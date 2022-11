Milan e Fiorentina (Simone Sozza della sezione di Seregno. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio San Siro di Milano. Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Segui la DIRETTA ), valido per la 15a giornata di Serie A, arbitrato dal signordella sezione di Seregno. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadiodi Milano.

La moviola di Milan-Fiorentina

Minuto 33': CONTATTO KALULU-BIRAGHI: contatto in area tra Kalulu e Biraghi, col difensore della Fiorentina che resta a terra. Lamentele dei giocatori della Viola, ma Kalulu era intervenuto in anticipo sul pallone. Solo dopo, nella dinamica dell'intervento, è finito contro Biraghi. Giusto non dare il rigore.

Minuto 59': LA FIORENTINA CHIEDE UN ALTRO RIGORE - Contatto in area tra Tomori e Ikoné che era penetrato in area da destra pronto a calciare. Tomori anticipa l'esterno della Fiorentina e con la gamba di richiamo lo mette a terra, ma a palla a lontana. Anche in questo caso non c'è rigore.

La squadra arbitrale

Arbitro: Simone Sozza, sezione di Seregno,

Assistenti: Mondin e Moro,

Quarto uomo: Marco Di Bello,

VAR: Michael Fabbri,

AVAR: Salvatore Longo,

