo zimbello d’Italia e della squadra un gregge disperso. Se si escludono i lampi di Angel Di Maria e l’impatto di Arkadiusz Milik, si brancola nelle tenebre. Dusan Vlahovic segna solo con le piccole; implori Leonardo Bonucci e ti tradisce, resta in panchina e lo invochi; sulle fasce si naviga a vista; a centrocampo, di impulsi (Adrien Rabiot).

Cosa è giusto fare

Che fare? Sono contrario ai cambi in corsa, ma gli indizi sono ormai troppi per non rasentare l’eccezione. Manca un referente, alla Italo Allodi, capace d’irrompere nello spogliatoio e appendere al muro tecnico e giocatori. Tutti ne avrebbero lo stipendio, ma nessuno il carisma: Maurizio "Arrivamaluccio", Pavel Nedved, Federico Cherubini. Toccherebbe ai vertici: John Elkann fa il padrone in barile e Andrea Agnelli parla per veline. Marcello Lippi, nel febbraio del 1999, si dimise. "Se il problema sono io...". Allegri è blindato da un contratto annuale di nove milioni fino al 2025. Nella pancia di San Siro era sembrato cotto, rassegnato: difficile, però, che sia lui a fare la prima mossa.

I 254 milioni di rosso sconsigliano mosse salate e avventate. Ogni tanto (ri)emerge il nome di Antonio Conte: da giugno, eventualmente, non certo da adesso. Ci sarebbe Claudio Ranieri, che raccolse i cocci di Calciopoli. L’epopea del Novennio decollò da due settimi posti, la Juventus si è sciolta per il delirio di onnipotenza che ha divorato Andrea e, soprattutto, per la fretta isterica di vincere e rivincere subito. Almeno in Italia. Cristiano Ronaldo fu un’operazione anti-storica supportata da un ventaglio di parametri zero che non gli hanno garantito l’assistenza della quale, alla sua età, avrebbe avuto bisogno.

La svolta straniera

Uno alla Thomas Tuchel. Anche se proprio rinunciando a un tedesco (Ralf Rangnick) e confermando Pioli, il Milan ha avviato il suo rinascimento. Basta con il guardiolismo o i ritornismi. Punto e a capo. Non sarà facile salvare qualcosa dell’Allegri-bis. Dipendesse da me, per il futuro mi butterei su un allenatore straniero.. Anche se proprio rinunciando a un tedesco (Ralf Rangnick) e confermando Pioli, il Milan ha avviato il suo rinascimento. Basta con il guardiolismo o i ritornismi. Punto e a capo. Non sarà facile salvare qualcosa dell’Allegri-bis. Sabato c’è il derby in casa del Toro , e il Toro non morde ma ringhia, graffia, corre. È una Juventus che, non fidandosi del Sarrismo, aveva sperato in un marziano e recuperato una mummia. Una Signora «vecchia», in tutti i sensi.

