Bologna-Salernitana, match valido per la quarta giornata della Serie A 2022-23, termina sul punteggio di 1-1, frutto delle reti di Dia e Arnautovic . La gara è stata arbitrata da Ghersini di Genova. Con questo risultato i padroni di casa salgono a due punti in questo campionato, dove non hanno ancora vinto. Atro buon risultato invece per la squadra di Nicola che, dopo la bella vittoria di domenica, coglie un altro punto in trasferta e sale a quota quattro.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

LE PAGELLE DEL BOLOGNA

Lukasz SKORUPSKI 5 – Goffo sul tiro di Candreva che poi causa il gol di Dia. Unica sbavatura in una partita anche buona, purtroppo decisiva.

Adama SOUMAORO 5 – Capisce veramente poco nei 45 minuti iniziali. Dia e Coulibaly lo passano sempre.

Gary MEDEL 6 – E' quello che perde meno il duello con Dia. Fa valere la sua grande cattiveria agonistica e la sua enorme esperienza.

Jhon LUCUMI 6 – Nervosissimo in avvio con alcuni errori di troppo, poi progressivamente sempre meglio.

Denso KASIUS 5 – Mai un guizzo, mai una giocata degna di nota. Se il Bologna fatica e molto nel primo tempo, parte delle colpe sono sue. (Dal 46' Lorenzo DE SILVESTRI 6,5 - Il suo ingresso cambia la partita e il Bologna, che affronta la ripresa con un altro piglio. Vicino al gol in diverse occasioni).

Nico DOMINGUEZ 6 – Non al massimo fisicamente, alla fine comunque non perde i duelli contro gli avversari nel centrocampo. (Dall'80’ Michel AEBISCHER 6 – Cerca di dare il suo contributo alla mediana).

Jerdy SCHOUTEN 6 – Tanto lavoro in interdizione e buone qualità anche in ripartenza. Giocatore duttile.

Andrea CAMBIASO 4,5 – Primo tempo alquanto complesso per lui. Fatica costantemente contro Dia, Mazzocchi e Coulibaly. L'allenatore decide così di lasciarlo negli spogliatoi. (Dal 46' Charalampos LYKOGIANNIS 6,5 - In pochi secondi sveglia i suoi con alcune giocate importanti. Crea molto sulla sua corsia di competenza).

Nicola SANSONE 6,5 – Ha il merito di essere la costante spina nel fianco nella difesa ospite per tutto il primo tempo. Ha il demerito di non riuscire a metterla dentro. (Dal 74’ Riccardo ORSOLINI 6 – Entra e si fa notare con qualche fiammata che impegna il portiere avversario).

Emanuel VIGNATO 5,5 – Svaria sulla trequarti, cerca la posizione e si rende partecipe della manovra. Tutto bene, ma non crea nulla. (Dal 46’ Roberto SORIANO 5.5 – Comincia bene ad inizio ripresa, poi si perde).

Marko ARNAUTOVIC 6,5 – Primo tempo di difficile lettura, dato che non viene mai servito. Nella ripresa fa valere il suo fisico e la sua esperienza, causando non pochi problemi alla retroguardia avversaria. Alla fine è sempre lui a metterla dentro.

All. Sinisa MIHAJLOVIC 5,5 – Questo Bologna ancora fatica, soprattutto a fare gol. Sinisa al momento non riesce a trovargli la quadra e quindi si naviga a vista. Secondo pareggio, ancora nessuna vittoria. Non certo l'inizio di stagione sperato.

LE PAGELLE DELLA SALERNITANA

Luigi SEPE 6,5 - Chiamato a pochi interventi, ma quasi sempre sicuro e puntuale.

Norbert GYOMBER 5 - Non una pessima partita, causa però il rigore ad inizio ripresa atterrando Sansone.

Federico FAZIO 5,5 - Fatica e non poco su Sansone nel primo tempo quando lo sorpassa più volte in velocità

Dylan BRONN 6 - In crescita costante e lo si nota fin dall'inizio. Gara senza grosse sbavature. (Dal 75' Diego VALENCIA 6 - Entra nel finale e passa un quarto d'ora tranquillo, dato che il Bologna bada a difendersi).

Pasquale MAZZOCCHI 6,5 - Primo tempo quasi perfetto, con tante percussioni sulla fascia aiutate anche dal movimento di Coulibaly. Si nasconde un po' nella ripresa.

Lassana COULIBALY 7,5 - Prosegue il suo straordinario momento di forma. Sulla fascia semina il panico, nel primo tempo è assolutamente imprendibile. Cala nella ripresa, ma è comunque il migliore di questa sera.

Giulio MAGGIORE 6 - Piccolo passo indietro rispetto alla ottima prestazione di domenica. Comunque sufficiente in cabina di regia.

Tonny VILHENA 6,5 - Buona qualità nei passaggi, intelligente nei movimenti senza palla. Giocatore molto prezioso.

Domagoj BRADARIC 5 - Non incide, fatica a rendersi pericoloso nella sua corsia di competenza. (Dal 54' Antonio CANDREVA 6,5 - Dà un po' la sveglia ai suoi con esperienza e personalità. Dal suo tiro parte il gol del pareggio).

Boulaye DIA 7 - Un incredibile errore nel primo tempo che per poco non regala il gol agli avversari. Per il resto partita veramente di grande spessore. Tanta velocità, molto movimento, veramente un bel giocatore.

Federico BONAZZOLI 5 - Soprattutto nel primo tempo davanti la Salernitana fa tanto movimento e crea molto. Lui però è quello più statico e avulso dal gioco. (Dal 63' Erik BOTHEIM 6 - Entra con buon piglio, cercando di farsi vedere in diverse occasioni).

All. Davide NICOLA 6,5 - Alla fina pareggia il match, meritatamente. Ancora una grande partita di Coulibaly dopo la bella prova di settimana scorsa. Bene anche Dia, Mazzocchi e Vilhena. Un punto che sicuramente tiene alto il morale.

