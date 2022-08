Bologna-Hellas Verona, match valido per la seconda giornata di Serie A 2022/23, è terminato sul punteggio di 1-1, frutto dei gol di Marko Arnautovic e Thomas Henry. Con questo risultato felsinei e scaligeri conquistano il primo punto stagionale. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 6 – Grandissima parata sul mancino fiondato di Ilic, incolpevole sul gol di Henry.

Kevin BONIFAZI 5.5 – Non gioca male, ma la sua prestazione ha una pecca enorme: si perde Henry in occasione del pareggio scaligero.

Gary MEDEL 6 – Il pitbull non molla mai: rabbioso e grintoso contro gli attaccanti del Verona.

Lorenzo DE SILVESTRI 6 – Alla prova del fuoco come braccetto di destra risulta discretamente solido.

Denso KASIUS 6.5 – Per 40 minuti è l’MVP del match: serve l’assist ad Arnautovic e crea parecchi scompensi alla difesa del Verona. Nel secondo tempo si spegne. (Dal 64’ LYKOGIANNIS 6 – Mantiene la posizione)

Nico DOMINGUEZ 6 – Fa tantissima fatica in avvio, poi esce alla distanza e prende possesso del centrocampo. Nel finale nervosissimo: Miha lo toglie. (Dall’89’ AEBISCHER SV)

Jerdy SCHOUTEN 6 – Ordine e precisione. Si muove molto bene come schermo davanti alla difesa.

Andrea CAMBIASO 6 – Va un po’ a ondate. Quando la marea è buona risulta devastante, quando il mare è calmo quasi non lo vedi.

Roberto SORIANO 5.5 – Il suo ruolo è sempre molto importante nello sviluppo della manovra, ma potrebbe fare di più. Deve trovare il gol per sbloccarsi. (Dal 64’ VIGNATO 5.5 – Non riesce a brillare nel ruolo di trequartista)

Riccardo ORSOLINI 5.5 – Torna in campo dopo la panchina punitiva ed è scatenato: aiuta la squadra spalle alla porta, segna in fuorigioco, sfiora l’eurogol da centrocampo e si fa espellere per un piede troppo alto su Hongla. Senza il rosso era da 6.5.

Marko ARNAUTOVIC 6.5 – Un gol, un assist decisivo per Orsolini nella situazione annullata per fuorigioco e un lavoro sporco allucinante. Semplicemente il giocatore più importante del Bologna.

All. Sinisa MIHAJLOVIC 6 – La sua squadra alterna momenti di ottimo calcio a momenti in cui sparisce dal terreno di gioco. Bisogna lavorare tanto, anche sulle espulsioni: non si possono finire tutte le partite in 10…

Le pagelle dell'Hellas Verona

Lorenzo MONTIPÒ 6 – Rischia la frittatona che quasi permette a Orsolini di segnare di centrocampo, ma per il resto è puntuale.

Diego COPPOLA 6 – Bell’atteggiamento, altissimo in pressione e concentrato. Non male.

Koray GUNTER 6 – La sufficienza c’è tutta, ma in occasione del gol del Bologna Arnautovic lo brucia come una supercar.

Panagiotis RETSOS 6 – È molto ruvido e nei contatti rischia sempre il fallo, però rimane dentro la partita e cresce nel secondo tempo.

Davide FARAONI 5.5 – La torsione alla caviglia dopo appena 6 minuti praticamente lo toglie del match. Non è lui. Forse andava cambiato prima. (Dal 52’ TERRACCIANO 6 – Coraggioso, sfacciato, intraprendente)

Ivan ILIC 7 – È l’uomo-ovunque: recupera palloni, si inserisce, lavora in fase di non possesso e sfiora il gol. Il professore.

Martin HONGLA 6 – C’è parecchia confusione nella testa di Hongla, ma il suo atteggiamento fa la differenza. Giocatore che potrà tornare molto utile.

Adrien TAMEZE 6 – È prezioso perché fa tutte quelle cose scomode che nessuno vuole fare. Corre tantissimo.

Darko LAZOVIC 6.5 – I primi 40 minuti sono di Kasius, ma dal 43° in poi la partita diventa sua. Assist per Henry, discese, cross e dribbling. Insomma, il solito Lazovic.

Thomas HENRY 6.5 – Bomber di razza. Sfiora il gol dopo 36 secondi cogliendo una sfortunata traversa e poi trafigge Skorupski con la specialità della casa: il colpo di testa. (DALL’89’ DJURIC SV)

Kevin LASAGNA 5.5 – Parte bene, fa tutte le cose giuste, poi si eclissa dalla partita e non lo trovi più. Niente di nuovo.

All. Gabriele CIOFFI 6.5 – Mezzo voto in più rispetto a Mihajlovic perché non era facile ripartire dopo le 5 sberle subite dal Napoli e invece riesce a farlo grazie ad una partita aggressiva e concentrata. Ha scacciato i demoni che parlavano di esonero.

