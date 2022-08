Monza-Udinese, match che apre la terza giornata di Serie A 2022-2023, è terminato sul punteggio di 1-2 frutto delle reti di Colpani e Beto nel primo tempo, oltre al gol decisivo di Udogie nella ripresa. La gara è stata arbitrata dal signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi. L'Udinese trova il primo successo stagionale, il Monza va vicino al primo risultato positivo della storia nella massima categoria, ma con tanto da recriminare. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Ad

Serie A Berlusconi: "Di Bello arbitro scandaloso. Dovrebbe chiamarsi Di Brutto" UN' ORA FA

Le pagelle del Monza

Michele DI GREGORIO 6 - Ha ben poco da recriminare personalmente sui due gol subiti, i compagni di squadra sono troppo distratti.

Luca CALDIROLA 5 - In estremo ritardo sulla marcatura sul gol di Beto, rischia di combinarne di ogni là dietro.

Luca MARRONE 5,5 - Il volto disperso dopo il gol del 2-1 dell'Udinese dice tutto. Il triangolo passa proprio attorno a lui. Peccato perché fino a quel momento aveva tappato bene le lacune difensive. Prova a farsi perdonare subito dopo andando vicino al possibile 2-2.

CARLOS AUGUSTO 6 - Rimedia alla brutta prestazione collettiva in difesa con qualche guizzo dal punto di vista offensivo che sporca i guanti del portiere avversario. Parte da una sua sgroppata l'azione della rete biancorossa.

Samuele BIRINDELLI 6 - Anche per lui partita difficilissima in difesa (avrebbe dovuto contrastare Udogie), ma riesce a trovare la sufficienza con qualche buon cross, il gol annullato che avrebbe potuto portare in vantaggio il Monza ben prima della mezz'ora e la chance di un possibile 2-1 biancorosso.

Andrea COLPANI 6,5 - Prima partita da titolare battezzata con il gol che porta in vantaggio il Monza per la prima volta nella storia della Serie A. Nel momento giusto al posto giusto. E calcia anche molto bene (dal 62' Matteo PESSINA6: buon apporto in fase di riciclaggio e smistamento, un po' meno nella spedizione verso la porta).

Stefano SENSI 6 - Sostituisce dal primo minuto Barberis in cabina di regia e lo fa meglio del compagno di squadra, anche se perde qualche pallone di troppo e da lui ci si aspetta sempre che porti un valore aggiunto al club, cosa che oggi si è vista poco (dall'80' Valentin ANTOV s.v.).

Mattia VALOTI 5,5 - Ha colpe sul primo gol subito, spesso in ritardo in fase offensiva (dal 70' José MACHIN 5,5 - esordio in A, troppo confuso e nervoso).

Salvatore MOLINA 5,5 - Perde il confronto con Pereyra sulla sua fascia e cross poco precisi. Fa paura soltanto con un tiro-cross velenoso (dall'80' Patrick CIURRIA s.v.).

Gianluca CAPRARI 6 - A parte l'assist del gol annullato ad inizio partita (ma la colpa è sua perché è scattato in fuorigioco) e quello messo a referto, sciupa tanto. Buoni i movimenti, soprattutto nel primo tempo.

Andrea PETAGNA 5,5 - Show nei primi minuti, poi appare sempre meno. Tanto lavoro spalle alla porta e pochi tiri, anzi uno solo, quello al primo minuto respinto dal portiere (dal 62' Christian GYTKJAER 5,5: poca sostanza davanti, la copia sbiadita del suo sostituito).

All. Giovanni STROPPA 5,5 - Vero i tanti infortuni (per ultimo Marlon che alla vigilia lo manda in emergenza difesa), ma non possono rappresentare un alibi. Atteggiamento decisamente migliore e più coraggio rispetto alle precedenti due uscite, ma i tanti nuovi elementi devono ancora amalgamare. Gli serve tempo, peccato che la sua panchina pare avere le ore contate.

Giovanni Stroppa, tecnico del Monza. Serie A 2022-2023. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

Le pagelle dell'Udinese

Marco SILVESTRI 6,5 - Di piede e di mano, tre parate che tengono a galla i friulani. Compresa la notevole prestazione della settimana precedente, in questi primi quattro punti in classifica c'è tanto del portiere classe 1991.

Rodrigo BECAO 6 - Suo l'assist del gol del momentaneo pareggio, ancora spina nel fianco delle lombarde. Un po' più altalentante in difesa.

Bram NUYTINCK 6 - Nessuna particolare sbavatura in difesa, mette in ombra Petagna. "A day in the office".

Adam MASINA 6 - Salva il risultato a fine primo tempo, il che gli vale qualcosa in più sulla valutazione. Ad inizio partita si lascia scappare troppo spesso Caprari.

Roberto PEREYRA 5,5 - Paga la sua posizione poco naturale, si mette poco in mostra, se non quando viene pescato in fuorigioco sul potenziale gol che avrebbe chiuso la partita in anticipo.

Jean-Victor MAKENGO 6,5 - Estremamente utile in fase di possesso e negli inserimenti in area. Ottimo regista dalla metà campo in su (dall'81' Lazar SAMARDZIC s.v.).

WALACE 6 - Si fa valere mettendoci il fisico e aiutando i compagni in difesa nelle fasi più critiche.

Sandi LOVRIC 5,5 - L'allenatore scommette su di lui da titolare, ma non ricambia. In ritardo su Caprari (assistman) sugli sviluppi del gol del Monza (dal 69' Tolgay ARSLAN 6: fa immediatamente quello che Lovric non era riuscito a fare in fase di impostazione).

Destiny UDOGIE 7 - Onnipresente e inarrestabile sulla fascia sinistra, trascina l'Udinese alla vittoria con il gol decisivo nella ripresa e in tutto ciò ha solo 19 anni. Sesto gol in Serie A, i difensori avversari lo stanno ancora cercando nel triangolo con Nestorovski (dall'81' Enzo EBOSSE s.v.).

BETO 6,5 - Prima occasione da titolare e mette subito in chiaro le cose tornando al gol dopo cinque mesi. Tempismo perfetto nell'imbucata. Unico neo, ma non per colpe sue: cercato poco dai compagni (dal 69' Isaac SUCCESS 6: poco rilevante).

Beto, Monza-Udinese, Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

Gerard DEULOFEU 6,5 - Inserimenti, dribbling e tocchi di prima a non finire che mandano in bambola la retroguardia del Monza. Sovrastante di gambe e piedi, per oggi poco importa che non sia ancora arrivato il gol (dal 69' Ilia NESTOROVSKI 6,5: ci mette otto minuti per entrare in intesa con Udogie e confezionargli l'assist con un uno-due da scuola calcio).

All. Andrea SOTTIL 6 - La squadra soffre tanto i movimenti degli avversari nel primo tempo, poi col passare dei minuti riesce a trovare una buona sistemazione. Si sblocca trovando il primo successo nella massima categoria, anche se qualche meccanismo è ancora da mettere a posto.

Berlusconi: "Basta acquisti: ne abbiamo fatti 13 e sono io che pago!"

Serie A Berlusconi rabbioso con l'arbitro Di Bello: "Dovrebbe chiamarsi Di Brutto" UN' ORA FA