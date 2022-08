Lecce-Inter, match valido per la 1a giornata di Serie A 2022/23, è terminato sul punteggio di 1-2 , frutto delle reti di Lukaku e di Dumfries all'ultimo secondo. Con questo risultato i nerazzurri rispondono al Milan e salgono in vetta a quota 3 punti. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Lecce

Wladimiro FALCONE 7 – Uno dei protagonisti della serata. Sale in cattedra specialmente nel secondo tempo, salvando il Lecce in più di un’occasione. Non basta alla fine per portare via il punticino, ma la prestazione resta.

Valentin GENDREY 6 – La partita è positiva, come tutta quella del Lecce.

Mert CETIN 5,5 – Non parte bene, preso un po’ dentro dalla sponda. Poi si fa male. Serata no. Dal 21’ Alexis BLIN 6 – Esagera un po’ con gli interventi fallosi e rischia nel finale, ma il Lecce alla fine regge.

Federico BASCHIROTTO 6,5 – Rischia un rosso nel primo tempo per un’entrataccia su Lautaro, ma tiene contro un gigante come Lukaku. E non era semplice.

Antonino GALLO 6,5 – Molto buono il suo impatto con la Serie A, specie nel primo tempo, dove è più volte attivo in fase di sovrapposizione a sinistra.

Kristijan BISTROVIC 6 – Una punizione pericolosa per Handanovic, poi tanto sacrificio lì in mezzo. Dal 74’ Marcin LISTKOWSKI 6 – Si mette a far scudo del risultato.

Morten HJULMAND 7 – Una partita di altissimo livello. Geometrie in uscita, interdizione in fase difensiva, qualità di palleggio. Davvero un bel giocatore. Che scoperta.

Joan GONZALEZ 6 – Partita onesta in mezzo. Fa anche sentire i tacchetti quando è necessario. Dal 74’ Thorir Johann HELGASON 6 – Finale onesto. Si mette a fare densità davanti alla difesa.

Gabriel STREFEZZA 6,5 – Come tutto il tridente offensivo del Lecce si muove con brillantezza e fantasia. Anche la sua è una buonissima partita.

Assan CEESAY 7 – Che bell’impatto con la Serie A. Generosissimo, corre come se non ci fosse un domani e fornisce opzioni al reparto offensivo. Il gol, col diagonale preciso, è per altro molto pregevole. Dal 63’ Lorenzo COLOMBO 5,5 – Ne vede poche e si innervosisce un po’ troppo, facendosi notare solo per qualche fallo.

Federico DI FRANCESCO 6,5 – Partita vivace anche la sua. Svaria tanto, utilizza i tagli, fornisce un assist con i tempi perfetti per Ceesay. Dal 74’ Lameck BANDA 6,5 – Buonissimo impatto, con un bel tiro da fuori a spaventare Handanovic. Poi il Lecce si abbassa a difendere l’1-1 e lui dà anche una mano dietro. Energico.

All. Marco BARONI 7 – Il suo Lecce gioca e lo fa con idee chiare e grande energia, nonostante un gol a freddo che avrebbe steso in tante. La perde all’ultimo secondo possibile, ma il risultato non cambia la sostanza.

Le pagelle dell’Inter

Samir HANDANOVIC 6,5 – Un paio di parate importanti, per altro nel momento più complicato del match per i suoi.

Milan SKRINIAR 6,5 – Gli avanti del Lecce svariano, lui legge quasi sempre bene le situazioni. Dall’88’ Joaquin CORREA – sv.

Stefan DE VRIJ 6 – Guida con sicurezza il reparto, senza strafare.

Federico DIMARCO 6,5 – I suoi palloni tagliati dentro, nel finale, sono spesso frutto di sofferenza per la difesa del Lecce.

Matteo DARMIAN 6,5 – Geniale l’assist di petto con cui apre la sua partita. E’ spesso chiamato in causa e si fa vedere in maniera propositiva là davanti. Dal 68’ Denzel DUMFRIES 7 – La sua energia ritrasforma l’Inter. Tanta fase offensiva, subito un palo colpito di testa. Bell’impatto, ma il momento decisivo è all’ultimo secondo buono, con l’incursione su angolo che vale i 3 punti. Più decisivo di così è impossibile.

Nicolò BARELLA 6 – Non è un Barella ‘d’annata’, per dirla come piacerebbe a lui, appassionato di vini. Però fa la sua figura. In versione “cena facile, tra amici”.

Marcelo BROZOVIC 5,5 – Non era al massimo e si è visto. Non una serata brillantissima, specie per i suoi standard. Dal 57’ Henrikh MKHITARYAN 6 – Un ingresso che non sposta gli equilibri.

Hakan CALHANOGLU 5,5 – Non brilla nemmeno lui. L’Inter va subito avanti e si addormenta un po’ sugli allori, permettendo così di rientrare al Lecce. Dal 68’ Edin DZEKO 6 – Messo dentro per la fase calda, lo si nota più che altro per fermare un tiro potenzialmente insidioso di Lukaku. Al di là dell’episodio però contribuisce con la sua presenza, ovviamente, a far abbassare ulteriormente il Lecce.

Robin GOSENS 5 – L’Inter a sinistra, nella sua zona, non ci va praticamente mai. Perisic era altra cosa. Avrà di che lavorare. Dal 57’ Alessandro BASTONI 6 – Finale più offensivo che altro. Fare il bomber però non è il suo mestiere.

Lautaro MARTINEZ 7 – Prende tante botte nel primo tempo. Si innervosisce, reagisce, ma poi la trasforma in qualità sul campo. Il più pimpante là davanti. Decisivo, nel finale: è il suo il tocco che libera Dumfries.

Romelu LUKAKU 6,5 – Ci mette 81 secondi per tornare in gol in Italia, il che dà la dimensione del personaggio. E’ anche vero però che Baschirotto, alla lunga, gli prende le misure. Insomma: positivo più che altro per il gol a freddo.

All. Simone INZAGHI 6 – Che fatica per i 3 punti a Lecce. Un po’ di confusione, nel finale, con la modalità ‘tutti dentro’. Modalità che paga, per carità. Ma la visione un po’ più ampia porta a riflettere: perché l’Inter, dopo il gol a freddo, ha smesso di giocare permettendo al Lecce di fare la sua partita? E’ lì la chiave. Come era stata lì, del resto, anche nella scorsa stagione...

