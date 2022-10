Atalanta-Lazio, match valido per l'11a giornata di Serie A 2022-2023, è terminato sul punteggio di 0-2 , frutto delle reti di Mattia Zaccagni e Felipe Anderson. La gara è stata arbitrata da Rosario Abisso della sezione di Palermo. In virtù di questo risultato i biancocelesti salgono a quota 24 punti e agganciano i nerazzurri al terzo posto.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dell'Atalanta

Marco SPORTIELLO 6.5 – Para tutto quello che può. Incolpevole sui gol.

Giorgio SCALVINI 5 – L’anno scorso giocò a uomo su Milinkovic; quest’anno si accomoda nel ruolo di braccetto e viene travolto dai movimenti di Pedro.

Merih DEMIRAL 6 – L’unico che salva la faccia lì dietro.

Caleb OKOLI 5 – Zaccagni lo fa impazzire e Soppy non lo aiuta in occasione del vantaggio biancoceleste. Ammonito e a rischio espulsione: Gasperini lo cambia. (Dal 46° DJIMSITI 6 – Un po’ meglio rispetto al suo predecessore)

Hans HATEBOER 5.5 – Difensivamente tutt’altro che impeccabile; offensivamente tra i più pericolosi. E questo la dice lunga...

Marten DE ROON 5.5 – Prova a togliere dalla partita Milinkovic-Savic riempiendolo di calcioni, ma semplicemente non ce la fa. Finisce stremato. (Dal 75° EDERSON 6 – Entra a partita già parzialmente finita)

Teun KOOPMEINERS 5 – Abbastanza deludente. Sbaglia una quantità industriale di lanci e non riesce mai a trovare le misure per arginare lo strapotere biancoceleste. Il suo scoramento è la foto del pomeriggio orobico.

Brandon SOPPY 4.5 – Disastroso palla al piede e colpevole sul vantaggio di Lazzari. Una prestazione da cancellare. (Dal 64° MAEHLE 6 – Linfa vitale sulla fascia sinistra)

Mario PASALIC 4.5 – Da equilibratore a panchinaro. Non trova la posizione e viene sostituito al termine del primo tempo. (Dal 46° MALINOVSKYJ 5.5 – Gasperini si aspettava una scossa da lui. Non è arrivata)

Ademola LOOKMAN 5.5 – Qualche sgasata sul lato destro, ma niente di convincente. Menomale che era in forma… (Dal 71° ZAPATA 6 – Bello rivederlo in campo dopo tanto tempo. Tornerà utile)

Luis MURIEL 5.5 – È uno dei pochissimi a provarci anche quando la nave è ormai salpata. L’espulsione nel finale gli costerà almeno un turno di stop.

All. Gian Piero GASPERINI 5 – Chiariamoci: la sconfitta prima o poi doveva arrivare, ma questo 2-0 dalla Lazio senza Immobile è una bella sventola. Difensivamente impotenti contro i movimenti del terzetto di Sarri e offensivamente piuttosto confusi. Serve un reset.

L'esultanza a petto nudo di Milinkovic-Savic, Atalanta-Lazio Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Lazio

Ivan PROVEDEL 6 – Spettatore.

Manuel LAZZARI 6.5 – Concentrato sulle offensive dei nerazzurri e una spina nel fianco quando spinge. L’ennesima ottima prestazione. (Dal 78° HYSAJ 6 – Controlla la situazione)

Nicolò CASALE 6.5 – Impeccabile. Vorrei scrivere altre parole, ma mi viene solo questa.

Alessio ROMAGNOLI 6 – Ve lo ricordate l’Alessio Romagnoli criticato da ogni tifoso del Milan? Bene, questo sembra un’altra persona. Mamma mia che metamorfosi.

Adam MARUSIC 6.5 – Attacco e difesa. Fa buona guardia dietro e ispira il raddoppio di Felipe Anderson con una transizione micidiale.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6.5 – Sfugge alle bastonate di Marten De Roon giocando un calcio essenziale e concreto. Capitano e leader.

Danilo CATALDI 6.5 – Sempre a due tocchi, sempre in gestione. Direttore d’orchestra. (Dal 70° BASIC 5.5 – Prende un giallo assolutamente evitabile)

Matias VECINO 6.5 – Tre, quattro, cinque, sei polmoni per la causa. Rompe il gioco dei nerazzurri e si butta negli spazi come un assatanato.

Felipe ANDERSON 7 – Prima punta, sì, ma solo nominalmente. Svaria, viene incontro, fraseggia con i compagni e segna il gol che mette la partita in discesa.

PEDRO 6.5 – L’assist per Zaccagni, i ripiegamenti difensivi, le corse a perdifiato. Siete sicuri che abbia 35 anni? (Dall’84° CANCELLIERI SV)

Mattia ZACCAGNI 7.5 – Fa tutto quello che vuole. Strappi, movimenti sulla fascia, conclusioni e dribbling. Festeggia la 50a in maglia biancoceleste timbrando il gol dell’1-0.

All. Maurizio SARRI 7.5 – Ma Sarri non era quello del calcio offensivo e rischioso? Quello su cui non potevi fare affidamento? Miglior difesa, giocatori rigenerati e terzo posto a -2 da Milan e Napoli (in campo questa sera contro la Roma). Finora, per distacco, il miglior allenatore del campionato insieme a Spalletti. Vincere 2-0 a Bergamo senza Immobile è pesantissimo.

