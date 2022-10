Lazio-Spezia, match valido per l'8a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 4-0, frutto delle reti di Zaccagni, Romagnoli e della doppietta di Sergej Milinkovic-Savic. La gara è stata arbitrata da Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Lazio

Ivan PROVEDEL 6: chiamato in causa in un solo episodio, fondamentalmente, in cui peraltro se la cava alla grande su quel tentativo di Gyasi in area piccola al 71'..

Manuel LAZZARI 6,5: come sempre, ottime percussioni coast to coast, lungo l'out di destra.

Dal 64' Elseid Hysaj 6: bell'impatto alla gara e assist vincente per il 4-0 di Sergej Milinkovic-Savic.

PATRIC 5,5: gioca i primi 45' tra alti e bassi, lasciando spesso la porta socchiusa ed evidenziando qualche disattenzione di troppo.

Alessio ROMAGNOLI 7: prestazione impeccabile in difesa e prima gioa biancoceleste con una frustata dal limite e di prima intenzione. Giornata da ricordare per l'ex capitano del Milan.

Adam MARUSIC 6: fa il suo lavoro lungo la sinistra, senza tuttavia offrire una prestazione coi lustrini.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6: partita

Danilo CATALDI 6: ottima prova in cabina di regia e in fase d'interdizione. E' l'uomo d'ordine della metà campo biancoceleste

Dal 78' Marcos Antônio: sv.

Luis ALBERTO 6,5: prestazione di buon livello, sempre pericoloso dai calci piazzati.

Dal 73' Matias Vecino 6: subito in clima partita, con tanta voglia di fare, nonostante la condizione di risultato acquisito

Felipe ANDERSON 7: ispiratissimo là davanti. E non solo per la bella triangolazione chiusa perfettamente con Zaccagni al 12'.

Ciro IMMOBILE 5,5: mette il suo zampino sul 3-0 firmato Milinkovic-Savic. Tuttavia non è al meglio e lo mostra sul penalty, battuto altissimo, oltre che con una corsa intermittente.

Dal 64' Pedro 6: frizzante sin dai primi istanti con tanti dribbling e una conclusione sull'esterno della rete.

Mattia ZACCAGNI 7: gol e assist. Dialogo proficuo con Felipe Anderson e pericolo costante dagli esterni da parte dell'ex Verona

Mister Maurizio SARRI (squalificato, in panchina Giovanni MARTUSCIELLO) 7,5: terzo successo consecutivo (il secondo per 4-0, peraltro) e senza subire reti. Grandissimo momento di forma della squadra.

Le pagelle dello Spezia

Bartlomiej DRAGOWSKI 5: sempre indeciso sulle uscite a presa alta, come quella - non effettuata - con cui battezza alta un'incornata a palombella di Milinkovic-Savic, finita invece sulla traversa.

Emil HOLM 5: regala a Romagnoli la palla del 2-0 con un disimpegno "alla carlona". Nella ripresa prova a spingere sulla destra, ma è tardi.

Dall'81' Julius Beck: sv.

Ethan AMPADU 4: provoca il rigore e viene ubriacato da Zaccagni in occasione dell'1-0. Non si contano gli errori di posizionamento: prova terrificante del difensore ex Venezia.

Dal 66' Kelvin Amian 5,5: perde spesso la bussola, sin dai primi istanti.

Mattia CALDARA 6: provsufficienza per le belle iniziative offensive di fine primo tempo. In difesa finisce nel tritacarne biancoceleste.

Dimitris NIKOLAOU 5: sempre in ritardo sugli avanti avversari. Match da dimenticare.

Jakub KIWIOR 6: corre tantissimo, spesso per mettere una pezza agli errori dei compagni di reparto.

Mikael Egill ELLERTSSON 5,5: troppo timido, l'islandese, lungo la corsia sinistra.

Dal 65' Kevin Agudelo 6: fatica anch'egli ad apportare la spinta giusta sugli esterni.

Mehdi BOURABIA 4,5: Zaccagni gli sfugge sistematicamente. Ingolfato.

Dal 65' Albin Ekdal 5: decisamente macchinoso in mediana.

Simone BASTONI 6: uno dei pochi a provarci. Pericoloso dalla distanza.

Emmanuel GYASI 5,5: al 71' getta alle ortiche un gol già fatto esaltando i riflessi dell'ex compagno di squadra Provedel.ù

Dal 75' Leandro Sanca 5,5: tocca pochissimi palloni.

M'Bala NZOLA 6: nel primo spesso si fa largo con convinzione tra le maglie della difesa biancoceleste.

Mister Luca GOTTI 5: sempre male in trasferta, il suo Spezia. Certo, fin qui, il calendario è stato impietoso.

