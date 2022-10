Bologna-Sampdoria , match valido per la 9a giornata in Serie A, è terminato sul punteggio di 1-1, frutto delle reti di Dominguez e Djuricic. La gara è stata arbitrata da Marco Piccinini diForlì. Con questo risultato, che serve a poco a entrambe le squadre, felsinei a 7 punti, blucerchiati a 3, sempre all'ultimo posto ma agganciando la Cremonese. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 5: su quel cross di Bereszynski esce male, con la complicità di Soumaoro. Da lì nasce l'1-1 della Sampdoria.

Andrea CAMBIASO 6,5: tanta corsa lungo la destra e tocchi di buona qualità.

Adama SOUMAORO 4,5: che pasticcio con Skorupski sul cross di Bereszynski, che poi porterà all'1-1 firmato Djuricic

Jhon LUCUMÍ 5,5: ancora in fase di transizione tra il campionato belga e la Serie A. Deve limare alcune distrazioni.

Charalampos LYKOGIANNIS sv: inizio gara compromesso dalla testata con Sabiri. Esce già al 18'.

Dal 18' Lorenzo De Silvestri 6: prestazione d'ordine lungo gli esterni di difesa.

Gary MEDEL 6,5: tanta grinta, su ogni pallone, in mediana. Il Bologna riparta da lui.

Jerdy SCHOUTEN 5,5: tanti interventi fallosi e poco dialogo coi compagni.

Dal 73' Lewis Ferguson 6: il giovane scozzese è diligente. Certo, non si rivela tra i più determinanti in campo, ma non sfigura.

Michel AEBISCHER 6,5: parte da lui l'azione che porta il gol di Dominguez, così come le tante percussioni ispirate da Arnautovic.

Nicolas DOMINGUEZ 7: uomo della provvidenza per la Samp: gol "sporco" ma particolarmente utile a far partire l'esperienza in blucerchiato di Dejan Stankovic col piede giusto.

Dal 79' Roberto Soriano: sv.

Riccardo ORSOLINI 4,5: nervoso all'inverosimile. Compie un fallaccio inutile su Rincon, che gli vale l'inevitabile sostituzione.

Dal 73' Nicola Sansone 5,5: entra senza riuscire a pungere tra le linee.

Marko ARNAUTOVIC 6,5: compie verticalizzazioni illuminanti per Aebischer e compagni. Grosso punto interrogativo sulla sua sostituzione al 79'.

Dal 79' Joshua Zirkzee: sv.

Mister Thiago MOTTA 6: discutibile la sostituzione di Arnautovic, ma il primo tempo della squadra è stato incoraggiante.

Le pagelle della Sampdoria

Emil AUDERO 6: risponde presente a ogni intervento, incolpevole sul tiro in respinta di Dominguez dopo il suo intervento su Aebischer.

Bartosz BERESZYNSKI 6,5: corre a testa bassa lungo la destra ed estrae dal cilindro quel cross che manda in ambasce Skorupski e Soumaoro.

Jeison MURILLO 5,5: alterna interventi energici e puntuali ad autentici blackout difensivi.

Omar COLLEY 6: chiama spesso a raccolta il resto del reparto difensivo, facendosi ascoltare spesso e volentieri.

Tommaso AUGELLO 6: parte un po' ingessato, poi l'out mancino si mette a percorrerlo con fluidità.

Tomas RINCON 6,5: in mediana si distingue per il solito carattere e voglia di lottare su ogni pallone.

Ronaldo VIEIRA 6: deve ancora superare qualche timidezza in fase di interdizione, ma la strada è quella buona.

Dal 59' Gonzalo Villar 6: l'ex Roma apporta la giusta dose di qualità alla metà campo blucerchiata.

Manolo GABBIADINI 5: prestazione da "Chi l'ha visto" nel reparto offensivo blucerchiato.

Dal 46' Merih Léris 6,5: mette il suo zampino sul gol di Djuricic e, in generale, permette alle linee di spinta di cambiare passo.

Filip DJURICIC 7: uomo della provvidenza per la Samp: gol "sporco" ma particolarmente utile a far partire l'esperienza in blucerchiato di Dejan Stankovic col piede giusto.

Dall'83' Valerio Verre: sv.

Abdelhamid SABIRI 5: l'ex Ascoli delude. lungo la trequarti non ha idee.

Dal 70' Fabio Quagliarella 6: tiene impegnati coi suoi movimenti da attaccante più che navigato la coppia Soumaoro-Lucumí.

Francesco CAPUTO 5,5: si fa annullare un gol nella ripresa, partendo in fuorigioco su palla dentro di Djuricic. Ma, a parte questo, risulta impalpabile.

Mister Dejan STANKOVIC 6: nella ripresa cambia modulo, gioca parecchie carte a disposizione e merita di arrivare al pareggio. Un punto da cui (ri)partire.

