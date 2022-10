Lecce-Cremonese, match valido per l'8a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-1, frutto delle reti di Ciofani e Strefezza, entrambi su calcio di rigore. La gara è stata arbitrata da Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Con questo risultato, i salentini salgono a 7 punti in classifica. I lombardi, ancora a caccia della prima vittoria, a quota 3. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Lecce

Wladimiro FALCONE 6: match dai due volti (un po' come quello di Okereke sulla sponda opposta. Prima provoca il rigore dei grigiorossi atterrando l'ex Venezia, poi nel secondo tempo nega un gal già fatto, sempre a Okereke.

Valentin GENDREY 6,5: ottime percussioni sulla destra, da cui parte per guadagnarsi il rigore poi trasformato sa Strefezza.

Federico BASCHIROTTO 6,5: ottimo lavoro di scudo in difesa, specie nel secondo tempo.

Marin POGRANCIC 6,5: stesso discorso di Baschirotto, con un pizzico di esperienza in più.

Antonino GALLO 6: si ferma dopo un'ora di gioco ben fatta lungo l'out difensivo di sinistra.

Dal 60' Giuseppe Pezzella: lotta nei contrasti, in cui p "duro" al punto giusto.

Johan GONZALEZ 6: il Gonzalez brillante delle scorse partite, è un altro giocatore. Ma a metà campo non commette errori e gli va riconosciuto.

Dal 70' Kristijan Bistrovic 6: garantisce solidità alla metà campo salentina.

Morten HJULMAND 5,5: la sua diga di metà campo funziona meno rispetto alle precedenti uscite, con una Cremonese spesso pericolosa nel corso del secondo tempo.

Kristoffer ASKILDSEN 5: ammonito e poco produttivo, l'ex Sampdoria, nella metà campo del Lecce.

Dal 70' Alexis Blin 5,5: buona volontà ma pochi palloni giocati.

Gabriel STREFEZZA 6: il rigore perfettamente calciato salva una prestazione un po' in ombra sulla trequarti.

Gabriel Strefezza, Matteo Bianchetti, Lecce-Cremonese, Imago Credit Foto Imago

Dall'84' Federico Di Francesco: sv.

Lorenzo COLOMBO 5: là davanti combina poco, nel corso del primo tempo. Baroni lo toglie dal mazzo all'intervallo.

Dal 46' Assan Ceesay 6: quando viene interpellato dai compagni di squadra risponde "presente". Il problema - per il Lecce - è che capita di rado.

Lameck BANDA 6: si ha sempre la sensazione che possa estrarre dal cilindro il colpo vincente. Talvolta, però, risulta fumoso.

Mister Marco BARONI 6: la squadra regge bene agli attacchi avversari, ma - oggettivamente - contro la Cremonese ci si sarebbe aspettati una gara maggiormente offensiva.

Le pagelle della Cremonese

Ionut Andrei RADU 6: quasi mai tirato in ballo dagli avanti avversari.

Leonardo SERNICOLA 6,5: vivace e reattivo sia in difesa che nelle incursioni lungo la destra.

Matteo BIANCHETTI 6,5: là dietro non si fa sorprendere e nelle sortite offensive è sempre difficile da marcare.

Luka LOCHOSHVILI 5,5: qualche intervento di troppo in ritardo da parte del centrale difensivo georgiano ex Wolfsberger.

Emanuele VALERI 6,5: pericolo costante per gli avversari lungo la corsia mancina.

Dal 74' Giacomo Quagliata 6: regge bene in un momento delicato della partita.

Santiago ASCACIBAR 6,5: tantissimi duelli vinti a metà dacmpo da parte dell'argentino ex Stoccarda ed Hertha Berlino.

Dal 65' Soualiho Meïté 6: buon lavoro in fase di interdizione da parte dell'ex Torino, Milan e Benfica.

Michele CASTAGNETTI 7: grande lavoro di cerniera tra la fase difensiva e quella offensiva. Lavora di spinda e non disdegla la conclusione da fuori.

Luca ZANIMACCHIA 6,5: ottimo lavoro sulla trequarti grigiorossa.

Dall'83' Cristian Buonaiuto: sv.

Charles PICKEL 6: prestazione ordinata tra metà campo e iniziative offensive. Su di lui si può contare.

David Chidozie OKEREKE 5,5: guadagna il penalty ma ne provoca un altro e, davanti a Falcone, a metà ripresa, si dimostra poco lucido.

Dal 74' Felix Afena-Gyan 5,5: Alvini gli chiede quel Guizzo che, invero, non è arrivato.

Daniel CIOFANI 7: suo il gol più "anziano" della Cremonese in A (a 37 anni e 63 giorni), così come - in generale - del campionato in corso. In molti fantallenatori l'avranno acquistato come "sesto attaccante": dagli undici metri si è dimostrato glaciale.

Daniel Ciofani con la maglia della Cremonese Credit Foto Getty Images

Dal 65' Cyriel Dessers 6,5: colpi da giocatore internazionale là davanti, tra sponde e veli di altissima qualità.

Mister Massimiliano ALVINI 6: la sua Cremonese continua a ricevere complimenti, ma quando arriverà la prima vittoria?

