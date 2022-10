Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Milan e Juventus, valido per la 9a giornata di Serie A arbitrato dal signor Orsato. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso a San Siro.

Classifiche e risultati

Ad

Serie A Milan-Juve, ufficiali: Gabbia e Pobega dal 1', Milik e Theo giocano 2 ORE FA

La moviola LIVE di Milan-Juventus

Minuto 30 - Il Milan protesta per un tiro deviato in corner da Vlahovic con il braccio in area di rigore. Breve check VAR per il leggerissimo movimento dell'arto (aderente al corpo) verso il pallone. Giusto non concedere il calcio di rigore.

Minuto 46 - Tomori porta in vantaggio il Milan con un gol in mischia. Il difensore stoppa regolarmente con il corpo un tiro diretto verso la porta di Giroud e gira in rete. Posizione regolare, gol convalidato.

Nell'azione che ha generato il calcio d'angolo del gol c'è però un netto fallo di Theo Hernandez su Cuadrado non ravvisato da Orsato. Intervento in ritardo che aveva scatenato le proteste immediate dei giocatori bianconeri. Errore pesante.

Intervento Cuadrado-Theo Hernandez da cui è scaturito l'angolo del Milan, Milan-Juventus Credit Foto Twitter

La squadra arbitrale

L'arbitro della sfida è Daniele Orsato della sezione di Schio. Ad assisterlo, Carbone e Giallatini come guardalinee, Fabbri come quarto uomo e Chiffi (coadiuvato da Marini) al VAR.

FIFA, Collina spiega il Fuorigioco Semiautomatico

Serie A Quanto vale Milan-Juventus per Massimiliano Allegri? 10 ORE FA