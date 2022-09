Verona-Sampdoria, match valido per la 5a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 2-1, frutto delle reti di Caputo e Doig e dell'aiutogol di Audero. La gara è stata arbitrata dal signor Valeri della sezione di Roma. Con questo risultato i gialloblù trovano la prima vittoria stagionale, con i blucerchiati obbligati a riflettere dopo un pessimo avvio di campionato..

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Verona

MONTIPO' 6 - Non può nulla sulla girante bruciata di Caputo, che lo grazia nel finale mangiandosi un gol non difficile.

COPPOLA 6,5 - Prende presto le misure a Quagliarella senza mai permettergli di incidere.

HIEN 6,5 - Ruvido, ruvidissimo. Porta a casa la sufficienza piena, un contrasto dopo l'altro.

DAWIDOWICZ 5 - Soffre tremendamente il mestiere di Caputo, che più volte vince i duelli di pura esperienza e poi lo scherza in occasione del gol.

Dal 46' GUNTER 6 - Con lui la difesa sembra reggere con meno patemi.

TERRACCIANO 6,5 - Tanto coraggio, spinta costante e continua. Bello il cross da cui nasce il pareggio.

Dall'88' HONGLA s.v. - Non giudicabile.

LAZOVIC 7 - Da trequartista dietro le punte funziona a meraviglia: solo Audero gli nega un gol meritato, per il resto disegna calcio tra inserimenti e giocate illuminanti.

VELOSO 6,5 - Regista navigato, leader indiscusso: si fa carico di alcuni palloni piuttosto pesanti.

Dall'85' DEPAOLI s.v. - Non giudicabile.

ILIC 5,5 - Serve di più, non accende abbastanza la luce ad una squadra che ha un disperato bisogno della sua tangibile qualità.

Dal 73' TAMEZE -

DOIG 7,5 - Tanta corsa, tanti cross, presenza costante a creare problemi sulla sinistra. Il gol è un premio alla capacità di stare nel posto giusto al momento giusto: non male per un classe 2002, partita di grandissimo spessore.

LASAGNA 6 - Manca killer istinct, come da tutta la carriera. Tatticamente molto prezioso.

Dal 73' KALLON 6 - Aiuta a difendere il risultato.

HENRY 6 - Di testa è sempre un pericolo costante: da una sua zuccata nasce l'autogol del pareggio. Aggiunge tigna e tante sportellate.

All. CIOFFI 7 - Nelle difficoltà e con una rosa massacrata dal mercato ha il coraggio di affidarsi ai giovanissimi, che lo ripagano con la prima vittoria stagionale. La forza delle idee e del creare valore: avanti così.

Le pagelle della Sampdoria

AUDERO 7 - Sfortunatissimo sull'autogol, poi si esalta parando letteralmente tutto il parabile. Unica nota lieta di una Samp in evidente difficoltà.

BERESZYNSKI 4,5 - Se un classe 2002 ti crea così tanti pensieri vuol dire che c'è evidentemente qualcosa che non va. Inizio di stagione terribile.

Dal 72' LERIS 5 - Entra giusto il tempo per beccarsi anche lui un bel mal di testa provando ad arginare lo scatenato Doig.

FERRARI 5 - Sbanda continuamente, come tutto il resto del reparto blucerchiato.

COLLEY 5 - A uomo è anche un discreto marcatore, ma quando serve muovere la linea non sa che pesci prendere. Dorme su entrambi i gol veronesi.

AUGELLO 5 - Qualcosa in più del collega a destra, ma anche lui balla troppo e in fase di spinta si vede pochissimo.

RINCON 5,5 - Solita generosità, ma non trova mai la posizione. Si sbatte per tre e questo è sempre da apprezzare.

VIEIRA 5 - Non sa impostare e non sa contenere. Visto quanti mediani ha comprato la Sampdoria, viene da pensare che presto non sarà più titolare. Con buona ragione.

Dal 72' VILLAR 5,5 - Non aggiunge nulla di eclatante.

VERRE 5 - Tanta, troppa difficoltà di pensiero: ragiona sempre con un attimo di ritardo, risultando innocuo e facile da limitare.

Dal 59' DJURICIC 5 - Ingresso impalpabile: doveva essere il quid in più di questa squadra, ma sembra non esserci con la testa.

SABIRI 5 - Delusione di giornata. Da subito aggredito a turno da ogni giocatore difensivo del Verona, esce presto dalla partita senza più rientrarci.

Dal 79' PUSSETTO s.v. - Non giudicabile

QUAGLIARELLA 5 - Non manca lo spirito, ma la brillantezza sì. E' ormai giusto dare spazio ad altri.

Dal 59' GABBIADINI 6 - Un tiro pericoloso e una bella sponda per Caputo: abbastanza per meritare il posto da titolare alla prossima.

CAPUTO 6,5 - Splendido il gol, di puro istinto da bomber navigato. Un po' poco il resto, ma un attaccante deve in primis segnare e lui oggi ha risposto presente.

All. GIAMPAOLO 4,5 - Il Maestro, ormai, è solo un nomignolo di scherno. La sua Sampdoria non ha né capo né coda e, dopo 5 giornate, ha solo due punti, presi a squadre contro cui non doveva arrivare risultato. I blucerchiati, se continuano su questa falsa riga, faticheranno a salvarsi.

