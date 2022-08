Finisce 3-1 Lazio-Inter , secondo anticipo della 3a giornata di Serie A. All'Olimpico va in scena un match intenso, che i biancocelesti sbloccano al 40' con un colpo di testa di Felipe Anderson. Lautaro agguanta il pari a inizio ripresa (51'), ma al 75' ci pensa Luis Alberto a riportare avanti i suoi con un gol-capolavoro. All'86', poi, il sigillo di Pedro che mette in ghiaccio la partita: primo ko per Inzaghi, scavalcato da Sarri in vetta. Ecco i voti dei protagonisti:

--- Le pagelle della Lazio ---

Ad

Ivan PROVEDEL 6,5 - Paratona su un colpo di testa di Dumfries nel momento più buio della partita della Lazio, appena dopo aver subito l'1-1. Col senno di poi, prov-videnziale

Serie A Sarri: "Vedo segnali di continuità, contento per Luis Alberto" 31 MINUTI FA

Manuel LAZZARI 6 - A fine primo tempo chiede il cambio a Sarri causa febbre, ma poi stringe i denti e aumenta i giri nel motore. Commovente (dal 71' HYSAJ 6 - Dalla sua parte non si passa).

PATRIC 6 - Nella prima mezz'ora fa molta fatica a prendere le misure al tandem nerazzurro, poi però si abitua ai coinquilini dell'area di rigore e sbaglia pochissimo

Alessio ROMAGNOLI 6,5 - Annulla Lukaku (sentendo ancora odore di derby...). What else?

Adam MARUSIC 6 - Quando riesce a dribblare Skriniar distribuisce cioccolatini ai compagni

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 7,5 - Disegna un assist immaginifico per l'1-0 Lazio. Visione di gioco di un'altra categoria del Sergente che si ripete ad inizio secondo tempo con un palla perfetta in profondità per Immobile. Vale il prezzo del biglietto

Danilo CATALDI 7 - Avvia la manovra con pazienza e precisione e dirige il traffico a centrocampo da protagonista. Non sbaglia una lettura, partita sontuosa (dall'83' MARCOS ANTONIO S.V.)

Matias VECINO 5 - Nella gara dell'ex si vede poco: Sarri lo richiama in panchina dopo un'ora (dal 57' LUIS ALBERTO 7,5 - Il gol dell'anno già ad agosto: esterno destro di prima intenzione nell'angolino. Tre punti pesantissimi che portano la sua firma)

Felipe ANDERSON 7 - Al posto giusto al momento giusto: ancora a segno contro l'Inter come nella scorsa stagione (dall'83' CANCELLIERI S.V.)

Ciro IMMOBILE 6,5 - Nel primo tempo strozza troppo una conclusione che finisce a fil di palo, nella ripresa sfiora il raddoppio con un tiro nell'angolino. Gli manca solo il gol

Mattia ZACCAGNI 6 – Ogni volta che rientra sul destro crea pericoli ma dopo l'intervallo fa fatica a rientrare per difendere. Sarri se ne accorge e lo toglie (dal 57' PEDRO 7 - Esiziale: serve a Luis Alberto la palla del 2-1 e poi mette in ghiaccio il match con un tiro a giro millimetrico)

All. Maurizio SARRI 7 - La Lazio più bella della sua gestione, per distacco. E il risultato poteva essere molto più schiacciante con un po' più di precisione nel finale. Cambi di qualità (Luis Alberto e Pedro su tutti) azzeccatissimi nel timing. Una notte da primo in classifica, meritatissima

--- Le pagelle dell'Inter ---

Samir HANDANOVIC 6 - Nega il 2-0 a Immobile con un riflesso da campione, sui tre gol non ha particolari colpe

Milan SKRINIAR 5,5 - Deviazione miracolosa su un tiro a botta sicura di Zaccagni. Nella ripresa soccombe anche lui seppur senza grosse responsabilità

Stefan DE VRIJ 5 - Chiude in ritardo su Pedro in occasione del 3-1. Prestazione insufficiente, anche perchè nell'ultima mezz'ora è letteralmente in balia dell'attacco laziale

Alessandro BASTONI 5 - Sul giudizio finale pesa l'indecisione sul gol di Felipe Anderson. Non da lui

Denzel DUMFRIES 7 - In costante proiezione offensiva sulla destra con inserimenti pericolisissimi da quinto sui cambi di gioco. Suo l'assist per l'1-1 con un'incornata. Il migliore in campo dell'Inter viene però richiamato in panchina (sorprendentemente) dal suo allenatore (dal 69' DARMIAN 5,5 - Inzaghi lo inserisce anche per avere più copertura, ma paradossalmente ottiene l'effetto contrario)

Nicolò BARELLA 5,5 - Molto nervoso e irrequieto, si perde spesso in falli evitabili (dal 77' CORREA S.V.)

Marcelo BROZOVIC 5 - Chi l'ha visto? Duello con Cataldi perso

Roberto GAGLIARDINI 5 - Doveva essere la mossa tattica per imbrigliare Milinkovic, si è trasformato nella trappola della serata dell'Inter che non ha mai trovato qualità a centrocampo (dal 77' CALHANOGLU S.V.)

Federico DIMARCO 5,5 - Serata a due facce: in fase di possesso velocizza sempre l'azione a testa alta e cerca la verticalizzazione con intelligenza, ma in difesa si fa superare da Felipe Anderson spesso e volentieri, come in occasione dell'1-0 (dal 69' GOSENS 5,5 - Non riesce a invertire l'inerzia negativa)

Romelu LUKAKU 5 – Prestazione anonima: Romagnoli lo marca stretto e il belga fatica a fare tutto, dalla protezione della palla alla conclusione (dal 69' DZEKO 5,5 - Non incide nei 20' in campo)

Lautaro MARTINEZ 6,5 - Aiuta la squadra con appoggi e raddoppi fino alla linea di centrocampo. La ciliegina sulla torta è il gol con un guizzo da vero rapace dell'area di rigore. Predica nel deserto

All. Simone INZAGHI 4,5 - Lascia fuori Calhanoglu per costruire la gabbia intorno a Milinkovic (ma è proprio Gagliardini, il sostituto del turco, a perdere la marcatura sul Sergente sull'1-0) e richiama in panchina Dumfries (migliore in campo dell'Inter) dopo un'ora di gioco. Partita letta male dall'ex allenatore biancoceleste. Poco altro da dire

Nagelsmann: "Bayern con Inter e Barça? Siamo nel girone della morte"

Serie A Inzaghi: "Gol di Felipe Anderson imperdonabile, serve più cattiveria" 44 MINUTI FA