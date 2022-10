Fiorentina-Inter, match valido per la 11esima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 3-4 , frutto della doppietta di Lautaro, del gol di Barella e Mkhitaryan per l'Inter; e di quelli di Cabral, Ikone e Jovic per la Viola. La gara è stata arbitrata da Valeri. Con questo risultato l'Inter sale a quota 21 punti, gli stessi attualmente di Lazio e Udinese rispettivamente quinta e sesta in classifica. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Ad

Le pagelle della Fiorentina

Serie A Mkhitaryan (con rimpallo) al 95': clamoroso 4-3 dell'Inter a Firenze 3 ORE FA

Pietro TERRACCIANO 6 – Più di un buon intervento, anche se c’è la mezza sbavatura – se così possiamo definirla – del rigore. Al netto di tutto la partita è ‘da 6’.

DODO 5,5 – Più di una difficoltà dal punto di vista difensivo, anche se non erano arrivati poi grossi errori. Spinge relativamente poco in fase offensiva. Dall’83’ Lorenzo VENUTI 3 – Allucinante il rinvio laterale – che diventa assist per Mkhitaryan – anziché la spazzata in sicurezza in corner. Semplicemente clamoroso.

Nikola MILENKOVIC 5 – Il primo gol dell’Inter è un suo omaggio.

Martinez QUARTA 5 – Il secondo gol dell’Inter è un suo mezzo omaggio. ‘Mezzo’ perché vogliamo riconoscere le doti di Lauraro in uno contro uno (detto questo, non ci si potrebbe comunque far saltare così in Serie A).

Cristiano BIRAGHI 6 – Una partita onesta, senza particolari lampi ma nemmeno errori degni di nota. Anzi, è da un suo cross che nasce il rigore che vale alla Fiorentina l’inizio del tentativo di rimonta. Dall’83’ Aleksa TERZIC – sv.

Giacomo BONAVENTURA 6 – Da mezz’ala a mediano di rottura, su un suo inserimento nasce il rigore della Viola. Partita onesta anche la sua.

Sofyan AMRABAT 6 – Non è una partita di luce abbagliante la sua in regia, così come però non ci sono particolari errori o sbavature pesante. Fa sentire anche i tacchetti quando deve. Dall’83’ Antonin BARAK – sv.

Alfred DUNCAN 5,5 – Alla prima da titolare è chiamato alla doppia fase lì in mezzo al campo. Lavoro che gli riesce particolarmente difficile vista anche la presenza di uno come Barella. Dal 52’ Luka JOVIC 7 – Non vede a lungo una palla, poi però trova una girata da vero centravanti.

Nico GONZALEZ – sv. Dall’8 Jonathan IKONE 7 – Buttato nella mischia a freddo, onora la chance del destino con una partita importante e con un gol splendido.

Arthur CABRAL 6,5 – Trasforma il calcio di rigore della Fiorentina e svaria su tutto il fronte dopo l’ingresso di Jovic. Generoso.

Christian KOUAME 7 – Uomo in più della Fiorentina questa sera. E’ l’unico che non fa gol di quelli davanti, ma è anche quello che al netto del tabellino gioca meno: dribbling, sgroppate e rifiniture varie su tutto il fronte. Veramente ritrovato.

All. Vincenzo ITALIANO 6 – La partita, seppur persa, non è negativa. La sua squadra reagisce a una partenza complicatissima e trova il modo di rimetterla in piedi. Potremmo rimanere a disquisire di massimi sistemi o di come la Viola comunque conceda un po’ troppo. La realtà però alla fine è che questa sera paga la clamorosa superficialità di un singolo al minuto 95.

Le pagelle dell'Inter

André ONANA 6 – Incolpevole sui gol subiti.

Milan SKRINIAR 6 – Il più attento stasera di una linea difensiva tutt’altro che impeccabile.

Stefan DE VRIJ 5,5 – Più di una sbavatura stasera per l’olandese, specie nella ripresa. Sembra quasi che l’autonomia non vada oltre l’ora di gioco.

Francesco ACERBI 5,5 – Ammonito e in difficoltà, concede il sinistro a Ikone quando tutto il mondo – ma proprio tutto – sapeva sarebbe andato lì per calciare. Si poteva fare meglio.

Matteo DARMIAN 6 – Una partita senza particolari squilli dal punto di vista offensivo. Dietro non fa danni. Dal 67’ Denzel DUMFRIES 5,5 – Si trova a dover passare più minuti in fase difensiva che in fase di proiezione. E lo sappiamo bene tutti: non resta la sua miglior caratteristica. Molle nella marcatura a Jovic.

Nicolò BARELLA 7 –Il gol in avvio è veramente un mezzo capolavoro per coordinazione, abilità di esecuzione e rapidità di testa. Nella ripresa se ne mangia uno importante, ma alla fine c’è ancora il suo zampino anche nell’ultima azione che regala la vittoria all’Inter.

Hakan CALHANOGLU 6 – Una partita meno brillante in regia rispetto alle ultime uscite ma comunque sufficiente.

Henrikh MKHITARYAN 6,5 – Come il compagno di reparto si sono viste sue interpretazioni migliori del ruolo, nel finale però è al posto giusto nel momento giusto. Lo salva quello.

Federico DIMARCO 5 – Intervento scoordinato, pericoloso e dove rischia grosso. Non si è ancora capito perché al VAR l’abbiano salvato sul cartellino. Dal 67’ Robin GOSENS 5,5 – Senza strafare, prova a farsi vedere nelle ripartenze offensive dei nerazzurri là a sinistra. C’è una sbavatura però sul corner di Jovic, dove si fa battere a livello aereo un po’ troppo facilmente.

Joaquin CORREA 5,5 – Collabora con i movimenti nell’occasione dei due gol, soprattutto sul secondo. A esclusione però di questi “dettagli”, davvero troppo poco. Dal 61’ Edin DZEKO 7 – Impatto decisamente positivo sulla partita, con tante buone giocate nel solito ruolo di ‘centravanti regista’. Decisamente una marcia in più rispetto a Correa ma soprattutto anche lui decisivo, con quel pallone finale vinto in mezzo al campo, nel dare il là all’azione che porta al 4-3 Inter definitivo.

Lautaro MARTINEZ 8 – Assist, gol, rigore conquistato, rigore trasformato. In questo momento l’Inter, dal punto di vista offensivo, è Lautaro Martinez. Protagonista assoluto, giocatore totale. Dall’85’ Raoul BELLANOVA – sv.

All. Simone INZAGHI 6 – Va avanti facile, sembra poterla gestire, si fa riprendere, poi sembra averla vinta, poi si fa riprendere ancora, poi la vince al 95° con un ‘gollonzo’. E’ una versione ‘pazza Inter’ quella di Simone Inzaghi, una di quelle che tanto non piacevano al predecessore Antonio Conte. Il problema di questa squadra è che ha qualità enormi ma, troppo spesso, non vince o rischia di non vincere – come stasera – partite in cui sembra in controllo.

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Serie A Inzaghi: "Lukaku a Firenze non ci sarà, Handanovic indisponibile" IERI ALLE 17:51