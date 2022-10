Monza-Bologna , match valido per la 12a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-2, frutto delle reti di Petagna (su rigore), Ferguson e Orsolini. La gara è stata arbitrata da Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Qui di seguito, i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Monza

Michele DI GREGORIO 6: incolpevole sui due gol subiti, effettua un grande intervento, al 25', sulla girata di Zirkzee.

Giulio DONATI 5,5: prestazione senza particolari sbavature. Finché non entra in gioco Orsolini...

Marlon 5: tante proteste e alcuni svarioni. Prestazione insufficiente per l'ex Shakhtar Donetsk e Sassuolo.

Carlos AUGUSTO 6,5: tra i più positivi nel Monza. Numerose percussioni lungo l'out di destra, nonostante parta da una posizione di "braccetto" della retroguardia a tre.

Samuele BIRINDELLI 6,5: gran lavoro box to box, il suo, sulla corsia di competenza, da cui confeziona numerose palle gol per Sensi e compagni.

Nicolò ROVELLA 4,5: svarione aereo sul gol di Ferguson. Poi s'innervosisce, commette falli inutili e non ne azzecca più una.

Stefano SENSI 7: prestazione di grande classe. Nel primo tempo sfiora l'incrocio dei pali con una spettacolare girata, poi conquista il penalty con una giocata che manda in tilt Aebischer. Davvero azzardato sostituirlo da parte di Palladino.

Dal 67' Warren Bondo 6: il giovane centrocampista ex Nancy entra con la giusta con la giusta verve. Il Bologna, tuttavia, gli chiude ogni spazio.

Marco D'ALESSANDRO 6: tanta corsa e grinta, senza tuttavia trovare il guizzo decisivo.

Dal 67' Patrick Ciurria 5,5: l'ex Pordenone entra e punge pochissimo.

Matteo PESSINA 5,5: dà tutto, fascia di capitano al braccio. Ma spesso, arrivato alla conclusione, risulta troppo precipitoso nelle scelte.

Dal 79' Mattia Valoti: sv.

Filippo RANOCCHIA 5,5: non sempre, il giovane trequartista ex Vicenza e di proprietà della Juve, riesce a dialogare col principale riferimento offensivo Andrea Petagna.

Dal 46' Gianluca Caprari 5: entra per dare la marcia in più al Monza, finisce per toccare pochissimi pallone.

Andrea PETAGNA 6,5: primo gol con la maglia del Monza. Arriva su rigore, calciato peraltro magistralmente. Può comunque crescere ancora con maggior movimento.

Dal 79' Christian Lund Gytkjær: sv.

Mister Raffaele PALLADINO 4,5: legge malissimo la partita. La sostituzione - sul punteggio di 1-1 - di Sensi al 67', vero motore del suo Monza, manda a carte quarantotto l'intero impianto di gioco.

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 6: imparabile il rigore calciato da Petagna. Sicuro tra i pali e sulle uscite.

Stefan POSCH 7: piede caldo sulla destra. E' proprio dell'ex Hoffenheim il lungo traversone preda di Ferguson in occasione del momentaneo 1-1.

Adama SOUMAORO 7: muro difensivo. Al 26', inoltre, sfiora il gol su colpo di testa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Jhon LUCUMI 6,5: arcigno sui contrasti. Il centrale colombiano ex Genk risulta una montagna da superare. Anche per un attaccante tutto fisico come Petagne.

Andrea CAMBIASO 6,5: sgobba su tutta la fascia sinistra interpretando ottimamente entrambe le fasi.

Dal 91' Charalampos Lykogiannis: sv.

Gary MEDEL 5,5: si perde in parapiglia e interventi fallosi inutili. Thiago Motta lo toglie dal mazzo al minuto 63.

Dal 63' Nikola Moro 6: aaa

Lewis FERGUSON 7,5: seconda rete consecutiva per lui, dopo quella realizzata al Lecce. Il versatile scozzese ex Aberdeen, classe 1999, protagonista di un aggancio di classe sul lungo traversone di Posch e di grande freddezza a tu per tu con Di Gregorio.

Michel AEBISCHER 5: pronti, via e si becca un giallo. Poi, il centrocampista svizzero abbocca malamente al gioco di gambe di Sensi provocando il rigore poi trasformato da Petagna.

Dal 63' Riccardo Orsolini 7: entra e segna (su bella imbeccata di Zirkzee), come non succedeva dallo scorso 15 maggio (in Bologna-Sassuolo 1-3, gol al 92' su rigore). La sua esultanza, in stile "Urlo di Tardelli" la dice molto sul suo stato d'animo dopo la rete.

Nicolas DOMINGUEZ 7: verticalizzazioni e ottime giocate a go go. L'argentino è la chiave della zona nevralgica rossoblù.

Musa BARROW 5,5: tanto movimento là davanti, ma fumoso palla al piede.

Dal 91' Nicola Sansone: sv.

Joshua ZIRKZEE 6,5: vede poco lo specchio, ma l'ex Parma e Bayern Monaco confeziona una gran palla per Orsolini in occasione del gol vittoria.

Dal 75' Roberto Soriano 5,5: tocca due palloni, consegnandoli agli avversari. Non un grande impatto, il suo, al match.

Mister Thiago MOTTA 7: a differenza del collega Palladino, legge perfettamente i cambi. Orsolini, che carica a molla a bordo il campo, gli dà una grandissima soddisfazione.

