Lecce-Empoli, match valido per la 3a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-1, frutto delle reti di Parisi e Strefezza. La gara è stata arbitrata dal signor Santoro. Con questo risultato entrambe le squadre muovono la propria classifica dopo le sconfitte patite nell'ultimo turno di campionato.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Lecce

FALCONE 6,5 - Si esalta sulla botta di Stojanovic. Parisi lo buca solo grazie ad una deviazione.

GENDREY 6 - Moto perpetuo, ma pochi cross incisivi. Sufficienza comunque meritata.

BASCHIROTTO 6,5 - Una sfortunata deviazione non macchia una gara in cui, assieme al compagno di reparto, ha annullato ben tre attaccanti: insuperabile.

PONGRACIC 6,5 - Esce stremato, sfiancato dai duelli fisici (spesso vinti) con i centravanti avversari. Di palloni ne passano pochi: bene così.

GALLO 6 - Non sembra mai pericoloso, ma è sempre lì: non è Theo Hernandez, ma ti fa comunque stare tranquillo.

BISTROVIC 5,5 - Si sbatte molto, scegliendo di dedicarsi essenzialmente al lavoro sporco. La sua diga però non è sempre solida come dovrebbe.

Dal 46' ASKILDSEN 5,5 - Di Francesco gli apparecchia un bel pallone, lui lo sbaglia andandoci con pochissima cattiveria.

HJULMAND 6 - Centro nevralgico della squadra, smista tanti palloni con sufficiente intelligenza.

GONZALEZ 6,5 - Diverse scelte interessanti, comresi un paio di lanci che denotano piede più che educato. Centrocampista da tenere d'occhio.

Dal 79' BLIN s.v. - Non giudicabile.

STREFEZZA 6,5 - Sempre nel vivo della manovra offensiva, bellissimo il gol con cui trova il pareggio nel primo tempo. Mezzo voto in meno per l'errore che permette a Parisi di costruirsi il gol: uno con le qualità del brasiliano non può farsi soffiare la sfera a centrocampo così.

Dal 69' DI FRANCESCO 5,5 - Meno di quanto ci si potesse aspettare: non ha un impatto degno di nota sulla partita.

CEESAY 5,5 - Gara di puro sacrificio, a far reparto da solo. Di occasioni, però, neppure l'ombra.

Dal 79' COLOMBO 5,5 - Pochi spunti degni di nota, si vede poco nel forcing finale.

BANDA 7 - Che bella sorpresa questo giovanissimo zambiano, tanto grezzo quanto veloce come il vento. L'assist per Strefezza arriva da una delle tantissime devastanti sgroppate proposte nel corso della gara: ripaga alla grande la fiducia di Baroni, che non ha avuto paura di lanciarlo titolare.

Dal 73' LISTKOWSKI 5,5 - Un paio di situazioni pericolose non gestite nel migliore dei modi.

All. BARONI 6 - Questo Lecce ha poca qualità, ma discrete idee e un'identità marcata. Ci sarà da lottare con unghie e denti per la salvezza, ma i salentini hanno qualche argomento e, soprattutto, alcune sorprese in organico.

Fabiano Parisi, Empoli, Getty Images Credit Foto Getty Images

Le pagelle dell'Empoli

VICARIO 6,5 - Paratona su Banda a tenere a galla i toscani: il mancato approdo alla Lazio non sembra averlo depresso.

STOJANOVIC 5 - Un'occasione pericolosa non nasconde il mal di testa causatogli dalle cavalcate di Banda: non vede mai il diretto avversario, uscendo dal duello con le ossa rotte.

ISMAJLI 6,5 - Stravince il duello con Ceesay, usando anche spesso le maniere forti.

DE WINTER 6,5 - Maturità lodevole nei momenti più caldi della partita, non si scompone e mantiene in alto il livello di concentrazione.

PARISI 7 - Gol con dedica al papà scomparso qualche mese fa e presenza costante sulla sinistra: piace alle big ed è in orbita Nazionale, stasera ha fatto capire perché.

HENDERSON 6 - Tante cose buone, nessuna eccezionale. Preferisce sempre non strafare, interpretando la gara con apprezzabile accortezza.

Dal 73' GRASSI 6 - Si spende in interdizione aggiungendo muscoli durante la resistenza del finale di gara.

MARIN 5,5 - Può e deve fare di più. Deve pensarsi come un giocatore che fa la differenza in questro Empoli: il compitino non serve a nessuno, specie se neanche è svolto nel migliore dei modi.

BANDINELLI 6 - Gara di grande sacrificio per il capitano dell'Empoli, protagonista di un paio di chiusure decisive: Una presenza rassicurante per il compagni.

Dal 56' HAAS 6 - Non è il giocatore con cui ti rifai gli occhi, ma sa essere concreto quanto basta.

BALDANZI 6,5 - Mezzo voto in più lo merita per la personalità: il ragazzino, classe 2003, non sente minimamente la pressione dell'esordio in Serie A. Serenità nelle giocate chiave e un paio di lampi mica male: ennesimo prodotto di una vera cantera italiana.

LAMMERS 5,5 - Parte bene con una gran girata che termina alta, ma presto si spegne e non la vede mai mostrando a che una discreta quanto stucchevole insofferenza verso i compagni.

Dal 56' BAJRAMI 5 - A posteriori non aveva alcun senso metterlo in campo, visto che le sirene del mercato sembrano averlo completamente distratto. Passi la trattativa vicina alla chiusura con la Fiorentina, ma se si viene chiamati in causa si dovrebbe, in tutta sincerità, comunque fare i professionisti.

SATRIANO 5 - Chiamarlo fantasma è dire poco. Non basta il pedigree di casa Inter, per la Serie A servono i fatti e lui stasera non ha proposto nulla di convincente.

Dal 73' DESTRO 5,5 - Un paio di bei controlli sui lanci lunghi e poco altro.

All. ZANETTI (in panchina BERTOLINI) 5,5 - Il punto è importante perché nasconde un bel po' di crepe che quest'Empoli ancora mostra. L'attacco non ingrana e il centrocampo non propone ancora grandi soluzioni: serve lavorare, perché quasi tutte le rivali dirette hanno fatto vedere qualcosa in più, anche alcune di quelle che non hanno fatto punti.

