Bologna-Torino, match valido per la 13a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 2-1, frutto delle reti di Lukic, Orsolini e Posch. La gara è stata arbitrata dal signor Antonio Giua della sezione di Olbia. Con questo risultato i rossoblù si portano a 16 punti in classifica, a -1 proprio dai granata, e centrano la terza vittoria consecutiva.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Bologna

SKORUPSKI 6 - Attento sul lavoro ordinario. Non può nulla sul rigore di Lukic.

POSCH 7 - Bene in entrambe le fasi, impone spesso la sua forza fisica riuscendo ad avere la meglio sul diretto avversario. Bello il gol, ottima lettura dello spazio.

SOUMAORO 5,5 - Non c'è l'area da proteggere, deve perciò spesso lasciare la propria zona di competenza: non sempre lo fa con sciurezza.

LUCUMI' 5,5 - Sporca una prestazione tutto sommato discreta con il fallo più che ingenuo su Miranchuk che regala un rigore al Torino nel primo tempo.

CAMBIASO 5 - Si affaccia timidamente in avanti, per giunta con insufficiente frequenza. Coinvolto nella manovra, ma di giocate incisive neanche l'ombra.

Dal 46' LYKOGIANNIS 6,5 - Tanta propulsione e, soprattutto, il coraggio mancato al compagno di squadra.

MEDEL 6 - Grintoso come al solito, anche se non sempre perfetto ad assorbire i centrocampisti avversari.

DOMINGUEZ 6 - Il pallone gira tanto, seppur non proprio a velocità elevatissime. Si affaccia anche al tiro in un paio di occasioni.

Dall'87' SCHOUTEN s.v. - Non giudicabile.

AEBISCHER 5 - Apprezzabile dal punto di vista tattico, ma tecnicamente ha davvero troppi limiti, specialmente per fare l'esterno alto.

Dal 58' ORSOLINI 7,5 - Si abbatte con forza tonante sul match, segnando un gol importantissimo e mandando nel panico la difesa granata: gara straordinaria, forse la svolta definitiva per la sua stagione.

FERGUSON 6 - Altra prova superata per il giovane scozzese, ormai titolare stabile con merito: nessun lampo di genio, ma tante cose discrete sulla trequarti.

Dal 58' SORIANO 7 - Assist e tante cose ottime, tra movimenti tra le linee e tagli in area insidiosissimi.

BARROW 4,5 - Avvilito dalla pressione asfissiante a tutto campo di Djidji, non riesce praticamente mai a rendersi pericoloso e sbaglia qualunque giocata.

Dal 46' VIGNATO 7 - Altra pasta rispetto al compagno. Mette in mezzo tantissimi palloni ingestibili, da due di questi nascono i gol rossoblù.

ARNAUTOVIC 6,5 - Combatte come un leone, anche senza ricevere alcun pallone giocabile. Cuore e anima di questo Bologna.

All. THIAGO MOTTA 7,5 - La vince con i cambi, voltando faccia a una squadra troppo monocorde e senza energie mentali. La vecchia guardia gli regala tre punti e, soprattutto, la sensazione che tutti remino dalla stessa parte.

Le pagelle del Torino

MILINKOVIC-SAVIC 6 - Non può nulla sui gol, attento invece sulle altre situazioni complicate. Si concede sempre qualche dribbling da brivido.

BUONGIORNO 5 - Attento in ogni situazione nel primo tempo, Orsolini nella ripresa lo mette parecchio in difficoltà: arrivano sempre dalla sua parte, lui non legge bene i tagli..

Dall'81' RODRIGUEZ s.v. - Non giudicabile.

SCHUURS 6 - Sta imparando rapidamente a marcare a uomo, i suoi progressi sono evidenti. Arnautovic lo porta a spasso, ma merita una sufficienza di incoraggiamento.

DJIDJI 6,5 - Perfetto su Barrow, arcigno su ciascun altro avversario diretto. Dalla sua parte non si passa mai.

SINGO 6 - La sua spinta produce situazioni interessanti e crea uno scarico sempre valido per i centrocampisti. Gli manca ancora lo spunto incisivo, serve ritrovare ancora un po' di condizione fisica.

Dall'81' SECK s.v. - Non giudicabile.

LUKIC 6,5 - Martello pneumatico in mezzo, tra gestione palla e inserimenti. Perfetto anche sul rigore: partita da leader, l'ennesima stagionale, ma stavolta non basta.

RICCI 5,5 - Qualche rischio di troppo, ma è un perno fondamentale dei granata. Nella ripresa però il suo fosforo manca troppo repentinamente.

LAZARO 5 - Male davanti, malissimo dietro sul gol di Orsolini: giornata da dimenticare in fretta.

Dal 66' VOJVODA 5 - Orsolini suona anche lui come un tamburo. Nervosissimo, commette una lunga serie di interventi sciocchi.

MIRANCHUK 6,5 - Decisivo con i suoi strappi in verticale, mette spesso in difficoltà la difesa avversaria con i suoi tagli velenosi.

VLASIC 5,5 - Meno incisivo del solito, si limita ad attivare i compagni senza però metterci la sua consueta scintilla.

Dal 66' RADONJIC 5,5 - Mai in partita, mai incisivo. Altra prova incolore.

PELLEGRI s.v. - Scivola al fischio d'inizio, la caviglia va ko: sfortuna incredibile.

Dal 4' KARAMOH 5 - Trasparente da riferimento offensivo, più fastidioso da esterno. Pescato in offside troppe volte, fa quel che può ma in questo sistema è un pesce fuor d'acqua.

All. JURIC (squalificato, in panchina PARO) 5 - Ennesimo salto di qualità mancato per il Torino, sorpreso dalla reazione avversaria e senza energie per proporre la controffensiva.

