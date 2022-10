Lazio-Udinese, match valido per la 10a giornata di Serie A 2022-2023, è terminato sul punteggio di 0-0 . La gara è stata arbitrata da Andrea Colombo di Como. In virtù di questo risultato bianconeri e biancocelesti continuare a camminare insieme: 21 punti in 10 giornate e 3° posto a pari merito.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Lazio

Ivan PROVEDEL 6.5 – Garantisce sicurezza al reparto con un paio di uscite veramente coraggiose. Splendido sul destro incrociato di Pereyra.

Manuel LAZZARI 5.5 – Meno arrembante del solito. Udogie e Makengo gli sbarrano la strada.

Nicolò CASALE 6 – Contrasta la fisicità di Beto e si rende difficile da superare. Leggermente in difficoltà quando Sottil inserisce Success, ma la prova rimane di ottimo livello.

Alessio ROMAGNOLI 6 – Comanda il reparto con padronanza e fisicità. Sarri gli ha dato una nuova linfa.

Adam MARUSIC 6 – Più in palla rispetto a Lazzari quando deve spingere, ma niente di clamoroso. Solido invece dietro.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 5 – Per una volta, anche se fa strano scriverlo, Milinkovic-Savic prende l’insufficienza. Intorno al 30° scalda le mani a Silvestri con un bel colpo di testa, ma è l’unico sussulto in 90 minuti

Danilo CATALDI 5 – Tenuto a bada dalla marcatura di Beto e Deulofeu. Fa fatica… (Dal 65° LUIS ALBERTO 6 – Prova a dare imprevedibilità alla manovra, ma i suoi sforzi sono vani. La Lazio ha finito le energie)

Matias VECINO 6 – Sarri gli chiede tanti inserimenti; lui esegue senza fiatare. Massiccio nei contrasti

Felipe ANDERSON 6 – Silvestri e Udogie gli chiudono la strada per il gol. Nel secondo tempo Sarri lo mette centravanti, ma non è il suo pane e marmellata. (Dall’89° CANCELLIERI SV)

Ciro IMMOBILE 6 – Qualche movimento ad allungare la linea dell’Udinese e nulla più. Esce per infortunio dopo la boa di metà primo tempo. Brutta tegola per Sarri (Al 29° PEDRO 6 – Si abbassa, dialoga con i compagni, ma non riesce ad incidere)

Mattia ZACCAGNI 6.5 – Fa ammonire Becao, veleggia sul centrosinistra e crea un paio di pericoli con le sue scorribande. Il più ispirato lì davanti.

All. Maurizio SARRI 6 – Alla fine può dirsi soddisfatto. Non perde, non prende gol e dà continuità al momento positivo tra campionato ed Europa League. Ora deve pregare che Immobile stia bene: senza di lui potrebbe farsi complicata…

Le pagelle dell'Udinese

Marco SILVESTRI 6.5 – Due splendidi interventi su Felipe Anderson e Milinkovic-Savic.

Rodrigo BECAO 6.5 – L’arbitro Colombo lo ammonisce dopo otto minuti, ma lui non lo sa e gioca una partita dominante. Scherzi a parte, difensore solidissimo. Esce per infortunio. (Dal 63° EBOSSE 6 – Si limita a tenere la posizione)

Jaka BIJOL 6 – Padre-padrone dietro ai due mastini da caccia Perez e Becao. Senza Immobile poi è ancora più facile

Nehuen PEREZ 6 – Come per Becao: l’ammonizione non lo frena. Concentrato.

Roberto PEREYRA 6.5 – L’arma tattica di Sottil, sull’esterno destro. Una sponda intelligente per Samardzic e un destro incrociato che impegna Provedel

Lazar SAMARDZIC 6.5 – Una marea di lavoro senza palla, una traversa clamorosa e qualche assistenza geniale. Classe 2002: seguiamolo con attenzione. (Dal 63° LOVRIC 6 – Sostanza a centrocampo)

WALACE 6 – È la diga davanti alla difesa: pochi riflettori, tanta sostanza.

Jean-Victor MAKENGO 6.5 – Giornata in ufficio: corsa, progressione e giocate di rottura. Se gli avanza tempo può tentare anche la carriera da quattrocentista. (Dal 71° ARSLAN 6 – Sfiora in gol con un inserimento da manuale)

Destiny UDOGIE 6.5 – Attento quando deve chiudere e intraprendente nella metà campo offensiva. Offre una grande palla al destro di Pereyra. Giocatore di qualità (Dall’83° EHIZIBUE SV)

Gerard DEULOFEU 6.5 – Una traversa che trema ancora adesso e un galleggiare tra i reparti che lo rende la scheggia impazzita sulla trequarti offensiva. Giocatore di un’altra categoria rispetto alla misera zona salvezza.

BETO 5 – Generoso in fase di non possesso, ma completamente avulso dal gioco in attacco. (Dal 63° SUCCESS 6.5 – Prezioso con le sue sponde e i suoi tocchi delicati)

All. Andrea SOTTIL 6 – Prepara un blocco medio per aspettare la Lazio: riesce a disinnescare i potenziali pericoli e rischia di vincere con le traverse di Samardzic e Deulofeu. In generale, ottima prestazione. Speriamo non si limitino ad una semplice salvezza.

