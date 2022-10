Cremonese-Napoli , match valido per la 9a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-4, frutto delle reti di Politano (su rigore), Dessers, Simeone, Lozano e Olivera. La gara è stata arbitrata da Rosario Abisso della sezione di Palermo. Con questo risultato, la band di Spalletti vola al primo posto in solitaria a 23 punti, approfittando del 2-2 tra Udinese e Atalanta. Qui di seguito, i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Cremonese

Ionut Andrei RADU 6: grandi interventi su Anguissa e Raspadori. Forse potrebbe fare qualcos di più sul cross di Mario Rui, che ha mandato a segno Simeone.

Leonardo SERNICOLA 6: per l'ex Juve Under 23, meglio quando si tratta di spingere piuttosto che in fase di ripiego.

Matteo BIANCHETTI 4,5: abbocca alle finte di Kvaratskhelia e, con ingenuità, provoca il rigore poi trasformato da Politano. A fine partita, poi, molla gli ormeggi ed apre i boccaporti per la goleada ospite.

Luka LOCHOSHVILI 5,5: non sempre pulito e puntuale negli interventi difensivi, il georgiano ex Wolfsberger.

Emanuele VALERI 6,5: tra i migliori in casa Cremonese. E non solo per quanto riguarda la partita in oggetto. E' in un gran momento fisico e lungo l'out di sinistra lo dimostra con costanza e assiduità.

Dal 72' Cristian Buonaiuto 6: subito grande grinta alla ricerca del gol del potenziale 2-2. Meritevole della sufficienza.

Soualiho MEITE 6: francobolla con discreto successo Zambo Anguissa.

Santiago ASCACIBAR 6,5: bel filtrante, il suo, in occasione del momentaneo 1-1 di Dessers. A centrocampo, in generale, garantisce solidità.

Luca ZANIMACCHIA 6: sfortunatissimo, in occasione del palo colpito al 10'. Sostituito all'intervallo per un cambio di atteggiamento tattico più offensivo.

Dal 46' David Chidozie Okereke 6,5: tanti tiri e buoni movimenti. Gli è mancato solo il gol, di fatto.

Felix AFENA-GYAN 5: tra le note stonate nell'undici grigiorosso. L'ex romanista ssparisce spesso e volentier dal gioco toccando pochissimi palloni.

Dal 62' Gonzalo Escalante 5: l'ex Lazio non è in grado, sull'1-1 a garantire la giusta solidità in mediana.

Giacomo QUAGLIATA 6,5: l'ex Pro Vercelli ed Heracles Almelo in una nuova veste: da terzino ad attaccante esterno di sinistra. Un ruolo che esalta le sue caratteristiche principali: velocità e bei cross.

Cyriel DESSRS 7: si sblocca in Serie A con un gol da "vecchio lupo di mare" in area di rigore. Al di là della sconfitta e di una vittoria che non vuole proprio arrivare, questo può essere un punto di svolta nella stagione della Cremonese.

Dal 72' Emanuel Aiwu 6: entra bene in partita, ma ha poche possibilità sottoporta per dimostrarlo in tutto e pr tutto.

Mister Massimiliano ALVINI 6: altra buona, a tratti ottima, partita della sua Cremonese, altri punti scivolati via. Per carità, allo "Zini", questa volta, c'era la capolista, ma in casa grigiorossa fa comunque rabbia.

Le pagelle del Napoli

Alex MERET 6: al di là del palo di Zanimacchia e del gol di Dessers, giornata di ordinaria amministrazione. La Cremonese fa bene fino alla trequarti poi, sostanzialmente, si perde.

Giovanni DI LORENZO 7: ennesima prestazione di grido, lungo la destra, che percorre a massima velocità dal 1' al triplice fischio. La ciliegina ulla torta di un'ottima prestazione, il cross vincente per Olivera su punizione in occasione del poker.

Amir RRAHMANI 6,5: un incrocio dei pali colpito al 2' e ottimo dialogo con la metà campo. Qualche dubbio di posizionamento sul gol di Dessers. All'82' è costretto a dare forfait per un problema agli adduttori.

Dall'82' Leo Skiri Østigård: sv

Min-jae KIM 6,5: non colpisce legni ma la sua gara è quasi in tutto e per tutto sovrapponibile a quella del collega di reparto Rrahmani.

Mario RUI 7: che cross per Simeone in occasione del 2 a 1 azzurro! In generale, disputa una partita di grande corsa, qualità e costanza.

Dall'82' Mathias Olivera 7: trova, subentrato a fine partita, la prima gioia in Serie A, con l'inserimento aereo rapido e vincente sulla punizione di Di Lorenzo. Prima gioia in Serie A.

André-Frank ZAMBO ANGUISSA 6: parzialmente bloccato da Meïté a metà campo. Là davanti getta alle ortiche due ghiotte occasioni.

Stanislav LOBOTKA 6: prestazione generosa in fase di interdizione.

Tanguy NDOMBELE 6: alterna buone giocate a fasi un po' più compassate a metà campo. Prestazione comunque sufficiente da parte dell'ex Tottenham.

Dal 57' Giovanni Simeone 7: entra e segna, di nuovo. Oltre a innescare la rete del tris di Lozano, lanciando in maniera illuminata Kvaratskhelia.

Matteo POLITANO 6,5: rigore vincente e corsa, senza strafare, là davanti.

Dal 73' Hirving Lozano 6,5: un gol fatto (che proprio non si poteva sbagliare, a porta vuota) al 93' e, dopo appena un minuto, una seconda segnatura solo sfioara attraverso un grande intervento di Radu.

Giacomo RASPADORI 6: un po' più in ombra rispetto alle precedenti uscite. Radu gli nega la gioia del gol nella ripresa.

Dal 74' Piotr Zielinski 6: subito concretamente attivo tra le linee offensive della squadra.

Kvicha KVARATSKHELIA 7,5: non segna ma fa segnare. Conquistando un penalty, servendo Lozano a porta vuota .

Mister Luciano SPALLETTI 7,5: altra partita, altro giro sulla giostra del luna-park del gol. Anche in una partita impegnativa come quella dello "Zini", la sua squadra riesce comunque a uscirne con un successo in goleada.

