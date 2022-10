Milan-Juventus, match valido per 9a giornata di Serie A 2022/23, è terminato sul punteggio di 2-0 , frutto delle reti di Tomori e Brahim Diaz. La gara è stata arbitrata da Orsato . Con questo risultato il Milan aggancia momentaneamente Napoli e Atalanta in vetta alla classifica, mentre la Juve scivola all'ottavo posto a soli 13 punti. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Milan

Ciprian TATARUSANU 6 – In sostanza mai chiamato in causa dalla Juventus, se non in avvio partita.

Pierre KALULU 6,5 – Piazzato lì terzino gioca una partita molto attenta su Kostic, con il serbo che alla fine combina poco e nulla.

Matteo GABBIA 6 – Ordinato al centro della difesa, anche se Milik in qualche occasione lo mette in difficoltà. Alla fine però la sostanza è di una partita positiva con gli attaccanti avversari tenuti ‘a zero’.

Fikayo TOMORI 7 – Stravince il duello con Vlahovic e sblocca la gara con un gol rocambolesco ma pesantissimo. Senza dubbio un uomo decisivo di questa partita. Insomma: già redento dopo i peccati di Stamford Bridge.

Theo HERNANDEZ 6,5 – E’ un mezzo voto in più costante quello di Theo, che rientra e ricorda subito a tutti cosa rappresenti per il Milan. C’è il suo zampino decisivo infatti anche in questa partita: il suo anticipo su Cuadrado è fondamentale per arrivare al corner che sblocca la gara. Poi, certo, Orsato gli dà una mano in quel caso...

Tommaso POBEGA 6 – Partita generosa, di contenimenti e raddoppi più che di proposizione. Ma è quel che serviva al Milan stasera. Dal 59’ Rade KRUNIC 6 – Prosegue con ordine una trama di partita ormai già decisa.

Sandro TONALI 6,5 – Parte un po’ timido, forse meno incisivo del solito. Poi però si scalda, ricordando anche in questo caso cosa rappresenti per il Milan.

Ismael BENNACER 6,5 – Una lavatrice. Metafora spesso abusata nel calcio, ma Bennacer per davvero è essenziale nell’abbassarsi e ripulire palloni per la mediana del Milan. Dall’84’ Divock ORIGI – sv.

Brahim DIAZ 7 – Una corsa davvero impressionante nell’arrivare al gol che uccide la partita. Ripaga alla grande la fiducia di Pioli che lo preferisce a De Ketelaere. Una serata, insomma, ampiamente positiva. Dal 65’ Charles DE KETELAERE 6 – Ne tocca e ne vede poche, ma il Milan al momento del suo ingresso la partita ce l’ha già in ghiaccio da tempo.

Rafael LEAO 7 – Non segna, ma cambia la partita. Quando inizia a giocare, ovvero dopo il secondo palo colpito, mette in crisi con i suoi continui accentramenti una Juventus troppo fragile nei suoi equilibri psicologici di squadra. Smaschera, in sostanza, il bluff bianconero dei primi 20 minuti. Uomo partita. Dall’84’ Aster VRANCKX – sv.

Olivier GIROUD 6 – Non crea grossi pericoli alla retroguardia bianconera ma è comunque funzionale a un’idea e una modalità di gioco che ormai l’intero Milan ha negli automatismi. Dal 64’ Ante REBIC 6 – Una mezz’ora finale senza particolari squilli.

All. Stefano PIOLI 6,5 – Si sono visti suoi Milan più brillanti, più divertenti; semplicemente migliori. Ma è in questi momenti di difficoltà nella gestione di sfortune e infortuni vari che si vedono le Squadre. E il suo Milan è decisamente una Squadra. Le maiuscole non sono casuali.

Le pagelle della Juventus

Wojciech SZCZESNY 6,5 – Incolpevole sui due gol subiti, salva una sconfitta più pesante nel finale con la parata su Origi.

DANILO 5,5 – Troppe imprecisioni in disimpegno, è poco davvero poco preciso quando c’è da “quagliare” ma rispetto ad alcuni compagni di reparto appare come il migliore. Che è un bel problema per la Juventus...

Leonardo BONUCCI 5 – Rientro abbastanza faticoso. Viene bombardato al volto, immagine metaforica di una Juventus che una volta giù non sa più rialzarsi. E infatti, come un totem abbattuto, rimane immobile su Brahim Diaz che lo aggira come una rovina.

Gleison BREMER 5 – La controfigura del giocatore visto a Torino, sponda Granata. Parte bene con qualche buon anticipo, poi entra in una specie di torpore dove finisce per perdere anche qualche contrasto fisico con Brahim Diaz. Avessi detto Mike Tyson...

Alex SANDRO 5 – L’ennesima partita anonima, sottotono, senza spunti, da 3 anni e mezzo a questa parte.

Juan CUADRADO 6 – Sfiora il gol in avvio, lasciando presagire buoni segnali – come tutta la Juve del resto. Poi però si abbassa e combina poco. Subisce un fallo, netto, nell’occasione che porta al primo gol del Milan. I suoi “precedenti”, forse, se così possiamo chiamarli, non giocano a suo favore in quell’occasione. Dal 46’ Weston MCKENNIE 6 – Prova a combattere in un ruolo – l’esterno alto offensivo – che molto semplicemente non è il suo. McKennie non è un esterno alto offensivo. Punto. Da lì, dunque, non si può che valutarlo per generosità o dedizione. E quelle non mancano.

Manuel LOCATELLI 5 – Male anche lui in mezzo al campo, dove si trova spesso costretto a rincorrere ma soprattutto dove è messo sotto dalla fisicità e il primo pressing del Milan. Non vince un duello e sbaglia più di un’apertura. Dal 56’ Fabio MIRETTI 6 – Entra in campo a buoi già scappati. Prova qualche geometria, ma non ha colpe.

Adrien RABIOT 6 – Il meno peggio dell’intera mediana bianconera, che anche in questo caso è una notizia. Conferma le discrete cose viste in Champions con una buona partenza. Cala un po’ alla distanza, ma lì intorno trova anche una Juve povera di idee e movimenti. Dall’80’ Matias SOULE – sv.

Filip KOSTIC 5 – Come tutta la Juve parte bene dal punto di vista delle giocate offensive, ma è davvero troppo impreciso poi nell’effettuare l’ultimo passaggio. Che per un giocatore così, là davanti, è un handicap non da poco. Dal 56’ Leandro PAREDES 5,5 – Si fa notare più che altro per il calcione di stizza, nel finale, a Tonali. Anche questa una fotografia del momento attuale della Juventus: povero.

Dusan VLAHOVIC 5 – Se Milik fa vedere buone cose, lo stesso non si può dire di Vlahovic. Il serbo perde quasi tutti i duelli con Tomori e si rivela poco concreto quando c’è una mezza palla buona. Inconsistente e impreciso. Dal 78’ Moise KEAN – sv.

Arkadiusz MILIK 6,5 – Il migliore, per distacco, in una Juventus povera. Povera di idee. Povera di calcio. Milik parte ispirando un paio di aperture, fa vedere le fine, calcia in porta. Insomma, si batte e si sbatte. Ah, guardate chi prova la rincorsa e chiusura disperata sul gol di Diaz... Sì, Milik. Al di là del risultato, promosso. Eccome.

All. Massimiliano ALLEGRI 5 – Qualcuno aveva gridato alla ‘rinascita’ dopo le vittorie sul derelitto Bologna e sul modesto Maccabi Haifa. La verità invece è che la Juventus non vince un big match dalla notte dei tempi. Ma soprattutto resta una squadra che fa sempre la stessa cosa: partenza interessante, 20 minuti a tutta; poi o arriva il gol e si abbassa a gestire, oppure si spegne piano piano, come se non ci fosse un piano B alla partenza ‘a razzo’. L’hanno capito tutti. Chissà quando e se vedremo qualcosa di diverso.

