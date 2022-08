Roma-Cremonese, match valido per la seconda giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-0, frutto della rete decisiva di Smalling. La gara è stata arbitrata dal signor Massimi della sezione di Termoli. Con questo risultato i giallorossi rispondono a Napoli e Inter e volano a 6 punti dopo due giornate.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Roma

RUI PATRICIO 6 - Attento sulla conclusione dalla distanza di Lochoshvili, traversa e palo esterno fanno il resto.

MANCINI 5,5 - Serata difficile per il centrale, messo in evidente difficoltà da Dessers che spesso ha la meglio nei duelli individuali.

SMALLING 7 - Perfetto, come spesso gli capita, nel posizionamento e sui duelli aerei, tanto che né Dessers né Okereke si sognano di cercarlo per le loro scorribande. Il gol decisivo è ciliegina di una torta il cui sapore non stufa mai: se sta bene è semplicemente determinante.

IBANEZ 6 - Okereke non gli crea particolari problemi, permettendogli di giocare una gara sorprendentemente normale per i suoi standard.

KARSDORP 6 - Tantissima corsa, solite imprecisioni al cross. Ma i suoi polmoni rimangono preziosi.

Dall'86' CELIK s.v. - Non giudicabile.

PELLEGRINI 6,5 - Abbacinante nella totalità del gioco che esprime in campo, dalla dettatura dei ritmi alla costruzione delle giocate offensive. Mourinho lo ha trasformato, rendendolo definitivamente grande.

CRISTANTE 6 - Equilibratore nato, nel bene e nel male. mai fuori spartito, fa ciò che serve e lo fa bene, senza strafare.

SPINAZZOLA 6 - Lontanissimo dalla versione devastante degli Europei, ma sempre capace di creare scompiglio. Spesso coinvolto dagli attaccanti nel fraseggio, a volta si vede anche in area con qualche inserimento estemporaneo.

Dal 72' ZALEWSKI 6 - Qualche strappo e poco altro, ma aggiunge freschezza e qualità.

DYBALA 5,5 - Non ispiratissimo, anche se alcune ripartenze partono dal suo dolcissimo piede. Sul giudizio insufficiente pesa anche un clamoroso gol sbagliato: serve qualcosa in più.

Dal 72' MATIC 6 - Un paio di buoni interventi in interdizione e tanta esperienza per il convulso finale.

ZANIOLO 6 - La sfortuna continua ad accanirsi sul 22 giallorosso, anche oggi autore di una prova positiva con tantissimi strappi in campo aperto e qualche lettura sbagliata negli ultimi metri. L'infortunio alla spalla sembra serio: un gigantesco in bocca al lupo.

Dal 45' EL SHAARAWY 6,5 - Ingresso in campo convincente per il Faraone, sfortunato in occasione della traversa colpita e sempre incisivo nell'uno contro uno.

ABRAHAM 6 - Primo tempo complicatissimo, con Chiriches che lo fa scomparire dal campo. Nella ripresa, però, svaria per tutto il fronte offensivo giocando 45 minuti di grande spessore e sacrificio.

All. MOURINHO 6 - La sua Roma è solida, ma anche decisamente sprecona. Sei punti sono la miglior notizia, assieme allo 0 alla voce gol subiti, ma le partite si devono chiudere prima. L'infortunio di Zaniolo non lo farà certamente dormire tranquillo.

Le pagelle della Cremonese

RADU 7 - Dimentica Firenze con una domenica quasi perfetta: para tutto il parabile, superandosi in un paio di circostanze. Non può nulla su Smalling.

AIWU 5 - Subito ammonito e subito in affanno: gara difficilissima, il cambio gli evita imbarazzi peggiori.

Dal 56' BIANCHETTI 6 - Buono spezzone di gara, con qualche spunto interessante.

CHIRICHES 6,5 - Lavoro d'autore su Abraham, cancellato dal campo nel primo tempo. Non commette sbavature.

LOCHOSHVILI 6,5 - Ottima prestazione, con tanto di gran gol sfiorato. Bravo anche in varie situazioni al limite: ragazzo da osservare con interesse.

Dall'85 CIOFANI s.v. - Non giudicabile.

GHIGLIONE 6 - Un paio di buoni cross e, in generale, una lodevole applicazione tattica.

Dal 56' BAEZ 5,5 - Zalewski lo mette a più riprese in imbarazzo.

PICKEL 6 - Ripenserà per qualche giorno al palo scheggiato nel finale. Partita comunque positiva.

ASCICABAR 6 - Bene in fase di impostazione, non sfigura neanche in fase difensiva: discreto impatto con la Serie A.

VALERI 6 - La chiusura decisiva su Abraham nel primo tempo regala una sfida equilibrata dall'inizio alla fine, in cui sa dimostrarsi positivo protagonista.

ZANIMACCHIA 5,5 - Bel primo tempo, con discrete idee. Il fuoco però si dimostra fatuo: fiato e fosforo finiscono troppo presto.

Dal 56' BONAIUTO 6 - Regala armoniosità alla fase offensiva lavorando bene sulla trequarti.

DESSERS 6,5 - Che partita del capocannoniere dell'ultima Conference League. Due rovesciate, una traversa che grida vendetta e tanto lavoro di raccordo: super impatto.

OKEREKE 5 - Lo scorso anno la Roma portò fortuna, quest'anno è forse il peggiore in campo: la linea bassissima dei giallorossi non gli regala metri per esprimersi, spegnendone presto ogni velleità.

Dal 78' TSADJOUT s.v. - Non giudicabile.

All. ALVINI 6,5 - I complimenti di Mourinho non sono casuali: questa Cremonese è una squadra seria, che sa bene quello che vuole fare. mancano solo i punti, ma tutto il resto c'è eccome.

