Inter-Salernitana, match valido per la decima giornata di Serie A 2022/23, è terminato sul punteggio di 2-0, frutto delle reti di Lautaro Martinez e di Barella. La gara è stata arbitrata da Sacchi. Con questo risultato i nerazzurri si rilanciano a quota 18 punti, un temporaneo -2 dal 4° posto delle varie Udinese, Lazio e Milan. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dell'Inter

André ONANA 6 – Partita attenta, risponde presente le poche volte in cui è davvero chiamato in causa.

Milan SKRINIAR 6 – Piatek con Lewandowski condivide solo il passaporto. Una giornata decisamente più tranquilla rispetto a mercoledì.

Stefan DE VRIJ 6 – Guida bene il reparto, senza sbavature e distrazioni.

Francesco ACERBI 6 – Prende il posto di Bastoni, che per una volta tira il fiato. Lo fa giocando una partita precisa e convincente.

Denzel DUMFRIES 6,5 – Le solite costanti proiezioni offensive. La Salernitana, spesso, con lui, deve usare le maniere forti. Dall'89' Raoul BELLANOVA - sv.

Nicolò BARELLA 7 – Positiva la sua gara. C’è lo zampino nel gol di Lautaro, ci sono le solite preziose corse e rincorse nelle due fasi, c’è il gol – anche oggi – sull’inserimento.

Hakan CALHANOGLU 7 – Un’altra buonissima partita da regista. Si immedesima nel ruolo dove non solo offre palloni invitanti, ma lo si vede anche interdire in tackle. Ed è la seconda la vera novità preziosa per l’Inter. Bella trovata. Dall'89' Matteo DARMIAN - sv.

Henrick MKHITARYAN 6 – Partita onesta, con un guizzo – a dir la verità l’unico – col colpo di tacco nell’azione che porta al 2-0. Dal 72’ Kristjan ASLLANI 6 – Ingresso con tanta voglia, per provare a dimenticare quel finale al Camp Nou.

Federico DIMARCO 6,5 – A Barcellona era stato uno dei pochi insufficienti, oggi è probabilmente il migliore insieme a Lautaro. Nel primo tempo soprattutto una spina nel fianco costante della difesa dei campani. Dal 63’ Robin GOSENS 6 – Reduce dal gol di Barcellona entra in campo con tanta voglia di confermarsi. Qualche buona discesa, ma l’Inter la partita l’aveva già risolta da un bel po’.

Edin DZEKO 6 – Spreca un’occasione ghiotta sotto porta, ma lavora tantissimo e benissimo per la squadra. Perché, ancora una volta, un attaccante non si giudica solo dai gol. Dal 72’ Joaquin CORREA 6 – Ingresso senza particolari squilli. Era al rientro dopo l’ennesimo problema muscolare. La buona notizia per Inzaghi è sostanzialmente quest’ultima.

Lautaro MARTINEZ 7 – Dopo la Champions, sblocca anche il campionato, aprendo il pomeriggio tranquillo dell’Inter e rilanciando i nerazzurri in ottica Serie A. Giocatore inoltre sempre molto generoso.

All. Simone INZAGHI 6,5 – La Salernitana gioca anche una partita onesta, ma la sua Inter è di nuovo serena nello spirito e ordinata in campo. Insomma, Inzaghi da questa tempesta ne è venuto fuori con le mani salde sul timone. E conoscendo l’ambiente Inter, non era affatto scontato.

Le pagelle della Salernitana

Luigi SEPE 5,5 – Il tiro di Lautaro gli rimbalza davanti, ma la sensazione è che si potesse far meglio.

Norbert GYOMBER 6 – Della linea difensiva della Salernitana probabilmente quello con meno colpe.

Flavius DANILIUC 5 – Davvero spesso in difficoltà. Rischia grosso a fine primo tempo quando già ammonito rischia di lasciare in 10 i suoi.

Lorenzo PIROLA 5 – Si fa saltare in maniera davvero un po’ troppo semplice da Barella nell’occasione del secondo gol. Dall’81’ SAMBIA – sv.

Antonio CANDREVA 6 – Partita sicuramente sufficiente. Generosa in copertura, propositiva – quando può – in proiezione.

Grigoris KASTANOS 6 – Una conclusione nel primo tempo che spaventa Onana. Non gioca un brutto match, al di là del risultato. Dal 60’ Diego Martin VALENCIA 6 – Mezz’ora senza particolari squilli.

Lassana COULIBALY 5,5 – Prezioso in interdizione ma troppo spesso poco preciso poi in uscita palla.

Tonny VILHENA 6 – Piazzato davanti alla difesa prova a proteggere la sua linea. Tutto sommato fa un buon lavoro. Dal 76’ BOHINEN – sv.

Pasquale MAZZOCCHI 6 – Non riesce a portare reali pericoli con le sue proposizioni offensive, anche perché molto spesso l’Inter – consapevole del potenziale pericolo – lo va a raddoppiare. La partita però è come sempre generosa. Dall’81’ BRONN – sv.

Boulaye DIA 6 – Ci prova come può nelle rare sortite offensive: una conclusione da fuori, un colpo di testa che impegna Onana. Insomma: fa il suo.

Kryzztof PIATEK 5 – Ah, ha giocato? Dal 60’ Federico BONAZZOLI 5,5 – Dal suo ingresso non cambiano un granché le cose. Combina poco anche lui.

All. Davide NICOLA 6 – Mette in campo una Salernitana comunque vogliosa e diligente nel rispetto dei compiti. Il gol di Lautaro spezza un po’ i piani, ma la sua squadra comunque “non imbarca” e prova a giocarsela almeno fino al gol di Barella. Insomma: non ci sono colpe. Anche perché il gap tecnico è gigantesco.

