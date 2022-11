Abbiamo fatto fatica per mezz'ora. Fatica dal punto di vista tattico e dal punto di vista mentale. Poi per fortuna siamo cresciuti e il secondo tempo lo abbiamo fatto su ottimi livelli. Era una partita pericolosissima fra Roma e Juve, per noi era la sesta in diciotto giorni. E' una follia però l'Assocalciatori e l'Assoallenatori stanno zitti quindi vuole dire che vanno bene e a tutti". Lazio-Monza, match valido per la 14a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-0 , frutto della rete di Luka Romero. Con questo risultato i biancocelesti agguantano il secondo posto in classifica in coabitazione col Milan, a -8 dal Napoli capolista. Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato così a margine della partita: "".

Sull’ingresso di Immobile

"Anche io volevo stare a 3-0. Ci sono poi delle cose per cui bisogna pensare. Il corso della partita ci ha portato ad avere uno slot libero a mezz'ora dalla fine e io uno slot non lo brucio a venti minuti dalla fine perché sarebbe una follia. Quindi si è dovuto accontentare di pochi minuti".

Sulla Lazio seconda in classifica

"Secondo in classifica attuale non penso abbia alcun tipo di significato. Il campionato attuale ha una capolista e sei squadre nell'arco di tre punti. Con 24 partite da giocare mi sembra che la classifica non abbia alcun tipo di significato. La cosa positiva è che teniamo botta negli scontri diretti e in questo tipo di partite siamo sembra più affidabili rispetto all'anno scorso".

Sull’ingresso di Basic e non Luis Alberto

"Perché mi sembrava un momento della partita dove ci voleva, più che i piedi, una sferzata di energia. E' in un momento positivo e abbiamo pensato di fare questo".

