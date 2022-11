Juventus-Lazio, match valido per la 15a giornata di Serie A 2022-2023, è terminato sul punteggio di 3-0 , frutto della doppietta di Moise Kean e del gol di Arek Milik. La gara è stata arbitrata da Davide Massa della sezione di Imperia. In virtù di questo risultato i bianconeri sorpassano proprio i biancocelesti e salgono al 3° posto, a -2 dal Milan secondo. Allegri sembra aver trovato la direzione giusta.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Juventus

Wojciech SZCZESNY 6.5 – 576 minuti d’imbattibilità insieme a Perin e un volo d’angelo a deviare un siluro di Felipe Anderson. Sicurezza.

Federico GATTI 6.5 – Perde palla e si fa ammonire dopo 20 minuti, poi abbassa la testa e riga dritto. In grande crescita.

Gleison BREMER 6.5 – Il padrone della difesa. Gigantesco nei colpi di testa e debordante negli scontri fisici.

DANILO 6 – L’attacco leggero dei biancocelesti non lo infastidisce. Ormai è un leader.

Manuel LOCATELLI 6.5 – Tackle e aperture. Sciabola e fioretto. Grandissima prestazione a centrocampo. (Dall’84° PAREDES SV)

Juan CUADRADO 6 – Ogni tanto si perde Pedro, che gli parte alle spalle, ma riesce quasi sempre a chiudere con precisione. Importante nella fase offensiva.

Nicolò FAGIOLI 6.5 – Allegri ci ha messo un pezzo a dargli fiducia, ora però non lo toglie più. Assolutamente impeccabile, in smoking

Adrien RABIOT 6.5 – Ma è lo stesso giocatore di qualche mese fa? Incredibile, rigenerato. Devastante nelle due fasi e assist-man per il vantaggio di Kean.

Filip KOSTIC 6.5 – Con il "ciao", con la vespa, con lo scooter. Questo ragazzo ha il motore, Hysaj esce tramortito. Il 2-0 nasce dal suo mancino avvelenato. (Dal 64° CHIESA 6.5 – Serve l’assist del 3-0 a Milik. Una liberazione per lui, lo cercava da tanto. Ora manca solo il gol)

Moise KEAN 7.5 – Doppietta letale. Pallonetto morbido sull’uscita di Provedel e tocco da vero opportunista da distanza ravvicinata. 5 reti negli ultimi 594 minuti: è l'uomo del momento. (Dal 62° DI MARIA 6 – Non forza la giocata)

Arek MILIK 7 – Per 50 minuti tutt’altro che eccezionale, poi ruba la palla che lancia il raddoppio di Kean e scrive la parole fine con il gol del 3-0 a tempo (quasi) scaduto.

Massimiliano ALLEGRI 7 – Sei vittorie consecutive, la miglior difesa (7 gol subiti), il terzo posto a -2 dal Milan. Chi vi scrive non si è mai tirato indietro quando c’era da criticare il tecnico livornese, ma ora bisogna fargli i complimenti perché sembra aver finalmente trovato la direzione giusta. Contro la Lazio la miglior prestazione stagionale.

Le pagelle della Lazio

Ivan PROVEDEL 5 – Responsabilità pesanti sui primi due gol della Juventus. Esce a vuoto favorendo il pallonetto di Kean e respinge corto lasciando un facile tap-in al centravanti bianconero

Elseid HYSAJ 5 – Kostic lo fa uscire pazzo, non ci capisce nulla. Tramortito. (Dal 69° GILA 5 – Stesso discorso, ma con Chiesa. L’attaccante juventino lo sovrasta con la sua furia)

Nicolò CASALE 5.5 – Non del tutto malvagio, però la Juventus fa tre gol e la sufficienza di certo non se la può aspettare.

Alessio ROMAGNOLI 5.5 – Più o meno simile a Casale. Milik e Kean fanno tre gol in due: la responsabilità è anche, se non soprattutto, la loro.

Adam MARUSIC 5.5 – Cuadrado lo tiene basso. Talmente basso che non lo vediamo mai.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 5 – Saranno le voci di mercato, sarà un po’ di stanchezza, ma il sergente stecca la serata allo Stadium. Nel primo tempo perde il pallone che lancia il gol di Kean; nella ripresa non incide. (Dal 78° MARCOS ANTONIO SV – Impossibile valutarlo)

Danilo CATALDI 5 – Protagonista sì, ma in negativo. Si addormenta a centrocampo e Milik gli soffia la palla del 2-0 bianconero. (Dal 58° VECINO 6 – Ingresso concreto, pochi fronzoli nonostante le difficoltà)

Toma BASIC 5.5 – Anonimo. Un bel filtrante per Pedro e poco altro. Sarri lo toglie per avere maggiore qualità. (Dal 58° LUIS ALBERTO 5 – Esperimento fallito: non incide)

PEDRO 6 – Tutto sommato generoso. Ci prova con qualche dribbling, ma è sempre troppo solo.

FELIPE ANDERSON 5.5 – Con l’Atalanta l’esperimento falso9 era andato bene; oggi decisamente no. Mangiato e divorato dalla fisicità di Gleison Bremer.

Luka ROMERO 6 – Sufficiente per l’impegno. Quantomeno si sbatte per cercare un pertugio che non c’è. (Dal 69° CANCELLIERI 6 – Entra a partita semi-finita)

Maurizio SARRI 5 – Il suo lavoro rimane indiscutibile, però questo 3-0 è pesantino da mandare giù, soprattutto per la mancanza di verve offensiva. La Lazio non tira quasi mai in porta. A parziale giustificazione le assenze di Immobile e Zaccagni: entrambe pesantissime.

