Juventus sorride per i propri risultati in campionato ("Leandro Paredes, a seguito di un problema muscolare riferito al termine dell’allenamento odierno, è stato sottoposto presso il J|Medical ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Saranno necessari circa 15 giorni per il suo completo recupero" Lasorride per i propri risultati in campionato ( è arrivata la seconda vittoria di fila, tra Torino ed Empoli ) ma storca il naso per la propria infermeria:

Uno stop che priva la Juve di un centrocampista importante, ma che fa tirare un sospiro di sollievo al ct dell'Argentina Scaloni: Paredes dovrebbe far in tempo a recuperare per i Mondiali in programma dal 20 novembre in Qatar.

È arrivato in condizioni fisiche non ottimali, ma è stato buttato nella mischia perché a centrocampo eravamo senza Locatelli e Rabiot" (Massimiliano Allegri)

Quali partite salta Paredes?

Paredes non è partito titolare nelle ultime quattro partite della Juventus, ovvero contro Bologna, Milan, Torino e Empoli - e ora rischia di saltare le prossime 4/6 partite, a seconda delle sue condizioni fisiche: sicuramente out contro Benfica, Lecce, Psg, Inter, da valutare in occasione dei match con Verona e Lazio.

