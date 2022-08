Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Milan e Udinese (Segui la DIRETTA SCRITTA ), valido per la 1a giornata di Serie A, arbitrato dal signor Livio Marinelli di Tivoli. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio San Siro di Milano.

La moviola LIVE di Milan-Udinese

9’ RIGORE PER IL MILAN DOPO REVIEW AL VAR - Il primo penalty del campionato 2022-23 arriva grazie alla Var. Coi friulani avanti per 1-0: sulla respinta di Silvestri sul destro di Brahim Diaz, capitan Calabria e Soppy si avventano sulla palla vagante in piena area di rigore. Il laterale dell'Udinese colpisce il numero 2 rossonero, che però sembra già in caduta e non tocca il pallone. Marinelli inizialmente lascia correre indicando il segno del pallone ma viene richiamato da Mazzoleni al VAR: dopo la review al monitor, Marinelli cambia idea punendo l’entrata di Soppy, certamente scomposta ma su cui restano dei dubbi per il fatto che Calabria non pare avere il controllo del pallone. Scelta destinata a far discutere.

