Lazio-Salernitana, match valido per la dodicesima giornata di Serie A, è terminato 3-1 in favore degli uomini di Davide Nicola.

Ad

Seguono aggiornamenti...

Serie A Lazio-Salernitana: probabili formazioni e statistiche 28/10/2022 ALLE 07:15

Tabellino

LAZIO-SALERNITANA 1-3

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic (87’ Hysaj); Luis Alberto (64’ Milinkovic-Savic), Cataldi (80’ Basic), Vecino; Felipe Anderson, Pedro (80’ Cancellieri), Zaccagni. All. Sarri

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber (11’ Bronn), Daniliuc, Fazio; Bradaric (82’ Vilhena), L. Coulibaly (82’ Bohinen), Radovanovic, Candreva, Mazzocchi; Piatek (82’ Botheim), Bonazzoli (65’ Dia). All. Nicola

Arbitro: Gianluca Manganiello.

Gol: 41’ Zaccagni (L), 51’ Candreva (S), 68’ Fazio (S), 76’ Dia (S)

Assist: Luis Alberto (L), Mazzocchi (S), Bradaric (S)

Ammoniti: L. Coulibaly (S), Milinkovic-Savic (L), Marusic (L), Sepe (S), Dia (s), Cancellieri (s)

La cronaca in 9 momenti chiave

8’ - ZACCAGNI SOPRA LA TRAVERSA! Felipe Anderson fa da boa in area, Zaccagni a rimorchio tenta il piazzato: alto sopra la traversa!

38’ - PEDRO SCHEGGIA IL PALO! Vecino recupera palla in mezzo al campo e verticalizza per Pedro, che punta l'uomo e scarica un diagonale affilatissimo. Palla che fa tremare il palo.

41’ - GOL! ZACCAGNI LA SBLOCCA PER LA LAZIO, 1-0! Assist magico di Luis Alberto, che innesca il taglio del compagno. Zaccagni batte Sepe a tu per tu e sveglia l'Olimpico.

47’ - MIRACOLO DI SEPE SU VECINO! Su sponda aerea di Felipe Anderson, Vecino riceve palla sottoporta ma calcia addosso a Sepe, che ribatte aprendo il compasso.

51’ - GOL! CANDREVA ALL'IMPROVVISO, 1-1! Lancio delizioso di Mazzocchi per Candreva, che aggira la difesa laziale e scavalca Provedel con un pallonetto fantascientifico.

62’ - PROVEDEL RISPONDE A COULIBALY! Le squadre si allungano, ne approfitta Coulibaly che sgancia un tiro potente dal limite. Provedel si distende e respinge.

68’ - GOL! FAZIO LA RIBALTA! Su cross di Candreva, poi sporcato dalla difesa laziale, si avventa il difensore granata che punisce Provedel con un piazzato imprendibile.

71’ - VECINO CHE LISCIO! Scivolata davanti a Sepe, palla sul fondo.

76’ - GOL! DIA FIRMA IL 3-1 PER LA SALERNITANA! Ripartenza guidata da Bradaric, che serve un cross rasoterra perfetto per la scivolata in rete di Dia.

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Europa League Sarri: "Dovevamo chiuderla prima. Milinkovic? Può fare ancora di più" 27/10/2022 ALLE 19:48