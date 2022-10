Lazio-Salernitana, match valido per la dodicesima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 3-1. Candreva, Fazio e Dia rispondono a Zaccagni.La gara è stata arbitrata da Gianluca Manganiello. Gli uomini di Nicola fanno la storia, espugnano l'Olimpico per la prima volta. Grande passo indietro per la truppa di Sarri, che rimane ancorata al 4° posto.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Lazio

Ivan PROVEDEL 5: abbocca ingenuamente alla palombella di Candreva, infrangendo il periodo di imbattibilità di oltre 600'.

Manuel LAZZARI 6: corre di meno rispetto al solito, ma compensa con una precisione chirurgica nel servire i compagni in posizione avanzata.

Nicolò CASALE5,5: collassa sul finale, assieme a tutta la difesa laziale.

Alessio ROMAGNOLI 5,5: è sempre lui a decidere se allungare o accorciare il guinzaglio a Piatek. Non riesce a mantenere le redini della difesa sul finale.

Adam MARUSIC 5: si attiva spesso per stabilire dialoghi avanzati con i colleghi biancocelesti, ma pecca d'eccesso di fiducia in occasione dell'1-1 granata. Candreva lo manda fuorigiri. (Dall'87' HYSAJ sv)

LUIS ALBERTO 6: solita gara di raffinate intermittenze. Una di queste illumina la serata dell'Olimpico, traducendosi in assist per l'1-0 di Zaccagni. (Dal 64' MILINKOVIC-SAVIC 4,5: entra nervoso si fa ammonire e perde il derby).

Danilo CATALDI5,5: primo tempo positivo, poi nella ripresa cede al nervosismo. (Dall'80' BASIC sv)

Matias VECINO 4,5: due errori sottoporta imperdonabili, che pesano nel complesso della debacle biancoceleste.

FELIPE ANDERSON 5,5: non sempre preciso o paziente, ma generoso nell'attaccare la profondità alla ricerca di opportunità per i compagni.

PEDRO 5: l'elemento più nascosto dello schieramento biancoceleste. Cerca pochi duetti sulla fascia e preferisce accentrarsi, ma così facendo si eclissa. Un solo lampo, che sibila vicino al palo. (Dall'80' CANCELLIERI sv)

Mattia ZACCAGNI 7,5: la difesa granata gli concede numerose occasioni di uno contro uno, lui si scatena. Il suo gol illude Sarri.

All. SARRI 5: una disfatta che lancia numerosi dubbi sulla tenuta mentale della sua squadra. Gli echi di una corsa Scudetto ora paiono decisamente più lontani.

Felipe Anderson durante Lazio-Salernitana - Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Salernitana

Luigi SEPE 6,5: un paio di interventi super su Vecino e Zaccagni.

Norbert GYOMBER sv: si accascia improvvisamente, la sua partita termina dopo 10'. (Dall'11' BRONN6: entra a freddo, non sfigura).

Flavius DANILIUC5,5: si fa bruciare da Zaccagni in occasione dell'1-0 laziale.

Federico FAZIO 8: arroventa la tribuna laziale con la zampata del 2-1. Occupa bene l'area di rigore, la pressione laziale lo obbliga anche a impostare (con fortune alterne).

Domagoj BRADARIC 7,5: accelera a tavoletta, e alla fine viene premiato con l'assist per il 3-1 di Dia. (Dall'82' VILHENA sv)

Lassana COULIBALY 6: goffo nell'oppore resistenza al centrocampo laziale. Si fa perdonare accompagnando la ripartenza per il 3-1. (Dall'82' BOHINEN sv)

Ivan RADOVANOVIC 5: imaplpabile e imbottigliato nel traffico, i biancocelesti lo annullano dal 1'.

Antonio CANDREVA 8,5: la dura legge dell'ex. Il suo pallonetto a scavalcare Provedel gela l'Olimpico e dona nuova linfa vitale ai suoi, poi mette lo zampino anche sul 2-1.

Pasquale MAZZOCCHI 7: infuocato il duello sulla fascia con Marusic. Alla fine la spunta lui, inventandosi un lancio perfetto per l'1-1 di Candreva.

Krzysztof PIATEK 5: cerca di far distendere la squadra con delle poderose galoppate in profondità, ma non si rende mai protagonista in area. (Dall'82' BOTHEIM sv)

Federico BONAZZOLI 5: principale intermediario tra reparti, è pedina centrale nello scacchiere di Nicola ma delude con un paio di conclusioni velleitarie. (Dal 65' DIA 7,5: sgasata decisiva per sigillare i tre punti. Decisivo dalla panchina).

All. NICOLA 7,5: squadra in fiducia, che dimostra di sapere soffrire. Una grande prova di umiltà, nel cuore della capitale.

