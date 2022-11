Monza-Salernitana , match valido per la 15a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 3-0, frutto delle reti di Carlos Augusto, Dany Mota Carvalho e Matteo Pessina (su rigore). La gara è stata arbitrata da Antonio Giua della sezione di Olbia. Con questo risultato, brianzoli a 16 punti, a -1 proprio dalla squadra di Davide Nicola, praticamente mai in partita. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Monza

Michele DI GREGORIO 6: praticamente mai impegnato. Trascorre una giornata da spettatore non pangante.

MARLON 6,5: attentissimo in difesa, si fa spesso vedere in fase offensiva.

Luca CALDIROLA 6,5: controlla contemporaneamente Botheim e Dia senza alcun problema.

Armando IZZO 6,5: solido e con una visione di gioco di assoluto valore: tanti lanci lunghi di qualità.

Patrick CIURRIA 7: grandissima prova lungo la destra. Rischia di sbloccarla lui con una spettacolare rovesciata acrobatica respinta da Sepe. Poi, tanta corsa e qualità.

Dal 77' Samuele Birindelli 6: al 93', un'accelerazione delle sue che, per poco, non porta al 4-0 Filippo Ranocchia.

Matteo PESSINA 7: ordine e fosforo a metà campo. E, da monzese doc, la soddisfazione del rigore trasformato con cui chiude la partita.

Nicolò ROVELLA 7,5: tra i migliori in campo. Gran parte delle azioni pericolose del Monza passa dai suoi piedi fatati.

Carlos AUGUSTO 8: Gol, assist col lancio lungo per Dany Mota e prestazione da top player. Ben più di una semplice rivelazione, la spia brasiliana dai capelli biondi.

Dall'84' Marco D'Alessandro: sv.

Andrea COLPANI 7: un palo da fuori e tantissimi scambi utili tra le linee offensive.

Dal 66' Filippo Ranocchia 6,5: entra alla grande in partita, ma è sfortunato. Colpisce due pali clamorosi, il primo però "vanificato" dall'offside di Petagna.

Gianluca CAPRARI 7: gli manca solo il gol. Second assist (servendo Dany Mota) in occasione del gol di Carlos Augusto e tanti altri filtranti ben calibrati.

Dal 77' Andrea Petagna 6: suo l'appoggio per il primo palo di Filippo Ranocchia. Ma in posizione di offside.

Dany MOTA CARVALHO 8,5: un assist (di tacco) un gol in velocità (sua prima arma) e un rigore conquistato. Prestazione

Dall'84' Samuuele Vignato: sv.

Mister Raffaele PALLADINO 7,5: un Monza pirotecnico. Azzecca praticamente ogni scelta di formazione. A questo punto ci si chiede se non sia il caso, al rientro, di concedere maggiore spazio a Dany Mota Carvalho.

Le pagelle della Salernitana

Luigi SEPE 6: intervento strepitoso sullo 0-0 in occasione dell'acrobazia di Ciurria. Prova a salvare capra e cavoli in altre circostanze, ma fa quello che può.

Dylan BRONN 4,5: si fa spostare di fisico da Carlos Augusto sull'1-0 monzese.

Dal 46' Emil Bohinen 5: entra per dare maggiore verve al centrocampo e alla creatività della Salernitana, ma finisce per combinare poco o nulla.

Flavius DANILIUC 4: l'ex Nizza salta in totale controtempo al 35' aprendo un'autostrada, di fatto, a Dany Mota Carvalho. Che gli sfugge nuovamente in occasione del penalty causato da Candreva. Prestazione disastrosa.

Lorenzo PIROLA 6: l'ex di turno è l'unico a provare a mettere una pezza alla sbadata difesa granata, con qualche opposizione di livello e grinta.

Pasquale MAZZOCCHI 6: parte bene ma, anche lui, finisce per spegnersi nel grigiore della prestazione degli ospiti.

Dal 60' Antonio Candreva 4: è praticamente costretto a stendere Dany Mota Carvalho in area di rigore, ma entra in campo con un'ammonizione (peraltro l'unica del match) presa dalla panchina per proteste. Il fallo sul portoghese gli vale quindi l'espulsione. Così non va.

Lassana COULIBALY 5: dalla sua, solo una conclusione altissima dal limite a inizio ripresa.

Dal 72' Grigoris Kastanos 6: incolpevole il centrocampista cipriota ex Juventus Under 23. Due minuti dopo il suo ingresso, 3-0 Monza su rigore ed espulsione di Candreva. Come a dire "arrivederci e grazie".

Ivan RADOVANOVIC 5,5: pochissimo filtro in mediana.

Giulio MAGGIORE 5: l'ex Spezia, da mezzala sinistra, non riesce mai ad arrivare al dunque in fase offensiva.

Dal 46' Diego Valencia 5,5: non va oltre a qualche inutile gioco di gamba.

Domagoj BRADARIC 5: prestazione senza nerbo lungo l'out mancino da parte del croato.

Erik BOTHEIM 4,5: impalpabile là davanti.

Dal 46' Krzysztof Piatek 5,5: di fatto, chiude la partita senza occasioni utili.

Boulaye DIA 5: quasi irriconoscibile da quanto è velleitario, l'ex Villarreal.

Mister Davide NICOLA 5: pessima e inaspettata prestazione dei suoi ragazzi. Non il miglior modo per chiudere prima della lunga pausa per i Mondiali in Qatar.

