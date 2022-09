Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Milan e Inter (qui la DIRETTA SCRITTA ), big match valido per la 5ª giornata di campionato arbitrato dal signor Chiffi di Padova, assistito dai guardalinee Meli e Peretti, IV uomo Mercenaro, VAR Di Paolo, AVAR Paganessi. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nel primo derby di Milano di questa Serie A 2022-23

9’ – ANIMI TESI FRA DUMFRIES E THEO HERNANDEZ, DOPPIO GIALLO PER CHIFFI – Gli animi di un derby elettrico si scaldano in fretta, basta un contrasto un po’ ruvido ma giudicato regolare di Theo Hernandez su Dumfries a generare il primo battibecco che costringe tutti i compagni ad intervenire. E’ Theo, già espulso nel precedente derby, a provocare l’olandese che risponde con una spallata. Chiffi non gradisce e dopo aver redarguito i due laterali li ammonisce entrambi, facendo capire che non ha intenzione di fare sconti e perdere le redini di un match teso.

30’ – AMMONITO ANCHE GIROUD – Altra situazione tesa a ridosso della mezzora. Su un contrasto aereo fra Skriniar e Giroud, il francese colpisce con il tacco Milan Skriniar che stramazza al suolo, lamentandosi per un presunto colpo proibito. Il francese non gradisce la reazione – a suo dire esagerata – dello slovacco e si crea un capannello che a fatica viene smorzato da Chiffi e redarguisce i due giocatori e sanziona Giroud con il giallo.

37’ – AMMONITO ANCHE BROZOVIC – De Ketelaere di forza va via a Brozovic che prima dell’ingresso dell’area di rigore lo stende con uno sgambetto. Chiffi è lì e concede giustamente la punizione dal limite e ammonisce il croato.

La squadra arbitrale

Arbitro: Chiffi della sezione di Padova

Assistenti: Meli – Peretti

IV uomo: Marcenaro

VAR: Di Paolo

AVAR: Paganessi

