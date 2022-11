Empoli-Cremonese, match valido per la 15a giornata di Serie A 2022-2023, è terminato sul punteggio di 2-0 , frutto delle reti di Nicolò Cambiaghi e Fabiano Parisi. La gara è stata arbitrata da Federico Dionisi della sezione dell’Aquila. In virtù di questo risultato l'Empoli sale momentaneamente al dodicesimo, mentre la Cremonese rimane terzultima con 7 punti in 15 partite.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dell'Empoli

Guglielmo VICARIO 7 – Para due volte su Buonaiuto e strozza l’urlo in gola a Sernicola. Sempre più Venom, convocazione in nazionale più che meritata

Tyronne EBUEHI 6 – Ordinato, quello che gli chiede Zanetti. Bloccato dietro e attento sulle discese di Valeri.

Ardian ISMAJLI 7 – Partita devastante del centrale difensivo. Preciso in tutte le circostanze e provvidenziale su un tentativo ravvicinato di Buonaiuto.

Sebastian WALUKIEWICZ 6 – La grossa prestazione di Ismajli fa sembrare un po’ meglio anche lui.

Fabiano PARISI 7 – Discese pericolose, slalom, dribbling, gol. Vicario va in nazionale, ma un posticino poteva starci anche per lui

Jean AKPA-AKPRO 6.5 – La prima da titolare è da sufficienza piena. Strappi da running-back alternati ad una presenza fisica importante. (Dal 66° FAZZINI 6 – Che bell’ingresso del ragazzino classe 2003. Presente nelle chiusure)

Filippo BANDINELLI 6 – Gli inserimenti, i polmoni, la presenza. L’Empoli non può stare senza il suo capitano. (Dal 77° HENDERSON SV)

Alberto GRASSI 6 – Il ruolo davanti alla difesa non è propriamente il suo, ma comunque ci mette impegno. Eroico nonostante il colpo alla testa. (Dal 66° MARIN 6 – Colpisce un palo terrificante e garantisce le giuste distanze al centrocampo)

Nedim BAJRAMI 6.5 – Non sale alla cronaca per le giocate negli ultimi 15 metri, ma svolge un lavoro fondamentale per la sua squadra

Martin SATRIANO 6 – Una forza nelle gambe spaventosa e tanto lavoro sporco al servizio della squadra. Promosso, promosso, promosso. (Dall’85° DE WINTER SV)

Sam LAMMERS 5.5 – Qualche movimento sul centro-sinistra, qualche tocco interessante, ma nel complesso niente di speciale. (Dal 46° CAMBIAGHI 6.5 – Entra e segna, dopo 17 secondi. Una serata da incorniciare per questo ragazzo del 2000)

All. Paolo ZANETTI 6.5 – La classifica stasera è molto bella da guardare. Quel 12° posto profuma di lavanda, profuma di buono. Forse il 2-0 alla fine è addirittura troppo, perché la Cremonese gioca e crea occasioni, però ha il merito di pescare Cambiaghi dalla panchina e di avere un portiere semplicemente fenomenale.

Le pagelle della Cremonese

Marco CARNESECCHI 6.5 – Sui due gol può fare oggettivamente poco. Anzi, prima del tap-in di Parisi fa una parata devastante.

Emanuel AIWU 5.5 – Non male nel primo tempo, anche in possesso, poi Cambiaghi lo brucia al limite dell’area e segna il gol dell’1-0.

Luka LOCHOSHVILI 6 – Promosso perché ha un compito meno difficile rispetto ad Aiwu. L’Empoli attacca soprattutto a sinistra e lui fa buona guardia (Dal 79° CIOFANI SV)

Jack HENDRY 6 – Controlla abbastanza bene le velleità di Lammers e le iniziative di Satriano

Leonardo SERNICOLA 6.5 – Puntuale in tutte le discese a destra, molto più costante di Valeri. Una grandiosa parata di Vicario gli nega il gol

Soualinho MEITÉ 5 – Lento, compassato e ammonito. Alvini lo toglie per il dinamismo di Castagnetti. (Dal 62° CASTAGNETTI 6 – Impatto più che discreto)

Santiago ASCACIBAR 6 – Torna dal primo minuto dopo aver saltato le ultime due: ottimo il posizionamento, discreto nella distribuzione. (Dal 62° ZANIMACCHIA 6 – Calcia due volte con il mancino: palla troppo debole in entrambe le occasioni)

Charles PICKEL 6 – Tocca pochi palloni, ma fa sentire la sua presenza ai centrocampisti dell’Empoli. Concentrato.

Emanuele VALERI 5.5 – Meno dirompente del solito, quasi spuntato. Ebuhei lo controlla senza patemi. (Dal 70° QUAGLIATA 6 – Due cross interessanti, fa meglio del suo predecessore)

Cristian BUONAIUTO 6.5 – Pericoloso, intraprendente, coraggioso. Crea per i compagni e calcia due volte, solo un meraviglioso Vicario riesce a fermarlo (Dal 70° DESSERS 6 – Quel palo in pieno recupero poteva rendere il finale ancora più pepato)

David OKEREKE 6 – Il voto, più che alla prestazione, è allo spirito. Tenta di costruire qualcosa anche quando la partita è palesemente finita.

All. Massimiliano ALVINI 6 – È impossibile non constatare il lavoro che sta facendo con questa squadra, non sarebbe corretto colpirlo con l’insufficienza. Tre occasioni pericolose, un palo, un’ottima pressione. La differenza l’ha fatta Vicario, ora però la classifica piange. Nel 2022 serve più cinismo: quello zero nella casella delle vittorie è pesantissimo

