Inter-Torino, match valido per la 6a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-0, frutto della rete allo scadere di Brozovic. La gara è stata arbitrata dal signor Giovanni Ayroldi. Con questo risultato I nerazzurri scacciano la crisi e tornano a respirare anche in classifica; granata ottimi, ma ancora una volta puniti nel finale in uno scontro con una big.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dell'Inter

HANDANOVIC 7,5 - Capro espiatorio di tante critiche, forse anche immeritate. Oggi fa il suo dovere prendendo tutto e anche di più, tenendo a galla l'Inter. Questi tre punti stanno tanto nei suoi guanti.

SKRINIAR 6 - Non è il muro invalicabile a cui siamo abituati. Riesce comunque a tenere botta, con grande esperienza.

DE VRIJ 5,5 - Persino Sanabria gli prende il tempo, per fortuna senza pungere. Quando esce dalla zona di competenza fa sempre tremare.

DIMARCO 5,5 - Il piede è meno fatato del solito. Da braccetto di sinistra non è sempre irreprensibile.

Dal 76' BELLANOVA 6 - Un po' timido, ma il suo impatto è comunque positivo con tanti traversoni.

DUMFRIES 5,5 - Poca corsa, spesso a vuoto. Oggi non era il solito Frecciarossa.

Dal 69' BASTONI 6 - Si fa vedere tanto in avanti, aiutando a fare densità nella trequarti avversaria.

CALHANOGLU 5,5 - Non si vede granché. Meno incisivo dello scorso anno, sembra faticare a trovare i suoi spazi.

Dal 77' MKHITARYAN 5,5 - Come sopra, in fotocopia.

BROZOVIC 6,5 - Il voto è tenuto su da un gol più che fondamentale. La partita, però, non era stata affatto positiva. Poco male però, soprattutto considerando i due gol consecutivi: se inizia a segnare e si ritrova c'è da divertirsi.

BARELLA 6 - Nervosissimo, mai del tutto in partita. Ma il lancio per Brozovic è una giocata da grandissimo centrocampista. Da premiare la crescita rispetto ad un pessimo primo tempo.

DARMIAN 6,5 - Non è sempre efficace, ma è sempre lì a lottare e a sporcarsi le mani: se gioca sempre un motivo c'è, specie in partite così pesanti.

Dall'85 GOSENS s.v. - Non giudicabile.

LAUTARO MARTINEZ 7 - Sfiora il gol in un paio di circostanze. Il voto, però, va più che altro al suo atteggiamento straordinario: è il vero leader di questa Inter.

DZEKO 5 - Poco incisivo, Buongiorno lo spazza via sui duelli individuali.Troppi errori anche nella rifinitura, solitamente specialità della casa.

Dal 69' CORREA 5,5 - Non si vede e non si sente.

All. S. INZAGHI 6 - Squadra nervosa, cambi tutto fuorché incisivi, tante scorie di una settimana molto difficile. Però vince e, soprattutto, ha i tifosi dalla sua parte: un'energia che deve farlo stare tranquillo, pur senza condizionarlo nelle scelte.

Le pagelle del Torino

MILINKOVIC-SAVIC 6 - Primo tempo da sbadigli e nulla più, nella ripresa i pericoli non aumentano poi così tanto. Sul gol poteva ben poco.

DJIDJI 6,5 - Non bada mai per il sottile e fa bene, visto che raramente gli attaccanti dell'Inter lo impensieriscono.

BUONGIORNO 7 - Perfetto su anticipi e letture, bravo a non farsi mai saltare. Grande gara, si vede eccome la mano di Juric.

RODRIGUEZ 6,5 - Inaspettatamente rinato quest'anno, l'highlander granata mette insieme un'altra prestazione di più che buon livello.

Dal 77' ZIMA 6 - Non vacilla, tanto basta per la sufficienza.

LAZARO 6 - Scaricato dall'Inter, rispolverato in discreta condizione dal Torino: gara più che sufficiente, pur senza momenti indimenticabili.

Dal 90 SINGO s.v. - Non giudicabile.

LUKIC 6,5 - Più arretrato rispetto allo scorso anno, prova a rifinire verso la trequarti senza mai perdere la calma. Encomiabile il lavoro di marcatura a uomo su Brozovic.

LINETTY 6,5 - Moto perpetuo, corre dietro a tutti senza mai risparmiarsi: prezioso tatticamente e fisicamente.

Dal 69' ILKHAN 5,5 - Dispiace punirlo con l'insufficienza, era entrato in campo bene: sfortunato protagonista sul gol di Brozovic, ma taglio e lancio per un centrocampista così giovane sono difficili da leggere.

VOJVODA 6 - A volte sbaglia la giocata decisiva, ma la sua spinta sulla corsia di sinistra rimane costante.

VLASIC 6,5 - Handanovic gli nega la gioia del gol nel primo tempo. L'esperienza in Premier League gli permette di imprimere sulle gare una forza ed un ritmo non indifferenti.

SECK 6,5 - Tutt'altro che bello da vedere, ma porta tutti a spasso con la forza di un carro merci. Va affinato, ma certamente rispolverato. Cala alla distanza.

Dal 69' RADONJIC 6 - A un passo dal gol, ma oggi Handanovic è in stato di grazia.

SANABRIA 5,5 - Non manca mai lo spirito di sacrificio, ma sottoporta è quasi invisibile: a questa squadra serve un centravanti di livello superiore al suo.

Dal 90' PELLEGRI s.v. - Non giudicabile

All. JURIC (in panchina Paro) 6 - Riguardi la partita e non credi ai tuoi occhi scoprendo a come è finita. Questo Torino è una cosa serissima, ma contro le big non porta mai a casa il risultato: un peccato, perché i valori ci sono tutti.

