Cremonese-Sampdoria, match valido per l'11a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 0-1 frutto della rete di Colley. Con questo risultato la Sampdoria sorpassa la Cremonese, con i lombardi ora all'ultimo posto della Serie A. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Cremonese

Marco CARNESECCHI 6 – Incolpevole sul gol, era stato autore di buoni interventi.

Leonardo SERNICOLA 6 – Prova attenta in fase difensiva, sfiora anche il gol di testa.

Emanuel AIWU 6 – Non è appariscente ma è spesso pulito nell’impostare l’azione dal basso.

Matteo BIANCHETTI 6 – Anche la sua è una prova assolutamente sufficiente: Caputo non è mai un pericolo.

Luka LOCHOSHVILI 5,5 – Mezzo voto in meno per un rischio folle, inutile, nel primo tempo, quando prova una ‘ruleta’ alla Zidane nella sua area di rigore. Perde palla e la Samp va al tiro. Una follia proprio concettualmente. Dall’82’ BONAIUTO – sv.

Emanuele VALERI 7 – Una spinta costante per tutta la partita. Probabilmente il migliore in campo insieme ad Audero. Dall’82’ QUAGLIATA – sv.

Santiago ASCACIBAR 6,5 – Bella prova in cabina di regia. Tanti palloni puliti, nel primo tempo domina davvero in mezzo al campo.

Soualiho MEITE 6 – Come tutta la Cremonese, soprattutto nei primi 45 minuti, sembra avere una marcia in più. Cala un po’ alla distanza. Dall’82’ AFENA-GYAN – sv.

Charles PICKEL 6 – Partita onesta in mezzo al campo, anche se in un paio di occasioni ghiotte calcia davvero in maniera terribile. Dall’82’ CASTAGNETTI – sv.

Cyriel DESSERS 5 – Tanto movimento e lavoro per la squadra, ma quel rigore tirato così male pesa troppo tanto, alla fine, nell’economia dello sforzo complessivo sia suo che della sua squadra. Dal 65’ Daniel CIOFANI 5,5 – Mai pericoloso se non nel finale dove Amione rischia grosso.

David OKEREKE 6,5 – Un primo tempo quasi dominante, con giocate importanti sul fronte offensivo. Cala alla distanza ma anche la sua è una partita alla fine molto positiva.

All. Massimiliano ALVINI 6 – Si arriva in fondo dopo tutti questi voti e si legge il punteggio: Cremonese 0, Sampdoria 1. Dov’è il problema? Il problema è che questa squadra non riesce a concretizzare. Sul piano del gioco però non si può dire nulla ad Alvini. Ha dominato il primo tempo ed è stato punito da un episodio – il rigore non trasformato. Il cruccio è che l’ennesima giornata di complimenti non regala bonus in classifica. E qualcuno a livello dirigenziale potrebbe iniziare a storcere il naso. Occhio...

Le pagelle della Sampdoria

Emil AUDERO 7 – Se la Samp porta via i 3 punti è merito del suo portiere, decisivo su Dessers ma non solo. Nel primo tempo tiene a galla i suoi e alla fine le sue parate risultano fondamentali al fine del tabellino al triplice fischio.

Bartosz BERESZYNSKI 5.5 – Valeri se lo divora per tutto il primo tempo. In difficoltà costante.

Bruno AMIONE 5 – Graziato da quel mistero chiamato VAR: nel primo tempo un pestone a palla già calciata e senza pericoli porta alla decisione del rigore; nel finale prende in pieno Ciofani intento a coordinarsi ma da Lissone dicono ‘tutto ok’. Vai a capire il peso e le misure. Al di là di questo, partita brutta.

Omar COLLEY 6,5 – Salvato esclusivamente dal gol.

Nicola MURRU 5,5 – Partita di scarso apporto qualitativo anche la sua. L’attenuante, forse, è che era era la prima da titolare in stagione. Dal 46’ Tommaso AUGELLO 6,5 – Decisamente meglio con Augello. Più qualità in fase di tocco. Non è un caso che dai suoi piedi parta l’azione che porta al gol.

Tomas RINCON 5,5 – Generoso in copertura, ma quante sbavature in palleggio. Dal 61’ Gerard YEPES 6 – Il Doria guadagna qualcosa in qualità con il suo ingresso.

Valerio VERRE 5,5 – Poco e nulla anche lui. Che non a caso saluta dopo un solo tempo. Dal 46’ Gonzalo VILLAR 6 – Un po’ più di ordine nelle geometrie.

Ignacio PUSSETTO 5 – Sostanzialmente non pervenuto. Dal 60’ Mehdi LERIS 5,5 – Poco coinvolto e anche lui poco preciso – un leitmotiv quest’ultimo per la Samp stasera – il suo ingresso in campo non porta grandi benefici.

Abdelhamid SABIRI 5,5 – Poca qualità anche da uno che, in teoria, un po’ più di tocco dovrebbe portarlo. Serata difficile anche la sua. Dal 61’ Manolo GABBIADINI 6,5 – Salva con l’assist decisivo una prova su cui pesava, a freddo, l’unica vera occasione creata dalla Sampdoria proprio poco dopo il suo ingresso in campo.

Filip DJURICIC 6 – Il meno peggio del reparto offensivo della Sampdoria.

Francesco CAPUTO 5 – Preso in custodia da Bianchetti, è stato sostanzialmente uno spettatore non pagante.

All. Dejan STANKOVIC 6 – Stasera più fortunato che bravo. Va detto. I cambi – coraggiosi, perché terminati tutti già al 61’ – ridanno un po’ di brio a una Samp con poche idee e poco coraggio. Certo, sta iniziando a fare punti. Che alla fine è ciò che conta quando bisogna salvarsi. Alla lunga, però, il Doria, avrà bisogno di qualcosa in più di quanto visto stasera sul campo.

