Empoli-Verona, match valido per la 4a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-1 , frutto delle reti di Baldanzi e Kallon. La gara è stata arbitrata dal signor Serra. Con questo risultato entrambe le squadre muovono la propria classifica: toscani a quota tre, ospiti a quota due. Per entrambi non è ancora arrivata la prima vittoria stagionale.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

LE PAGELLE DELL'EMPOLI

Guglielmo VICARIO 6 - Bene in uscita e tra i pali, sicuro sui due tiri di Lasagna.

Petar STOJANOVIC 6,5 - Corre molto, con idee e solidità, lungo l'out di desta.

Sebastiano LUPERTO 6,5 - Sicuro in difesa, si prodiga anche in zona offensiva nelle palle inattive.

Ardian ISMAJLI 5,5 - Il più in difficoltà della retroguardia toscana. Lasagna gli regala diversi grattacapi nella ripresa.

Fabiano PARISI 7 - Motorino efficace sulla fascia, riserva inesauribile di palloni buoni per gli attaccanti. Ma non solo: è anche super utile in fase difensiva. Insomma, un gran bel terzino.

Filippo BANDINELLI 6,5 - Uno dei pochi a spingere anche nella ripresa. Diversi cross interessanti dalla sua corsia di competenza.

Nicolas HAAS 5,5 - Ci prova, ma corre spesso a vuoto e non è mai utile ai suoi. (Dal 63' Liam HENDERSON 6 - Riesce a mettersi in luce con qualche percussione offensiva).

Alberto GRASSI 5 - Partita difficile. Nel mezzo non si vede mai, rimane sempre avulso dal gioco. Passo indietro rispetto alla scorsa partita. (Dal 63' Razvan MARIN 5 - Entra ma fatica contro il centrocampo avversario che mette in campo molta più aggressività e arriva in ritardo su tutti i palloni).

Tommaso BALDANZI 7 - Solo una mezz'ora giocata, ma di enorme spessore. Nonostante i 19 anni dimostra già di avere grandi numeri e talento. Un gol fatto, il primo in carriera, più tante altre belle giocate sulla mediana. Esce dopo un colpo ricevuto alla coscia. (Dal 37' Nedim BAJRAMI 5,5 - Esce Baldanzi e l'Empoli, "magicamente", non riesce più a creare come aveva fatto prima. Con Bajrami nella ripresa la squadra toscana soccombe sulla mediana).

Tommaso Baldanzi esulta insieme a Lammers e Luperto, Empoli-Verona, Getty Images Credit Foto Getty Images

Martin SATRIANO 6 - Riesce con qualche lampo a farsi vedere, soprattutto nel primo tempo. (Dall'83' Mattia DESTRO S.V)

Sam LAMMERS 5,5 - Qualche scatto importante, ma poche idee là davanti per l'ex Atalanta. Ci mette l'anima ma non è mai pericoloso. (Dall'83' Jacopo FAZZINI S.V)

All. Paolo ZANETTI 6 - Bene ma non benissimo, male ma non malissimo. L'Empoli visto nella prima frazione è un'ottima squadra. Poi però il brusco calo nella ripresa, o forse dall'uscita di Baldanzi. Nota positiva la straordinaria gara di Parisi.

Tommaso Baldanzi, Hongla, Empoli-Verona Getty Images Credit Foto Eurosport

LE PAGELLE DEL VERONA

Lorenzo MONTIPÒ 6 - Nulla può sul gol di Baldanzi, per il resto l'Empoli non è poi tanto pericoloso.

Diego COPPOLA 6 - Unico sufficiente della retroguardia veronese, che subisce le incursioni dei centrocampisti e degli attaccanti avversari soprattutto nei primi 45 minuti.

Paweł DAWIDOWICZ 5,5 - Fatica subito ad inizio match, nella ripresa prende un po' le misure.

Federico CECCHERINI 5 - Male. Nella prima frazione ci capisce ben poco. Saltato più volte, viene lasciato negli spogliatoi. (Dal 46' Isak HIEN 6 - Nella ripresa l'Empoli è meno pericoloso, lui ringrazia e si prende una sufficienza).

Davide FARAONI 4,5 - Primo tempo da incubo, con Parisi che gli passa da tutte le parti. Se il Verona nel primo tempo è praticamente assente, gran parti delle colpe sono sue. (Dal 46' Filippo TERRACCIANO 5,5 - Non spinge in maniera convinta sulla fascia, ci si aspettava qualcosa in più dalla sua parte).

La delusione di Marco Davide Faraoni, Empoli-Verona, Getty Images Credit Foto Getty Images

Adrien TAMEZE 5 - Doveva sfruttare al meglio la sua fisicità e la sua corsa. In verità non è mai nel vivo dell'azione. (Dal 68' Josh DOIG 6,5 - Se Kallon al primo pallone la mette dentro, lui trova l'assist decisivo per il compagno).

Martin HONGLA 5 - Discorso molto simile a quello di Tameze. Lui però non ritorna nemmeno in campo dopo il primo tempo. (Dal 45' Miguel VELOSO 5,5 - Buonissimo l'ingresso in campo con qualche ottima giocata, poi però si spegne).

Ivan ILIC 6 - Qualche guizzo, qualche tocco, un tiro pericoloso nella ripresa. Sufficiente, nulla più.

Darko LAZOVIC 6 - Partita sufficiente la sua, fortunato però dal fatto che Parisi corre dall'altra fascia.

Kevin LASAGNA 6 - Primi 45' difficili, con pochi palloni avuti. Nella ripresa si fa vedere con qualche guizzo che gli valgono la sufficienza. (Dal 68' Yayah KALLON 7 - Il suo guizzo appena entrato regala al Verona un pareggio, in fin dei conti, meritato per quanto fatto nella ripresa).

Thomas HENRY 5,5 - Ci prova e lotta, ma alla fine non si rende praticamente mai pericoloso.

All. Gabriele CIOFFI 6 - Malissimo nel primo tempo, la raddrizza nella ripresa grazie agli innesti.

