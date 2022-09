Dopo lo stop interno col Napoli e la vittoria per 4-2 in Europa League contro il Feyenoord, la Lazio supera 2-0 un volitivo Hellas Verona, proveniente dal successo per 2-1 contro la Sampdoria. Un risultato che proietta la formazione di Sarri a 11 punti, a -3 dalla vetta occupata da Napoli, Atalanta e Milan. Scaligeri che, invece, restano a quota 5. Gara particolarmente combattuta all'Olimpico, in cui la Lazio non riesce a venirne a capo fino al 68', quando un cross al bacio di Milinkovic-Savic manda a segno Immobile, di testa sottoporta. Questo dopo il palo colpito da Basic al 27' e la traversa da Henry a fine primo tempo. Il Verona cerca il pareggio con Yayah Kallon, ma in pieno recupero arriva la rasoiata letale di Luis Alberto.

Ad

Mattia Zaccagni durante Lazio-Verona - Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

Serie A Lazio-Napoli: inchiesta Figc per le dichiarazioni di Sarri 05/09/2022 ALLE 13:52

Il tabellino

LAZIO-VERONA 2-0

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari (76' Hysaj), Patric, Casale, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio (65' Vecino), Basic (55' Luis Alberto); Felipe Anderson (65' Cancellieri), Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini (60' Cabal), Hien, Coppola; Terracciano (61' Depaoli), Ilic, Miguel Veloso (36' Tameze), Doig; Lazovic (70' Hrustic), Lasagna (70' Kallon); Henry. All.: Cioffi.

Arbitro: Massimiliano Irrati di Pistoia.

Gol: 68' Immobile (L), 95' Luis Alberto (L).

Assist: Milinkovic-Savic (S, 1-0), Zaccagni (S, 2-0).

Note - Recupero: 3+5. Ammoniti: Miguel Veloso, Ceccherini, Coppola, Cabal, Luis Alberto, Hien, Hysaj, l'allenatore dell'Hellas Verona Gabriele Cioffi.

Seguono aggiornamenti...

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Calciomercato Leão straripante? Ora, palla a Cardinale. Allegri, così non va 04/09/2022 ALLE 07:18