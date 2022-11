"E’ una leggenda che diventa eredità. E’ il passato che si immerge nel futuro. E’ lo sguardo orgoglioso ai successi che abbiamo conseguito in questi anni, che non può che essere puntato ai prossimi traguardi. E’ una passione che ha unito generazioni e che non smette di farlo. E’ la voglia di rompere gli schemi, prima in campo e poi in tutti i campi. E’ una parola sola, che significa “gioventù"

La Juventus celebra oggi 125 anni della sua lunga storia: il club bianconero è infatti stato fondato il 1° novembre 1897 per iniziativa di un gruppo di studenti torinesi del Liceo Classico Massimo d'Azeglio, appassionati al gioco inglese del football, in grande espansione anche in Italia. Il debutto ufficiale in campionato, con le divise rosanero, avviene tre anni dopo, mentre bisognerà attendere il 1903 per l'introduzione dei colori bianconeri.

"Oggi la Juventus compie 125 anni: è una giornata di festa e soprattutto di orgoglio. Una giornata in cui tutti noi, gente della Juve, ci guardiamo indietro, riviviamo in molti casi le emozioni che il campo da sempre è stato capace di regalarci, e poi rivolgiamo lo sguardo al futuro, perché è il futuro ciò che ci aspetta, che vogliamo continuare a costruire insieme, giorno per giorno", scrive la società in una nota.

"Un futuro che, sicuramente, sarà all’altezza della nostra storia, e ne diverrà poi parte integrante: un futuro di scelte, di sfide, di modernità, di tradizione ma anche di innovazione, continua. E allora prendiamoci ancora un momento, per emozionarci con le più belle frasi della nostra storia: frasi che portano la nostra memoria a campioni, giocate, esultanze, gioie e momenti difficili. Parole che sono la nostra ispirazione per guardare avanti, sempre", conclude la Juventus.

