Cremonese-Lazio, match valido per la 7a giornata di Serie A 2022-2023, è terminato sul punteggio di 0-4 , frutto delle reti di Ciro Immobile, Sergej Milinkovic-Savic e Pedro. La gara è stata arbitrata da Daniele Orsato di Montecchio Maggiore. In virtù di questo risultato i biancocelesti superano Juventus e Inter e salgono al 5° posto; la Cremonese perde una posizione e scivola al penultimo.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Cremonese

Ionut RADU 5.5 – Para quello che riesce, di più non può fare. Un sola neo: il rinvio da cui nasce il 3-0 della Lazio

Vlad CHIRICHES 4.5 – Viene sverniciato da Immobile sul primo gol e rinvia malamente il pallone da cui nasce il rigore del 2-0. Esce per un problema fisico (Dal 28° BIANCHETTI 6 – Toglie un gol a Felipe Anderson e tiene alto l'onore della squadra)

Luka LOCHOSHVILI 5 – Scomposto e un pizzico sfortunato nel tocco di mano che regala il rigore del 2-0 alla Lazio. (Dal 46° VASQUEZ 5 – Ingresso terrificante: perde due palloni in area e quasi regala il gol alla Lazio)

Emanuel AIWU 5 – È il migliore dei tre dietro: ho detto tutto

Leonardo SERNICOLA 6 – Uomo di passo e frequenza, non molla mai. Guida la reazione d’orgoglio nel secondo tempo

Gonzalo ESCALANTE 5 – Si abbassa per costruire. Prova a dare ordine. La volontà c’è, la riuscita no. (Dal 46° ASCACIBAR 6 – Cerca di arginare prepotenza laziale)

Soualiho MEITE 5 – La sua prestazione negativa ha un nome e un cognome: Sergej Milinkovic-Savic. Che incubo per l’ex Milan (Dal 63° PICKEL 5.5 – In balia degli eventi)

Emanuele VALERI 6.5 – Il migliore dei suoi. Corre a perdifiato su e giù, mette cross in area, lotta come un leone. Se tutti avessero il suo spirito…

Cyriel DESSERS 5 – Si rende pericoloso con un paio di tiri. Troppo poco in 90 minuti

David OKEREKE 5 – Gioca in supporto a Dessers, cerca di legare la manovra. Non ci riesce

All. Massimiliano ALVINI 5 – La sua Cremonese gioca a calcio, tenta di essere aggressiva, propone situazione interessanti, però non raccoglie niente. Queste due settimane di sosta arrivano al momento giusto: occorre fare gruppo, dimenticare le sconfitte e provare a raggiungere la prima vittoria

Le pagelle della Lazio

Ivan PROVEDEL 6.5 – Fresco di chiamata in nazionale. Risponde presente chiudendo la porta a Sernicola e Valeri

Elseid HYSAJ 6 – Soffre Valeri all’inizio, poi la Lazio prende il controllo della partita e il suo pomeriggio diventa molto più facile.

PATRIC 6.5 – Ennesima dimostrazione del perché Sarri si fida di lui. Prestazione molto solida contro Dessers e Okereke (Dall'80° GILA SV)

Nicolò CASALE 6 – Ammonito per fallo su Okereke, ma è l’unica nota negativa del suo match. Concentrato e sicuro su tutte le iniziative dei grigi (Dal 57° ROMAGNOLI 6 – Colpisce il palo con un bel colpo di testa)

Adam MARUSIC 6 – Attentissimo. Avercene di terzini come lui…

Danilo CATALDI 6 – Pochi errori e tanta sostanza. Recupera il pallone del 3-0.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 7.5 – Un giocatore superiore in tutte le cose che fa. Serve il quinto assist in campionato e timbra il gol che chiude la partita dopo 45 minuti. Devastante. (Dall'80° BASIC SV)

Matias VECINO 6 – È l’uomo muscolare nel centrocampo. Sempre nel posto giusto pronto ad aiutare. Recupera tanti palloni (Dal 68° LUIS ALBERTO 6 – Sembra svogliato, poi tira fuori un tacco d’antologia e lancia l’azione del 4-0)

Felipe ANDERSON 6.5 – Giornata sì per il brasiliano, che imperversa sulla fascia e serve 2-3 palloni veramente interessanti. Super promosso!

Ciro IMMOBILE 6.5 – L’ennesima doppietta, sette gol in sette partite, assolutamente implacabile. Mezzo voto in meno per gli erroracci del secondo tempo

Mattia ZACCAGNI 6 – La Lazio gioca prevalentemente a destra, ma lui riesce comunque ad essere protagonista con i tocchi giusti e il tiro da cui nasce il 3-0 di SMS (Dal 57° PEDRO 6.5 – Entra e piazza il destro all'angolino basso. Classe suprema, non invecchierà mai)

All. Maurizio SARRI 7 – Dopo l’Europa League aveva detto di voler fare un passo indietro, di essere lui il problema. Provocazione? Rabbia? Non si sa, ma i 90 minuti contro la Cremonese cancellano ogni polemica. Rapidi, verticali, cattivi. Questa squadra vuole un posto in Europa

